Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση, πώς θα γίνεται το «κούρεμα» – Πίνακες και παραδείγματα

Ασφαλιστικές Δικλείδες & Ειδικές Προβλέψεις

Τρέχουσα Ισοτιμία Αναφοράς (ΕΚΤ): 0,9310 CHF/EURΜε αυτόν τον τρόπο, το υπόλοιπο κεφάλαιο του δανείου μετατρέπεται σε ευρώ με μειωμένη επιβάρυνση, ανάλογα με την κατηγορία του δανειολήπτη.Για την προστασία τόσο του δανειολήπτη όσο και των πιστωτών, προβλέπονται:Το ποσό της οφειλής μετά τη μετατροπή δεν μπορεί να είναι μικρότερο από την ανακτήσιμη αξία του ακινήτου (αντικειμενική ή αξία προσημείωσης μείον έξοδα εκτέλεσης).Αν έχει προηγηθεί μείωση κεφαλαίου, ο νέος υπολογισμός εφαρμόζεται μόνο στο προρυθμισμένο ποσό, χωρίς σωρευτική ωφέλεια.Αν ο δανειολήπτης δεν τηρήσει τους όρους της ρύθμισης, επανέρχεται η αρχική οφειλή στο προ μετατροπής ύψος.