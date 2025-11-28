Ποσό 3,7 δισ. στους αγρότες το 2025: O χάρτης των πληρωμών έως 31/12 – Πώς επιβραβεύονται οι «έντιμοι»
Πληρωμές 538 εκατ. τις αμέσως επόμενες ημέρες, Μέτρο 23 έως τις 10/12 και 1,022 δισ. ευρώ έως το τέλος Δεκεμβρίου - Τι είναι η δεύτερη κατανομή για τους «έντιμους» αγρότες
Ποσό άνω των 3,7 δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα καταβληθεί στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχαν χθες, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.
Σε μία χρονική συγκυρία, όπου οι κινητοποιήσεις του αγροκτηνοτροφικού κλάδου φουντώνουν, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η σταδιακή μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, οι τρεις παρουσίασαν βήμα προς βήμα, τον «χάρτη» των πληρωμών έως τις 31 Δεκεμβρίου, με την κυβέρνηση και το υπουργείο να ευελπιστούν σε μια εκτόνωση της εκρηκτικής κατάστασης, που προκλήθηκε από τις μεγάλες καθυστερήσεις στις καταβολές και την ευλογιά των αιγοπροβάτων, που βαραίνει τους κτηνοτρόφους τους τελευταίους 15 μήνες. Παράλληλα, προγραμματίζεται, να υπάρξει και ένα σύστημα επιβράβευσης μέσω «δεύτερης κατανομής» πόρων, στους «έντιμους και ειλικρινείς» του κλάδου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από τα 3,7 δισ. ευρώ, που θα καταβληθούν συνολικά μέσα στο έτος, το 1,9 δισ. ευρώ είχε καταβληθεί έως τις 26 Νοεμβρίου, τα 538 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα πληρωθούν προτού εκπνεύσει ο μήνας, ενώ το επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ, θα πληρωθεί μέσα στον Δεκέμβριο.
