Σκέψεις για έκτακτη φορολόγηση τραπεζών και στην Κύπρο
Η επιθετική παρεμβατικότητα της Ιταλίας, το ελληνικό μοντέλο και η νέα πρόταση νόμου για φορολόγηση στις κυπριακές τράπεζες - Το επιχείρημα που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση και αυξάνει τις πιθανότητες έγκρισής της
Τα υψηλά και πολυδιαφημιζόμενα μερίσματα των τραπεζών σε μια περίοδο καλοήθους πληθωρισμού που πάντως κατατρώει το εισόδημα οδηγεί αρκετές χώρες μέλη της Ε.Ε. να σκέφτονται ή και να εφαρμόζουν μέτρα για τις τράπεζες.
Έτσι μετά την Ιταλία η οποία ψήφισε στον προϋπολογισμό του 2026 τέτοια μέτρα είναι πιθανόν να έρχεται και η σειρά της Κύπρου. Και φυσικά η τραπεζική αγορά της μεγαλονήσου έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα είτε επειδή η Τράπεζα Κύπρου είναι εισηγμένη στο Χ.Α. είτε επειδή δύο ελληνικές τράπεζες Eurobank και Alpha Bank έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στο νησί.
