Δεύτερη σερί πτώση για το Χρηματιστήριο Αθηνών - Επεσε η αυλαία για τη δημόσια πρόταση της Euronext

Μεταξύ των ρευστοποιήσεων στη Metlen και των κερδών σε επιλεγμένα blue chips ισορρόπησε η εγχώρια αγορά - Νέα ρεκόρ για ΔΕΗ, Viohalco και Cenergy - ΕΧΑΕ: Ολοκληρώθηκε η περίοδος αποδοχής για τη δημόσια πρόταση της Euronext