Τα μηνύματα που έστειλαν οι τραπεζίτες από το Λονδίνο: Στο επίκεντρο η πιστωτική επέκταση
Τα μηνύματα που έστειλαν οι τραπεζίτες από το Λονδίνο: Στο επίκεντρο η πιστωτική επέκταση
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεσσάρων τραπεζικών ομίλων της Ελλάδας είχαν περίπου 120 συναντήσεις με αναλυτές και fund managers - Τι είπαν οι Μυλωνάς, Καραβίας, Ψάλτης και Μεγάλου
Τα υψηλά κέρδη, οι ισχυρές αποδόσεις, η σημαντική πιστωτική επέκταση και εν τέλει τα διαφοροποιημένα σχέδια κάθε τράπεζας συζητήθηκαν στο Λονδίνο χθες (1/12), από τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών και αναλυτές στο πλαίσιο της ελληνικής ημέρα που συνδιοργάνωσαν η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Μεταξύ άλλων, επιβεβαιώθηκε πως οι τράπεζες αναμένεται να επιτύχουν το 2025 πιστωτική επέκταση που θα ξεπερνάει τα 13 δισ. ευρώ.
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεσσάρων τραπεζικών ομίλων κ.κ. Παύλος Μυλωνάς, Φωκίων Καραβίας, Βασίλης Ψάλτης και Χρήστος Μεγάλου και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη των τραπεζών, πέραν της συμμετοχής τους σε πάνελ, είχαν περίπου 120 συναντήσεις με αναλυτές και fund managers.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σαρώνει η ρευματοκλοπή στα νησιά, πρώτη στη λίστα η Ικαρία - Πώς θα μπει φρένο στις απάτες
«Με έβαλαν στην κόλαση σε ένα δευτερόλεπτο, έτρωγα σαν σκύλος» - Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς περιγράφει τη φρίκη που έζησε για δύο χρόνια
Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεσσάρων τραπεζικών ομίλων κ.κ. Παύλος Μυλωνάς, Φωκίων Καραβίας, Βασίλης Ψάλτης και Χρήστος Μεγάλου και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη των τραπεζών, πέραν της συμμετοχής τους σε πάνελ, είχαν περίπου 120 συναντήσεις με αναλυτές και fund managers.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σαρώνει η ρευματοκλοπή στα νησιά, πρώτη στη λίστα η Ικαρία - Πώς θα μπει φρένο στις απάτες
«Με έβαλαν στην κόλαση σε ένα δευτερόλεπτο, έτρωγα σαν σκύλος» - Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς περιγράφει τη φρίκη που έζησε για δύο χρόνια
Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα