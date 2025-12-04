Σκέψεις για έκτακτη φορολόγηση τραπεζών και στην Κύπρο

Η επιθετική παρεμβατικότητα της Ιταλίας, το ελληνικό μοντέλο και η νέα πρόταση νόμου για φορολόγηση στις κυπριακές τράπεζες - Το επιχείρημα που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση και αυξάνει τις πιθανότητες έγκρισής της