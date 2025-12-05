Μύκονος: Ξανά στο σφυρί οι βίλες στο Πλυντρί με ανατροπή στην τιμή
Για τις 10 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί επαναληπτικό πλειστηριασμός για τα ημιτελή ακίνητα - Η ανακοπή και η απόφαση του δικαστηρίου
Για μια ακόμη φορά οδηγούνται σε πλειστηριασμό οι ημιτελείς βίλες στην περιοχή Πλυντρί της Μυκόνου, οι οποίες έχουν συμπληρώσει αρκετό καιρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Ειδικότερα, το νέο σφυρί έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα για την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, εκτός εάν προκύψει αναστολή.
Αυτή τη φορά όμως η τιμή θα είναι αυξημένη μετά από ανακοπή του οφειλέτη και σχετική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου που την έκανε εν μέρει δεκτή.
