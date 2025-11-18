Αυτές είναι οι 31 νέες μάρκες αυτοκινήτων από την Κίνα στην ελληνική αγορά

Μέσα σε λίγους μήνες η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε αυτοκινητικό Ελ Ντοράντο για τους Κινέζους κατασκευαστές. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία κοσμογονική αλλαγή ή πρόκειται για ένα φαινόμενο που θα ξεφουσκώσει;