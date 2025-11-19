Μελέτη ΕΤΕ: Ανακάμπτουν οι ελληνικές εξαγωγές με αιχμή τα τρόφιμα και τα μέταλλα

Με ορατές τις δασμολογικές πιέσεις στην Ευρώπη, η Ελλάδα βρίσκει στηρίγματα στους παραδοσιακούς της κλάδους, σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα