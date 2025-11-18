Αυτές είναι οι 31 νέες μάρκες αυτοκινήτων από την Κίνα στην ελληνική αγορά
Αυτές είναι οι 31 νέες μάρκες αυτοκινήτων από την Κίνα στην ελληνική αγορά
Μέσα σε λίγους μήνες η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε αυτοκινητικό Ελ Ντοράντο για τους Κινέζους κατασκευαστές. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία κοσμογονική αλλαγή ή πρόκειται για ένα φαινόμενο που θα ξεφουσκώσει;
Και ξαφνικά, μέσα σε διάστημα λιγότερο από δύο χρόνια η Ελλάδα έγινε μία μικρή China Town της αγοράς αυτοκινήτου. Σχεδόν κάθε εβδομάδα (όχι δεν είναι υπερβολή) ένα καινούργιο όνομα προστίθεται στη λίστα, έχοντας φθάσει ήδη τις 32 (για τα μέσα Νοεμβρίου του 2025 που γράφονται αυτές οι γραμμές), με κάμποσες ακόμα να περιμένουν στην αναμονή. Σε μία εγχώρια αγορά της τάξης των περίπου 130-140 χιλιάδων αυτοκινήτων ετησίως, τόσες πολλές νέες -και εν πολλοίς άγνωστες- εταιρείες μοιάζουν υπερβολή. Oμως τίποτα δεν φαίνεται να σταματά την κινεζική επέλαση, είτε αυτό αφορά τους δασμούς της Ε.Ε. είτε την αναμενόμενη δυσπιστία του καταναλωτή μπροστά σε προϊόντα με τα οποία δεν έχει την παραμικρή εξοικείωση.
Πώς όμως φτάσαμε ως εδώ; Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται για αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Αντίστοιχες λίγο-πολύ καταστάσεις αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες, με κραταιές -τουλάχιστον κατ’ όνομα- αυτοκινητοβιομηχανίες και έντονα αναπτυγμένες καταναλωτικές συνήθειες που έχουν παγιωθεί στα πάνω από 100 χρόνια παραγωγής ευρωπαϊκών αυτοκινήτων. Ομως ζούμε σε μία εποχή τεκτονικών αλλαγών για την αυτοκίνηση. Ενα πρωτοφανές βιομηχανικό restart, στο οποίο οι Κινέζοι -σαν έτοιμοι από καιρό- έχουν πιάσει όλα τα σημαντικά πόστα. Μία πρόσφατη επίσκεψη του υπογράφοντος στην καρδιά του «θηρίου», στα κεντρικά μιας μεγάλης -της μεγαλύτερης- κινεζικής μάρκας, ήταν ικανή να πείσει και τον πιο φλεγματικό Βαλκάνιο ότι το παιχνίδι της παγκόσμιας κυριαρχίας έχει μάλλον χαθεί οριστικά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πώς όμως φτάσαμε ως εδώ; Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται για αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Αντίστοιχες λίγο-πολύ καταστάσεις αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες, με κραταιές -τουλάχιστον κατ’ όνομα- αυτοκινητοβιομηχανίες και έντονα αναπτυγμένες καταναλωτικές συνήθειες που έχουν παγιωθεί στα πάνω από 100 χρόνια παραγωγής ευρωπαϊκών αυτοκινήτων. Ομως ζούμε σε μία εποχή τεκτονικών αλλαγών για την αυτοκίνηση. Ενα πρωτοφανές βιομηχανικό restart, στο οποίο οι Κινέζοι -σαν έτοιμοι από καιρό- έχουν πιάσει όλα τα σημαντικά πόστα. Μία πρόσφατη επίσκεψη του υπογράφοντος στην καρδιά του «θηρίου», στα κεντρικά μιας μεγάλης -της μεγαλύτερης- κινεζικής μάρκας, ήταν ικανή να πείσει και τον πιο φλεγματικό Βαλκάνιο ότι το παιχνίδι της παγκόσμιας κυριαρχίας έχει μάλλον χαθεί οριστικά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα