Έως σήμερα (5/12) οι αιτήσεις για επίδομα 1.000€ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση χρηματικού βραβείου – υποτροφίας ύψους 1.000 ευρώ σε συνολικά 650 μαθητές και μαθήτριες που θα εισαχθούν το 2025 για πρώτη φορά σε δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΑ, ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα χρηματικών βραβείων – υποτροφιών που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που θα πετύχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2025.
Αντί της 1ης Δεκεμβρίου, η προθεσμία έχει μετατεθεί για σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.
Οι αιτήσεις κατατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ, στην ιστοσελίδα opeka.gr, ή στη διεύθυνση www.idika.gr/lae-miteres.
Στο πλαίσιο της πρώτης πιλοτικής εφαρμογής, δικαιούχοι είναι τα παιδιά που:
– Είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ– Εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο ΑΕΙ ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας πετύχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2025– Έχουν μητέρα που είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και έχει τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, τα οποία επίσης καλύπτονται από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.
