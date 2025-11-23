Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου και το επίδομα των 250 ευρώ - Όλες οι πληρωμές

Δώρο Χριστουγέννων

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

- Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς- Πρόγραμμα «Σπίτι μου»83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχοΤο Δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ θα καταβληθεί στις 17 Δεκεμβρίου αυτόματα στους επιδοτούμενους ανέργους, χωρίς αίτηση. Το ύψος του φτάνει τα 540 ευρώ, ανάλογα με τους μήνες επιδότησης εντός του έτους.Στον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο θα δοθεί νωρίτερα: την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, λόγω της επερχόμενης αργίας.Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, με τα περισσότερα ποσά διαθέσιμα από το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου.Συνολικά θα εξοφληθούν 18 προνοιακά επιδόματα, όπως το Επίδομα Στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, οι αναπηρικές παροχές, το Επίδομα Γέννησης, τα έξοδα κηδείας και η Στεγαστική Συνδρομή.