Boeing: Γιατί όλα τα αεροπλάνα της ξεκινούν και τελειώνουν με το 7 – Ο μυστικός κώδικας «7Χ7»

Τα αεροσκάφη της Boeing έχουν συνδεθεί άρρηκτα με την ίδια την έννοια του αεροπορικού ταξιδιού και της εξέλιξης της αεροναυπηγικής. Είναι τόσο αναγνωρίσιμα, που συχνά μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε με την πρώτη ματιά. Ίσως όμως να έχετε αναρωτηθεί γιατί όλα τα μοντέλα της εταιρείας έχουν ονομασίες που ξεκινούν και καταλήγουν στον αριθμό 7.Όπως εξηγεί σχετικό δημοσίευμα της Daily Mail, το χαρακτηριστικό αυτό «7» δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή δεκαετιών, μέρος της συνολικής φιλοσοφίας σχεδιασμού και ταυτότητας της Boeing.Σύμφωνα με το Simple Flying, ήδη από τη δεκαετία του 1920 η Boeing είχε θεσπίσει ένα σύστημα ταξινόμησης ανάλογα με το είδος και τη χρήση κάθε αεροσκάφους: τα μοντέλα στη σειρά 100 αντιστοιχούσαν σε διπλάνα, τα 200 σε μονοπλάνα, ενώ οι αριθμοί 300 και 400 χρησιμοποιήθηκαν για εμπορικά αεροσκάφη με έλικες.Η σειρά 500 δόθηκε στα αεροσκάφη με στροβιλοκινητήρες, η 600 σε στρατιωτικούς πυραύλους και συστήματα οπλισμού, ενώ οι σειρές 800 και 900 αξιοποιήθηκαν για ειδικές κατηγορίες.Έτσι, η σειρά 700 αποδείχθηκε η μόνη ελεύθερη για τα νέα επιβατικά αεριωθούμενα. Όταν έφτασε η στιγμή να δοθεί όνομα στο πρώτο jetliner της εταιρείας, επελέγη το 707 — και από εκεί ξεκίνησε η παράδοση: 717, 727, 737, 747, 757, 767, 777 και 787.Η αρίθμηση αυτή πλέον αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας της Boeing. Παρότι αρκετά από τα πρώτα μοντέλα, όπως τα 707, 717, 727, 747 και 757, έχουν αποσυρθεί, το παγκοσμίως δημοφιλές 737 συνεχίζει να εξελίσσεται. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά με το 777X, το πιο προηγμένο και αποδοτικό αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα.