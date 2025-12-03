ΤτΕ: Περιορίστηκαν τα spreads στα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων τον Οκτώβριο
ΤτΕ: Περιορίστηκαν τα spreads στα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων τον Οκτώβριο
Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στο 4,13% - Το αντίστοιχο περιθώριο μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,31%
Ελαφρώς μειωμένο ήταν το spread των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων λόγω της μικρής κάμψης που σημείωσαν τα επιτόκια δανεισμού τον Οκτώβριο.
Έτσι τον Οκτώβριο, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,32%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο 4,45%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στις 4,13 εκατοστιαίες μονάδες.
Τον Οκτώβριο του 2025, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 0,31% και 4,62% αντίστοιχα.
Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στις 4,31 εκατοστιαίες μονάδες.
