Καστέλλι: Ενα αεροδρόμιο από το… μέλλον που απογειώνει τον τουρισμό
Το φθινόπωρο του 2026 ολοκληρώνεται η κατασκευή και το 2027 ξεκινούν οι δοκιμαστικές πτήσεις - Ποιες καινοτομίες ενσωματώνει το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Μεσογείου
Μοιάζει από μακριά σαν ένα… κολοσσιαίο παζλ, του οποίου τα κομμάτια μπαίνουν στη σειρά. Ενα κέντημα που πλέον έχει πάρει μορφή και είναι έτοιμο να αποκτήσει και τα χρώματα που θα το ζωντανέψουν. Ο λόγος για το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλλι, το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας (μετά από αυτό της Αθήνας), αλλά και μακράν το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα, σε όλη τη Μεσόγειο και όχι μόνο. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πόσα αεροδρόμια έχουν χτιστεί εκ του μηδενός τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και διεθνώς. Ξεκίνησε να χτίζεται εκεί όπου πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν λόφοι και το κλασικό ανάγλυφο μιας αγροτικής περιοχής. Και τώρα, που πια οδεύει προς την ολοκλήρωση, ενσωματώνει σε τεχνολογικό επίπεδο ό,τι πιο σύγχρονο και καινοτόμο υπάρχει στην αεροναυτιλία.
Ολοκλήρωση το 2026
Σε λιγότερο από έναν χρόνο, έως το φθινόπωρο του 2026, θα παραδοθεί από την κατασκευάστρια ΤΕΡΝΑ «με το κλειδί στο χέρι» ένα διεθνές αεροδρόμιο που έρχεται από το… μέλλον.
