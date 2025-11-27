«Καρούζος Gate»: Στο σφυρί και… μελλοντικές ιδιοκτησίες στο κέντρο της Γλυφάδας
«Καρούζος Gate»: Στο σφυρί και… μελλοντικές ιδιοκτησίες στο κέντρο της Γλυφάδας
Ο πλειστηριασμός που γίνεται σήμερα στρέφεται κατά της Carouzos Real Estate και αφορά «μελλοντικά ανεγερθεισόμενους επαγγελματικούς χώρους» σε κτιριακό συγκρότημα επί της οδού Λαζαράκη - Η ιστορία του ακινήτου και οι τιμές πρώτης προσφοράς
Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν 15 χρόνια από τότε που άρχισε να γίνεται «ορατό» το «Καρούζος Gate», ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην εγχώρια αγορά του real estate, αλλά ακόμη και τώρα τα… απομεινάρια του εξακολουθούν να βγαίνουν στο σφυρί.
Έτσι, σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου γίνεται πλειστηριασμός σε βάρος της…αλήστου μνήμης «Carouzos Real Estate», που προηγουμένως είχε την επωνυμία «Karouzos Real Estate» και ακόμη νωρίτερα την επωνυμία «Karouzos Constructions Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακινήτων». Η εταιρεία αυτή, την οποία πλαισίωναν δεκάδες άλλες, ήταν βασικός βραχίονας για τις πάμπολλες επενδυτικές τοποθετήσεις του ζεύγους Καρούζου στην αγορά ακινήτων.
