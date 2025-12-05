Έως σήμερα (5/12) οι αιτήσεις για επίδομα 1.000€ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση χρηματικού βραβείου – υποτροφίας ύψους 1.000 ευρώ σε συνολικά 650 μαθητές και μαθήτριες που θα εισαχθούν το 2025 για πρώτη φορά σε δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης