Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Σούτος, μια από τις σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας
Υπηρέτησε για δεκαετίες τον κλάδο και το προξενικό σώμα, αφήνοντας σημαντικό έργο στη ναυτιλία και στα logistics
Έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου σε ηλικία 93 ετών ο Νικόλαος Σούτος, μια σταθερή παρουσία για πολλές δεκαετίες στον χώρο της διεθνούς και ελληνικής ναυτιλίας αλλά και στο προξενικό σώμα. Η διαδρομή του συνδέθηκε με θεσμική προσφορά και μεθοδική εργασία.
Ο Νικόλαος Σούτος υπήρξε ενεργό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ενώ στο Προξενικό Σώμα Ελλάδος διετέλεσε Πρόεδρος και στη συνέχεια Επίτιμος Πρόεδρος. Για πενήντα χρόνια υπηρέτησε ως Γενικός Πρόξενος της Λιβερίας στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του λιβεριανού νηολογίου και στη στενή συνεργασία του με την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.
Το έργο του στον χώρο της ναυτιλίας άρχισε από τη νεότητά του. Γεννημένος το 1932 στο Καρλόβασι Σάμου, προερχόταν από οικογένεια με παράδοση στην επιχειρηματικότητα. Σπούδασε αρχικά στη Γενεύη και στη συνέχεια στο Λονδίνο, όπου προετοιμάστηκε για τη σταδιοδρομία του στη θάλασσα. Εργάστηκε σε μεγάλο ναυτιλιακό όμιλο του Λονδίνου και υπηρέτησε ως αξιωματικός και καπετάνιος σε πλοία που μετέφεραν Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία — μια εμπειρία που τον σημάδεψε και του άφησε βαθιές ανθρώπινες μνήμες.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ανέπτυξε δική του ναυτιλιακή δραστηριότητα, ενώ το 1978 δημιούργησε τη γραμμή Βόλου–Λατάκειας, ενισχύοντας τις εμπορικές επαφές της Ελλάδας με τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες και στις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου.
Ιδιαίτερη θέση στο έργο του κατέχει η συμβολή του στην ανάπτυξη των logistics στην Ελλάδα. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 είχε επισημάνει τη σημασία των εμπορευματοκιβωτίων. Το 1977 ίδρυσε την Greek Container Services, την πρώτη εταιρεία στη χώρα με οργανωμένες εγκαταστάσεις για αποθήκευση και συντήρηση containers, ανοίγοντας τον δρόμο για τον εκσυγχρονισμό ενός τομέα που τότε έκανε μόλις τα πρώτα του βήματα.
Για τη συνολική του προσφορά τιμήθηκε πολλές φορές από το ελληνικό κράτος και τη Σάμο, ενώ αναγνωρίστηκε ως Εθνικός Ευεργέτης. Οι συνεργάτες του τον περιγράφουν ως άνθρωπο ήρεμο, συνεπή και προσηλωμένο στην ουσία — χαρακτηριστικά που τον καθιέρωσαν ως μία από τις σταθερές φυσιογνωμίες της ελληνικής ναυτιλίας.
Τη συνέχεια της οικογενειακής δραστηριότητας έχει αναλάβει ο γιος του, Αλέξανδρος Σούτος, διατηρώντας το ίδιο πνεύμα συνέπειας και επαγγελματισμού.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, ώρα 13.00.
Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στους ακόλουθους φορείς:
Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Καρλοβασίου
Εθνική Τράπεζα – IBAN: GR0401103690000036929610164 – τηλ. 22730 34166
Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Καρλοβασίου
Εθνική Τράπεζα – IBAN: GR4201103690000036960094252
Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπτυξιακή Υστέρηση ΠΕ Σάμου «Η Μέλισσα»Alpha Bank – IBAN: GR1401401910191002002007906
