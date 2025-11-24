Τέταρτη σερί άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Εκρηξη» τζίρου λόγω MSCI
Τέταρτη σερί άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Εκρηξη» τζίρου λόγω MSCI
Πιέσεις δέχθηκε η Metlen λόγω των εκροών κατά την έξοδό της από τον MSCI Greece Standard - Ευνοήθηκαν η Viohalco και η Cenergy από τις εισροές στο πλαίσιο της ένταξής τους στον MSCI Greece Small Cap
Σε «μάχη» αγοραστών – πωλητών εξελίχθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Στο «νήμα» επικράτησαν οι πρώτοι, διευρύνοντας το ανοδικό σερί για τέταρτη μέρα. Σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα «εκτινάχθηκε» η συναλλακτική δραστηριότητα, φτάνοντας κοντά στα 900 εκατ. ευρώ, εξαιτίας της αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (24/11), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 3,73 μονάδες ή +0,18% και έκλεισε στις 2.065,42 μονάδες. Σε σχεδόν 22 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.056,73 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.078,68 μονάδες. Το ΧΑ σημειώνει κέρδη +3,52% εντός του Νοεμβρίου, με άλλες τέσσερις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +40,54% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση.
Η αγορά «ισορρόπησε» μεταξύ της Metlen και των Viohalco-Cenergy, καθώς η πρώτη δέχθηκε πιέσεις από τις ισχυρές εκροές που προέκυψαν στο πλαίσιο της αφαίρεσής της από τον MSCI Greece Standard. Αντίθετα, οι άλλες δύο μετοχές κινήθηκαν ανοδικά λαμβάνοντας ώθηση από τις εισροές λόγω της ένταξής τους στον MSCI Greece Small Cap. Μάλιστα, η Viohalco διεύρυνε για ακόμη μία φορά το ιστορικό ρεκόρ της, εδραιώνοντας την παρουσία της πάνω από τα 10 ευρώ.
Οι αλλαγές σε FTSE – MSCI και τα εταιρικά αποτελέσματα
Προς την ολοκλήρωσή της οδεύει η δημοσίευση των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου και εννεαμήνου από τις εισηγμένες. Μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης είναι η σειρά της ΕΧΑΕ να ανακοινώσει τις οικονομικές της επιδόσεις. Επίσης, σήμερα ξεκίνησε η παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Λισαβόνα και Παρίσι, στον απόηχο της εξαγοράς από την Euronext. Την Τρίτη (25/11) θα ανακοινώσουν αποτελέσματα ο ΟΠΑΠ και η Fourlis και την Πέμπτη (27/11) η AS Company.
Σήμερα έλαβε χώρα το rebalancing στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών του MSCI (MSCI Semi-Annual Index Review), με τις αλλαγές να τίθενται επίσημα σε ισχύ στην έναρξη της αυριανής (25/11) συνεδρίασης της. Υπενθυμίζεται ότι η Metlen αφαιρέθηκε από τον MSCI Greece Standard και προστέθηκε στον MSCI UK Small Cap. Παράλληλα, στον MSCI Greece Small Cap προστέθηκαν η Cenergy και η Viohalco.
Η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE Global Equity δεν επέφερε αλλαγές στις ελληνικές μετοχές για τους δείκτες FTSE Emerging Europe Large Cap Index και Mid Cap Indices. Ως αποτέλεσμα ο FTSE All-World Index συνεχίζει να περιλαμβάνει 29 ελληνικές μετοχές.
Στον απόηχο της εξαγοράς από την Euronext, ο συντελεστής ελεύθερης διασποράς της ΕΧΑΕ θα προσαρμοστεί στο 26% σε όλους τους δείκτες της χρηματιστηριακής αγοράς στους οποίους περιλαμβάνονται οι μετοχές της. Η ΕΧΑΕ θα παραμείνει επίσης στον δείκτη FTSE Global Small Cap με μειωμένο συντελεστή επενδυτικής βαρύτητας (investability weight) σε 25,75% από 100% προηγουμένως. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της σύνθεσης του μοντέλου κλαδικής κατάταξης των εταιρειών FTSE Russell | Industry Classification Benchmark (ICB) θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω αλλαγές, οι οποίες θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου. Η BriQ Properties θα μεταφερθεί από τον υποκλάδο «35102030 – A.Ε.Ε.Α.Π. Επαγγελματικών Χώρων» στον υποκλάδο «35102000 – Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. (DiversifiedREITs)» και η Ευρώπη Holdings θα μεταφερθεί από τον υποκλάδο «35101010 – Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας» στον υποκλάδο «30302025 – Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών (Property and Casualty Insurance)».
Διατηρούν τα ηνία οι αγοραστές στο εξωτερικό
Η αισιοδοξία στις διεθνείς αγορές έχει αποκατασταθεί ως ένα βαθμό χάρη στις ανανεωμένες ελπίδες για νέα μείωση των αμερικανικών επιτοκίων και την πρόοδο στις συνομιλίες με στόχο την ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.
Δυναμική είναι η ανάκαμψη στη Wall Street μετά τις δηλώσεις του αξιωματούχου της Fed, Τζον Γουίλιαμς, ότι είναι πιθανή η συνέχιση της νομισματικής χαλάρωσης με νέα -τρίτη σερί- μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, με τον Κρίστοφερ Γουόλερ να ακολουθεί σήμερα στο ίδιο μήκος κύματος. Ωστόσο, οι τοποθετήσεις των επενδυτών παραμένουν νευρικές, με τους δείκτες να κάνουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα, ενδεικτικό του πόσο ευαίσθητη είναι πλέον η αγορά. Ανοδικά κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, με τον Dow Jones να ενισχύεται κατά +0,1%. Ο S&P 500 κινείται υψηλότερα κατά +0,9% και ο τεχνολογικός Nasdaq «σκαρφαλώνει» κατά +1,7%.
Κέρδη σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, κάνοντας ωστόσο αρκετά σκαμπανεβάσματα ενδοσυνεδριακά. Οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed αναζωπυρώνουν την όρεξη των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου. Ευεργετικά λειτουργούν για τις αγορές και οι νέες προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,4%, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο +0,9%, ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει +0,3% και ο γαλλικός CAC κινείται ανοδικά κατά +0,2%.
Πηγή: Newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (24/11), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 3,73 μονάδες ή +0,18% και έκλεισε στις 2.065,42 μονάδες. Σε σχεδόν 22 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.056,73 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.078,68 μονάδες. Το ΧΑ σημειώνει κέρδη +3,52% εντός του Νοεμβρίου, με άλλες τέσσερις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +40,54% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση.
Η αγορά «ισορρόπησε» μεταξύ της Metlen και των Viohalco-Cenergy, καθώς η πρώτη δέχθηκε πιέσεις από τις ισχυρές εκροές που προέκυψαν στο πλαίσιο της αφαίρεσής της από τον MSCI Greece Standard. Αντίθετα, οι άλλες δύο μετοχές κινήθηκαν ανοδικά λαμβάνοντας ώθηση από τις εισροές λόγω της ένταξής τους στον MSCI Greece Small Cap. Μάλιστα, η Viohalco διεύρυνε για ακόμη μία φορά το ιστορικό ρεκόρ της, εδραιώνοντας την παρουσία της πάνω από τα 10 ευρώ.
Οι αλλαγές σε FTSE – MSCI και τα εταιρικά αποτελέσματα
Προς την ολοκλήρωσή της οδεύει η δημοσίευση των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου και εννεαμήνου από τις εισηγμένες. Μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης είναι η σειρά της ΕΧΑΕ να ανακοινώσει τις οικονομικές της επιδόσεις. Επίσης, σήμερα ξεκίνησε η παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Λισαβόνα και Παρίσι, στον απόηχο της εξαγοράς από την Euronext. Την Τρίτη (25/11) θα ανακοινώσουν αποτελέσματα ο ΟΠΑΠ και η Fourlis και την Πέμπτη (27/11) η AS Company.
Σήμερα έλαβε χώρα το rebalancing στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών του MSCI (MSCI Semi-Annual Index Review), με τις αλλαγές να τίθενται επίσημα σε ισχύ στην έναρξη της αυριανής (25/11) συνεδρίασης της. Υπενθυμίζεται ότι η Metlen αφαιρέθηκε από τον MSCI Greece Standard και προστέθηκε στον MSCI UK Small Cap. Παράλληλα, στον MSCI Greece Small Cap προστέθηκαν η Cenergy και η Viohalco.
Η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE Global Equity δεν επέφερε αλλαγές στις ελληνικές μετοχές για τους δείκτες FTSE Emerging Europe Large Cap Index και Mid Cap Indices. Ως αποτέλεσμα ο FTSE All-World Index συνεχίζει να περιλαμβάνει 29 ελληνικές μετοχές.
Στον απόηχο της εξαγοράς από την Euronext, ο συντελεστής ελεύθερης διασποράς της ΕΧΑΕ θα προσαρμοστεί στο 26% σε όλους τους δείκτες της χρηματιστηριακής αγοράς στους οποίους περιλαμβάνονται οι μετοχές της. Η ΕΧΑΕ θα παραμείνει επίσης στον δείκτη FTSE Global Small Cap με μειωμένο συντελεστή επενδυτικής βαρύτητας (investability weight) σε 25,75% από 100% προηγουμένως. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της σύνθεσης του μοντέλου κλαδικής κατάταξης των εταιρειών FTSE Russell | Industry Classification Benchmark (ICB) θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω αλλαγές, οι οποίες θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου. Η BriQ Properties θα μεταφερθεί από τον υποκλάδο «35102030 – A.Ε.Ε.Α.Π. Επαγγελματικών Χώρων» στον υποκλάδο «35102000 – Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. (DiversifiedREITs)» και η Ευρώπη Holdings θα μεταφερθεί από τον υποκλάδο «35101010 – Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας» στον υποκλάδο «30302025 – Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών (Property and Casualty Insurance)».
Διατηρούν τα ηνία οι αγοραστές στο εξωτερικό
Η αισιοδοξία στις διεθνείς αγορές έχει αποκατασταθεί ως ένα βαθμό χάρη στις ανανεωμένες ελπίδες για νέα μείωση των αμερικανικών επιτοκίων και την πρόοδο στις συνομιλίες με στόχο την ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.
Δυναμική είναι η ανάκαμψη στη Wall Street μετά τις δηλώσεις του αξιωματούχου της Fed, Τζον Γουίλιαμς, ότι είναι πιθανή η συνέχιση της νομισματικής χαλάρωσης με νέα -τρίτη σερί- μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, με τον Κρίστοφερ Γουόλερ να ακολουθεί σήμερα στο ίδιο μήκος κύματος. Ωστόσο, οι τοποθετήσεις των επενδυτών παραμένουν νευρικές, με τους δείκτες να κάνουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα, ενδεικτικό του πόσο ευαίσθητη είναι πλέον η αγορά. Ανοδικά κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, με τον Dow Jones να ενισχύεται κατά +0,1%. Ο S&P 500 κινείται υψηλότερα κατά +0,9% και ο τεχνολογικός Nasdaq «σκαρφαλώνει» κατά +1,7%.
Κέρδη σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, κάνοντας ωστόσο αρκετά σκαμπανεβάσματα ενδοσυνεδριακά. Οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed αναζωπυρώνουν την όρεξη των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου. Ευεργετικά λειτουργούν για τις αγορές και οι νέες προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,4%, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο +0,9%, ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει +0,3% και ο γαλλικός CAC κινείται ανοδικά κατά +0,2%.
Πηγή: Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Καμμένος σε Τσίπρα: Εσύ θα είσαι ο Βελουχιώτης και εγώ ο Ζέρβας - Πώς πρόλαβε τη θέση του κυβερνητικού εταίρου ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, αντί του Θεοδωράκη
Τσίπρας για την τραγωδία στο Μάτι: Επικαλείται τον Θεό και επιμένει ότι δεν γνώριζε για τους νεκρούς
Μαίρη Χατζηπαύλου για την εμφάνισή της στα Miss Universe: Δεν θεωρώ ότι σας έκανα ρεζίλι σαν λαό, είχαμε μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα