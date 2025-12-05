Συνεχίζεται η τρελή κούρσα στα ακίνητα: Στο +86% από το 2017 οι τιμές πώλησης για κατοικίες

Η Εθνική Τράπεζα κάνει λόγο για νέα ισχυρή αύξηση στις τιμές των κατοικιών φέτος- Μετά την Αθήνα, peak και στη Θεσσαλονίκη