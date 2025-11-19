Η Ελευσίνα αλλάζει τον χάρτη: Το νέο λιμάνι – αντίβαρο στον Πειραιά και το αμερικανικό αποτύπωμα

Κυβέρνηση, ΗΠΑ και ONEX διαμορφώνουν έναν νέο γεωοικονομικό άξονα - Χατζηδάκης για λιμάνι Ελευσίνας: Η χώρα μας δεν μπορεί να αποκρούει προτάσεις - Θεοδωρικάκος: Aνοίγει ο δρόμος για τον νέο αναπτυξιακό κόμβο στα Nαυπηγεία Ελευσίνας (vid)