Ξεκινούν τα γεωπολιτικά stress tests για τις τράπεζες – Χρονοδιάγραμμα και σενάρια

Stress tests για τους γεωπολιτικούς κινδύνους εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έναρξη της άσκησης μέσα στο Δεκέμβριο - Τι θα περιλαμβάνει η άσκηση - Τα βήματα