e-ΕΦΚΑ: Πώς θα μάθετε αν δικαιούστε το επίδομα των 250 ευρώ
Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης για άτομα άνω των 65, με 1,4 εκατ. δικαιούχους συνολικά και δυνατότητα ψηφιακού ελέγχου δικαιώματος μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία χορήγησης της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ παράλληλα τέθηκε σε λειτουργία στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ η ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιτρέπει τον άμεσο έλεγχο δικαιώματος.
Ο αριθμός των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, όπως ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο, ανέρχεται σε 1.241.361 άτομα, με τη συνολική δημόσια δαπάνη να φτάνει τα 310.317.350 ευρώ.
Συνολικά, την οικονομική ενίσχυση θα λάβουν 1.402.841 άτομα, συμπεριλαμβανομένων:
• συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ
• δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ
• συνταξιούχων του Μικρού Δημοσίου
