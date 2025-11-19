Η Ελευσίνα αλλάζει τον χάρτη: Το νέο λιμάνι – αντίβαρο στον Πειραιά και το αμερικανικό αποτύπωμα
Η Ελευσίνα αλλάζει τον χάρτη: Το νέο λιμάνι – αντίβαρο στον Πειραιά και το αμερικανικό αποτύπωμα
Κυβέρνηση, ΗΠΑ και ONEX διαμορφώνουν έναν νέο γεωοικονομικό άξονα - Χατζηδάκης για λιμάνι Ελευσίνας: Η χώρα μας δεν μπορεί να αποκρούει προτάσεις - Θεοδωρικάκος: Aνοίγει ο δρόμος για τον νέο αναπτυξιακό κόμβο στα Nαυπηγεία Ελευσίνας (vid)
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το λιμάνι της Ελευσίνας, το οποίο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μπαίνει πλέον σε τροχιά ώστε να αποτελέσει έναν δεύτερο μεγάλο εθνικό πόλο, ικανό να λειτουργήσει παράλληλα και σε ορισμένους τομείς ανταγωνιστικά προς το λιμάνι του Πειραιά.
Το σχέδιο επιταχύνεται μετά τη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπου δρομολογήθηκαν νομοθετικές πρωτοβουλίες και νέες επενδυτικές κινήσεις με τη συμμετοχή της αμερικανικής κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας DFC.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το σχέδιο επιταχύνεται μετά τη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπου δρομολογήθηκαν νομοθετικές πρωτοβουλίες και νέες επενδυτικές κινήσεις με τη συμμετοχή της αμερικανικής κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας DFC.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα