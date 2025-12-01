Ξεκινούν τα γεωπολιτικά stress tests για τις τράπεζες – Χρονοδιάγραμμα και σενάρια
Ξεκινούν τα γεωπολιτικά stress tests για τις τράπεζες – Χρονοδιάγραμμα και σενάρια
Stress tests για τους γεωπολιτικούς κινδύνους εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έναρξη της άσκησης μέσα στο Δεκέμβριο - Τι θα περιλαμβάνει η άσκηση - Τα βήματα
Το γεωπολιτικό περιβάλλον φαίνεται να εξελίσσεται σε μεγάλο πονοκέφαλο για την εποπτεία η οποία ξεκινάει άμεσα σχετικά stress tests. H χώρα μας βρίσκεται σε μια γεωπολιτική ζώνη περίπου διακεκαυμένη, γεγονός το οποίο θέτει στο μάτι του επόπτη τις ελληνικές τράπεζες.
Stress tests για τους γεωπολιτικούς κινδύνους εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έναρξη της άσκησης μέσα στο Δεκέμβριο. Πρόκειται για μια ανάποδη” άσκηση (reverse stress test) που θα αξιολογεί σενάρια γεωπολιτικού κινδύνου για κάθε τράπεζα χωριστά και τη δυνητική τους επίδραση στη ρευστότητα, στη φερεγγυότητα και εν τέλει στα κεφάλαια της κάθε τράπεζας.
Άλλωστε αυτή είναι η και πρώτη προτεραιότητα του SSM για την περίοδο 2026-2028: πώς δηλαδή οι τράπεζες, θα συνεχίσουν να ενισχύουν την οικονομική τους ανθεκτικότητα στο τρέχον μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Η άσκηση θα περιλαμβάνει όλο το φάσμα της αναγνώρισης αυτών των κινδύνων και ασφαλώς των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου τα πιστωτικά ιδρύματα να γίνουν ανθεκτικότερα σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες.
Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί εντός του πλαισίου της ICAAP, δηλαδή της εσωτερικής αξιολόγησης που πραγματοποιεί ετησίως κάθε τράπεζα για την επάρκεια κεφαλαίου της και την αντίστοιχη διαχείριση κινδύνων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων: Κυβερνητικό «γκάζι» για έξτρα πληρωμές 1,2 δισ. πριν τις γιορτές
Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Stress tests για τους γεωπολιτικούς κινδύνους εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έναρξη της άσκησης μέσα στο Δεκέμβριο. Πρόκειται για μια ανάποδη” άσκηση (reverse stress test) που θα αξιολογεί σενάρια γεωπολιτικού κινδύνου για κάθε τράπεζα χωριστά και τη δυνητική τους επίδραση στη ρευστότητα, στη φερεγγυότητα και εν τέλει στα κεφάλαια της κάθε τράπεζας.
Άλλωστε αυτή είναι η και πρώτη προτεραιότητα του SSM για την περίοδο 2026-2028: πώς δηλαδή οι τράπεζες, θα συνεχίσουν να ενισχύουν την οικονομική τους ανθεκτικότητα στο τρέχον μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Η άσκηση θα περιλαμβάνει όλο το φάσμα της αναγνώρισης αυτών των κινδύνων και ασφαλώς των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου τα πιστωτικά ιδρύματα να γίνουν ανθεκτικότερα σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες.
Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί εντός του πλαισίου της ICAAP, δηλαδή της εσωτερικής αξιολόγησης που πραγματοποιεί ετησίως κάθε τράπεζα για την επάρκεια κεφαλαίου της και την αντίστοιχη διαχείριση κινδύνων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων: Κυβερνητικό «γκάζι» για έξτρα πληρωμές 1,2 δισ. πριν τις γιορτές
Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα