Μπορεί ο Ελληνας σήμερα να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο;

Αρχικά, αξίζει να επισημανθεί, ότι στις τιμές αγοράς τα πράγματα δεν είναι τόσο «απρόσιτα». Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η Ελλάδα κατατάσσεται ως η 10η φθηνότερη χώρα ανάμεσα σε 37 χώρες της Ευρώπης για αγορά αυτοκινήτου, με τις τιμές να βρίσκονται περίπου στο 93% του ευρωπαϊκού μέσου όρου — δηλαδή περίπου 7% χαμηλότερα. Αυτό δείχνει ότι, καθαρά από άποψη τιμής αγοράς, το «κόστος» δεν είναι πρωταρχικό εμπόδιο.

Όμως, η οικονομική πραγματικότητα του ελληνικού νοικοκυριού αλλάζει δραματικά την εικόνα. Το διαθέσιμο εισόδημα, η αποταμίευση, το ύψος των μισθών και οι άλλες οικονομικές υποχρεώσεις δημιουργούν το «πλαίσιο» μέσα στο οποίο η αγορά αυτοκινήτου πρέπει να ενταχθεί. Για παράδειγμα, η αποταμιευτική ικανότητα των ελληνικών νοικοκυριών είναι αρνητική (-2,5% του διαθέσιμου εισοδήματος το 2024). Ταυτόχρονα, η χώρα βρίσκεται ακόμα, και παρά τις αυξήσεις που έχουν γίνει, ανάμεσα στις χώρες με τους χαμηλότερους μισθούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.





