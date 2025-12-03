Η ιδιωτικότητα έγινε η νέα πολυτέλεια της ελίτ: Πώς σχεδιάζονται τα ταξίδια και οι εμπειρίες προσωπικού χρόνου
Ιδιωτικά νησιά, lear-jet και γιοτ στη μέση του πελάγους. Το lifestyle των πολύ πλουσίων μακριά από την πολυκοσμία, το ίνσταγκραμ και τον θόρυβο
Με τα χρήματα δεν αγοράζεις την ευτυχία, λένε. Αγοράζεις, όμως, χρόνο και ιδιωτικότητα. Η παγκόσμια οικονομική ελίτ έχει μετατρέψει αυτά τα δύο αγαθά σε αποκλειστικό τρόπο ζωής. Σε αντίθεση με τους «κοινούς θνητούς», οι πολύ πλούσιοι ζουν σε έναν κόσμο τελείως διαφορετικό. Δεν περιμένουν στην ουρά, δεν εγκλωβίζονται στην κίνηση, δε μοιράζονται τον ίδιο χώρο με άλλους ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο. Οι πόρτες ανοίγουν πριν καν φτάσουν, οι άνδρες ασφαλείας εξασφαλίζουν πλήρη ανεμπόδιστη κίνηση, ενώ εστιατόρια, κλαμπ και οίκοι μόδας προσαρμόζουν τον χρόνο τους αποκλειστικά στις ανάγκες τους.
Οι πολλοί πλούσιοι δεν ξοδεύουν για να ζουν καλύτερα, αλλά για να ζουν χωρίς να χάνουν χρόνο και για να διατηρούν την ιδιωτικότητά τους. Η Wall Street Journal παρουσιάζει χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Μασούντ και της Στεφανί Σοτζάι. Το «χρυσό ζεύγος» ζει στο Μαϊάμι και ηγείται της εταιρίας Shoma Group που ασχολείται με το real estate. Ο Μασούντ Σοτζάι είναι ιδρυτής και η σύζυγός του πρόεδρος, αλλά και γνωστή από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά The Real Housewives of Miami. Το ζεύγος, του οποίου η περιουσία εκτιμάται γύρω στα 300 εκατ. δολάρια, ταξιδεύει με ιδιωτικά τζετ, απολαμβάνει κοκτέιλ και δείπνα σε εστιατόριο και ξενοδοχεία στα οποία εισέρχονται από «μυστικές» εισόδους και επιλέγουν σουίτες με προσωπικό μπάτλερ.
