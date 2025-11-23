Γιατί πολλές βαθύπλουτες οικογένειες χάνουν την περιουσία τους – Τι καθορίζει τη μακροχρόνια επιτυχία
Κορυφαίος συμβούλους διαχείρισης πλούτου αποκαλύπτει ότι οι οικογένειες δεν χάνουν τον πλούτο τους λόγω κακών επενδύσεων, αλλά επειδή αγνοούν τα πέντε ποιοτικά κεφάλαια που εξασφαλίζουν διαχρονική ανάπτυξη
Εδώ και αιώνες, ο κόσμος των επιχειρήσεων επαναλαμβάνει το ίδιο ρητό: «Η πρώτη γενιά δημιουργεί τον πλούτο, η δεύτερη τον απολαμβάνει και η τρίτη τον καταστρέφει». Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τζέιμς Ε. Χιουζ Τζούνιορ, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους συμβούλους διαχείρισης πλούτου παγκοσμίως, η εξάντληση μιας περιουσίας δεν είναι αποτέλεσμα κακών επενδύσεων, αλλά λανθασμένου σχεδιασμού ζωής.
Ο Χιουζ, που έχει αφιερώσει πάνω από πέντε δεκαετίες στη μελέτη και καθοδήγηση ορισμένων από τις πιο εύπορες οικογένειες του κόσμου, υποστηρίζει πως η μακροχρόνια διατήρηση του πλούτου δεν κρύβεται σε περίπλοκους φορολογικούς μηχανισμούς ή σε μυστικά χαρτοφυλάκια. Αντίθετα, βασίζεται σε ανθρώπινες αξίες, συνεργασία και πνευματική συνέχεια.
