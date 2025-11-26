Επιστροφή ενοικίου - Την Παρασκευή 28/11 η καταβολή, τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβετε τα χρήματα
Η κρατική επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου πληρώνεται έως 28 Νοεμβρίου σε 1,18 εκατ. νοικοκυριά, μετά τους τελικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ - Ποιοι δικαιούνται, ποιοι μένουν εκτός και ποιες περιπτώσεις απαιτούν επανεξέταση
Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται μία από τις μεγαλύτερες στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών: η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο ενοίκιο για περισσότερους από ένα εκατομμύριο μισθωτές. Η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο, με την ΑΑΔΕ να κάνει τις τελευταίες διασταυρώσεις πριν από την εκταμίευση.
Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, που σχεδιάστηκε για να προσφέρει ανακούφιση στα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από υψηλό στεγαστικό κόστος.
Το ποσό προκύπτει αυτόματα από τη φορολογική δήλωση του μισθωτή, όπως έχει οριστικοποιηθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Έτσι, η πληρωμή γίνεται με βάση τα πραγματικά μισθώματα.
Τι ελέγχει η ΑΑΔΕ πριν από τις πληρωμέςΟι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων επαληθεύουν τα στοιχεία εκμισθωτών και ενοικιαστών, ώστε να διαπιστωθεί ότι οι μισθώσεις:
Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, που σχεδιάστηκε για να προσφέρει ανακούφιση στα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από υψηλό στεγαστικό κόστος.
Πόσα χρήματα επιστρέφονταιΗ ενίσχυση ισοδυναμεί με το 1/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος, με ανώτατο ποσό:
Το ποσό προκύπτει αυτόματα από τη φορολογική δήλωση του μισθωτή, όπως έχει οριστικοποιηθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Έτσι, η πληρωμή γίνεται με βάση τα πραγματικά μισθώματα.
Ποιοι είναι δικαιούχοιΕπιλέξιμοι είναι όσοι δηλώνουν κανονικά τη μίσθωση και πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά όρια:
Παράλληλα, η αντικειμενική αξία περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για άγαμο, με επιπλέον 20.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος.
Όσοι εντοπιστούν με λανθασμένα στοιχεία για κύρια ή φοιτητική κατοικία θα κληθούν:
Οι πληρωμές στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν χωρίς αίτηση, αφού τα απαραίτητα δεδομένα αντλούνται αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις και τα μισθωτήρια. Τα χρήματα αναμένεται να πιστωθούν έως τις 28 Νοεμβρίου, με 1.180.000 νοικοκυριά να ωφελούνται, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μισθωτές μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση μέσω της εφαρμογής “Τα Αιτήματά μου” στο myAADE, έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής.
Κυρώσεις για ανακριβείς δηλώσεις
Οι πληρωμές στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν χωρίς αίτηση, αφού τα απαραίτητα δεδομένα αντλούνται αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις και τα μισθωτήρια. Τα χρήματα αναμένεται να πιστωθούν έως τις 28 Νοεμβρίου, με 1.180.000 νοικοκυριά να ωφελούνται, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ.
Ποιοι μπορεί να πληρωθούν αργότεραΥπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις όπου η καταβολή δεν θα γίνει αυτόματα, παρά το ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μισθωτές μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση μέσω της εφαρμογής “Τα Αιτήματά μου” στο myAADE, έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής.
Οι λόγοι καθυστέρησης περιλαμβάνουν:-ελλιπή στοιχεία σε δηλώσεις μίσθωσης φοιτητικών κατοικιών,
