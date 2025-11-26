Επιστροφή ενοικίου - Την Παρασκευή 28/11 η καταβολή, τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβετε τα χρήματα

Κυρώσεις για ανακριβείς δηλώσεις

Ποιοι μπορεί να πληρωθούν αργότερα

Οι λόγοι καθυστέρησης περιλαμβάνουν:

-Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ-Ζευγάρια: έως 28.000 ευρώ + 4.000 ευρώ για κάθε παιδί-Μονογονεϊκές: από 31.000 ευρώ + προσαύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτουΠαράλληλα, η αντικειμενική αξία περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για άγαμο, με επιπλέον 20.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος.θα κληθούν:-να επιστρέψουν ολόκληρη την ενίσχυση με επιτόκιο 8,76%,-να αποκλειστούν από το μέτρο για τρία χρόνια.θα πραγματοποιηθούν χωρίς αίτηση, αφού τα απαραίτητα δεδομένα αντλούνται αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις και τα μισθωτήρια. Τα χρήματα αναμένεται να πιστωθούν έως τις 28 Νοεμβρίου, με 1.180.000 νοικοκυριά να ωφελούνται, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ.Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις όπου η καταβολή δεν θα γίνει αυτόματα, παρά το ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μισθωτές μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση μέσω της εφαρμογής “Τα Αιτήματά μου” στο myAADE, έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής.-ελλιπή στοιχεία σε δηλώσεις μίσθωσης φοιτητικών κατοικιών,-δυσκολία επαλήθευσης όταν υπάρχουν πολλαπλές μισθώσεις για φοιτητές της ίδιας οικογένειας,-ασυμφωνίες μεταξύ συμφωνημένου και δηλωθέντος μισθώματος, όπου απαιτούνται τραπεζικά παραστατικά και αντίγραφα μισθωτηρίων.