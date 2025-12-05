Μύκονος: Ξανά στο σφυρί οι βίλες στο Πλυντρί με ανατροπή στην τιμή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μύκονος: Ξανά στο σφυρί οι βίλες στο Πλυντρί με ανατροπή στην τιμή

Για τις 10 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί επαναληπτικό πλειστηριασμός για τα ημιτελή ακίνητα - Η ανακοπή και η απόφαση του δικαστηρίου

Μύκονος: Ξανά στο σφυρί οι βίλες στο Πλυντρί με ανατροπή στην τιμή
Για μια ακόμη φορά οδηγούνται σε πλειστηριασμό οι ημιτελείς βίλες στην περιοχή Πλυντρί της Μυκόνου, οι οποίες έχουν συμπληρώσει αρκετό καιρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ειδικότερα, το νέο σφυρί έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα για την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, εκτός εάν προκύψει αναστολή.

Αυτή τη φορά όμως η τιμή θα είναι αυξημένη μετά από ανακοπή του οφειλέτη και σχετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου που την έκανε εν μέρει δεκτή.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης