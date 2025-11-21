Μπορεί ο Ελληνας σήμερα να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο;
Η δυνατότητα για τον μέσο Έλληνα να αποκτήσει καινούργιο αυτοκίνητο είναι πιο πολύπλοκη απ’ όσο φαίνεται με πρώτη ματιά. Παρά το γεγονός ότι η τιμή αγοράς μπορεί να μην είναι η πιο αποτρεπτική, η πραγματική οικονομική πρόσβαση επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων που κάνουν τη «δυνατότητα» πολύ σχετική.
Η δυνατότητα για τον μέσο Έλληνα να αποκτήσει καινούργιο αυτοκίνητο είναι πιο πολύπλοκη απ’ όσο φαίνεται με πρώτη ματιά. Παρά το γεγονός ότι η τιμή αγοράς μπορεί να μην είναι η πιο αποτρεπτική, η πραγματική οικονομική πρόσβαση επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων που κάνουν τη «δυνατότητα» πολύ σχετική.
Αρχικά, αξίζει να επισημανθεί, ότι στις τιμές αγοράς τα πράγματα δεν είναι τόσο «απρόσιτα». Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η Ελλάδα κατατάσσεται ως η 10η φθηνότερη χώρα ανάμεσα σε 37 χώρες της Ευρώπης για αγορά αυτοκινήτου, με τις τιμές να βρίσκονται περίπου στο 93% του ευρωπαϊκού μέσου όρου — δηλαδή περίπου 7% χαμηλότερα. Αυτό δείχνει ότι, καθαρά από άποψη τιμής αγοράς, το «κόστος» δεν είναι πρωταρχικό εμπόδιο.
Όμως, η οικονομική πραγματικότητα του ελληνικού νοικοκυριού αλλάζει δραματικά την εικόνα. Το διαθέσιμο εισόδημα, η αποταμίευση, το ύψος των μισθών και οι άλλες οικονομικές υποχρεώσεις δημιουργούν το «πλαίσιο» μέσα στο οποίο η αγορά αυτοκινήτου πρέπει να ενταχθεί. Για παράδειγμα, η αποταμιευτική ικανότητα των ελληνικών νοικοκυριών είναι αρνητική (-2,5% του διαθέσιμου εισοδήματος το 2024). Ταυτόχρονα, η χώρα βρίσκεται ακόμα, και παρά τις αυξήσεις που έχουν γίνει, ανάμεσα στις χώρες με τους χαμηλότερους μισθούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr