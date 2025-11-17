Δεύτερη σερί πτώση για το Χρηματιστήριο Αθηνών - Επεσε η αυλαία για τη δημόσια πρόταση της Euronext
Μεταξύ των ρευστοποιήσεων στη Metlen και των κερδών σε επιλεγμένα blue chips ισορρόπησε η εγχώρια αγορά - Νέα ρεκόρ για ΔΕΗ, Viohalco και Cenergy - ΕΧΑΕ: Ολοκληρώθηκε η περίοδος αποδοχής για τη δημόσια πρόταση της Euronext
Σε πτωτικό έδαφος έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο για δεύτερη διαδοχική μέρα, «μαζεύοντας» τα αρχικά του κέρδη, σε μία ιστορική μέρα για την εγχώρια αγορά. Κι αυτό γιατί έπεσε η «αυλαία» στη δημόσια πρόταση της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ, με τον πανευρωπαϊκό όμιλο να έχει εξασφαλίσει από την προηγούμενη εβδομάδα το 50% συν μία μετοχή για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Έντονο ήταν και σήμερα το στοιχείο της μεταβλητότητας, με τον Γενικό Δείκτη να φτάνει αρχικά κοντά στις 2.080 μονάδες, αλλά να κλείνει μακριά από τα υψηλά ημέρας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (17/11), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 3,88 μονάδες ή -0,19% και έκλεισε στις 2.055,51 μονάδες. Σε περίπου 23 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.054,74 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.077,47 μονάδες. Το ΧΑ κερδίζει +3,02% εντός του Νοεμβρίου και η φετινή απόδοση αγγίζει το +39,86%.
Σε κλοιό ρευστοποιήσεων βρέθηκε η Metlen, η οποία οπισθοχώρησε κατά -3% σε επίπεδα υπό των 42 ευρώ, με τον τζίρο της να υπερβαίνει τα 20 εκατ. Ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η Cenergy Holdings ξεχώρισε με κέρδη άνω του +2% και ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 15,5 ευρώ. Νέο ρεκόρ σημείωσε η Viohalco, η οποία «πάτησε» σε διψήφια τιμή. Παράλληλα, η ΔΕΗ «φλέρταρε» με τα 17 ευρώ για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2009. Ξεχώρισε η Alpha Bank από τις τραπεζικές μετοχές, με κέρδη άνω του +1%. Στα χαμηλότερα «στρώματα» η Austriacard έκανε ράλι σχεδόν +5% και διατηρήθηκε σε ανοδική τροχιά για έβδομη συνεχόμενη μέρα.
Τίτλοι τέλους στο σίριαλ Euronext-ΕΧΑΕ;
Σήμερα στις 14:00 ώρα Ελλάδος ολοκληρώθηκε η περίοδος αποδοχής σχετικά με τη δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΧΑΕ, με τα τελικά αποτελέσματα να ανακοινώνονται την Τετάρτη (19/11). Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το ποσοστό αποδοχής ξεπέρασε το 55% και ενδεχομένως να έπιασε το 60%. Στις 24 Νοεμβρίου οι μετοχές της ΕΧΑΕ θα διαπραγματεύονται ταυτόχρονα σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Λισαβόνα και Παρίσι. Το επόμενο κεφάλαιο είναι το squeeze out, καθώς η Euronext θα αναζητήσει το 90% και πάνω ώστε να ενσωματώσει την ΕΧΑΕ στον όμιλο.
Οι μέτοχοι που αποδέχθηκαν την πρόταση θα λάβουν μετοχές της Euronext με αναλογία 20 προς 1. Με βάση την τρέχουσα τιμή της Euronext στο Παρίσι (126,7 ευρώ), η αξία διαμορφώνεται στα 6,33 ευρώ ανά μία μετοχή της ΕΧΑΕ, υψηλότερα από την τιμή που διαπραγματεύεται σήμερα. Όσοι δεν συμμετείχαν, σε περίπτωση εφαρμογής του squeeze out, θα αποζημιωθούν με 5,98 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή με discount περίπου 7% σε σύγκριση με το σημερινό αντάλλαγμα.
Με ιδανικό τρόπο έκλεισε ο κύκλος των φετινών αξιολογήσεων, καθώς η Fitch αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε «BBB» με σταθερό outlook (προοπτικές), από «BBB-» με θετικό outlook προηγουμένως, και πλέον ευθυγραμμίζεται με τις S&P, DBRS και Scope. Η αναβάθμιση αυτή τοποθετεί τη χώρα σε υψηλότερο σκαλοπάτι εντός της επενδυτικής βαθμίδας, αφήνοντας πλέον μόνο την πιο «σκληρή» Moody’s ανάμεσα στους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, που κρατά ακόμη την Ελλάδα στο χαμηλότερο επίπεδο του investment grade.
Τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου και εννεαμήνου ανακοινώνουν σήμερα η ElvalHalcor και η Lavipharm. Την Τρίτη (18/11) ακολουθούν η ΔΕΗ και η Trade Estates, την Τετάρτη (19/11) σειρά έχουν η Motor Oil, η Cenergy και η Quest, την Πέμπτη (20/11) η CrediaBank, η Κρι Κρι και η Ideal και την Παρασκευή (21/11) η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Premia Properties. Όσον αφορά την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ανακοινώνει η ΕΧΑΕ τις οικονομικές της επιδόσεις και την Τρίτη 25 Νοεμβρίου ο ΟΠΑΠ και η Fourlis.
Την Τετάρτη (19/11) είναι προγραμματισμένο το Capital Markets Day της ΔΕΗ, με τη διοίκηση να προχωρά στην επικαιροποίηση του business plan για την περίοδο 2026-2028. Αναμένεται να προχωρήσει επίσης σε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τον στόχο για EBITDA 2,7 δισ. ευρώ το 2027. Παράλληλα, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά guidance για τα έτη 2028-2029, ενώ θα ανοίξει τα χαρτιά της για τις επενδύσεις άνω των 10 δισ. ευρώ που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Την ερχόμενη Παρασκευή (21/11) θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών στον FTSE (FTSE All World Quarterly Index Review). Οι αλλαγές (effective date) θα πραγματοποιηθούν επίσημα στις 22 Δεκεμβρίου, ενώ θα έχουν τεθεί σε ισχύ (flow) μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 19ης Δεκεμβρίου. Επιπλέον, στις 21 Νοεμβρίου θα λήξουν οι σειρές παραγώγων του Νοεμβρίου.
Τέλος, σήμερα εντάχθηκαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία ΕΝ.A. PLUS της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στον κλάδο «Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών» οι 7,865 εκατ. μετοχές της Trek Development, με κωδικό ΟΑΣΗΣ «TREK» και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης στο 1,4 ευρώ ανά μετοχή. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±60%.
Στάση αναμονής από τους επενδυτές στις διεθνείς αγορές
Νευρικότητα επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη Wall Street, καθώς το σήμα αξιωματούχων της Fed, που «προσγείωσαν» τις προσδοκίες για τρίτη σερί μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, έχει βαρύνει το επενδυτικό κλίμα. Τα αποτελέσματα της Nvidia, που ανακοινώνονται την ερχόμενη Τετάρτη (19/11), κρίνονται κομβικά για την κατεύθυνση της αγοράς. Με ήπιες μεταβολές λαμβάνει χώρα η σημερινή συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές κρατούν στάση αναμονής ενόψει του Jobs Report της Πέμπτης (20/11), το οποίο θα αποτελέσει το πρώτο επίσημο στοιχείο που θα δημοσιευθεί μετά το shutdown διάρκειας 43 ημερών στις ΗΠΑ.
Σε πτωτικό έδαφος «γύρισαν» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αρκούνται σε επιλεκτικές τοποθετήσεις. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,3%, ο γερμανικός DAX κινείται χαμηλότερα κατά -0,7% και ο γαλλικός CAC 40 χάνει -0,4%.
