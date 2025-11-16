Τράπεζες: Ρεκόρ 15 ετών θα καταγράψει η πιστωτική επέκταση το 2025

Με τη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ να πιέζει τα έσοδα από τόκους, οι τράπεζες επιταχύνουν τη χορήγηση νέων δανείων, ξεπερνώντας ήδη τους στόχους του έτους