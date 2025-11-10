Κέρδη για τους ενεργειακούς γίγαντες της Ευρώπης παρά τις προβλέψεις για ζημιές
Τα ισχυρότερα περιθώρια διύλισης αντιστάθμισαν τον αντίκτυπο των χαμηλών τιμών του πετρελαίου, αν και οι προοπτικές για το 2026 παραμένουν αβέβαιες
Οι ενεργειακές εταιρείες της Ευρώπης είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες το τρίτο τρίμηνο, καθώς τα ισχυρότερα περιθώρια διύλισης αντιστάθμισαν τον αντίκτυπο των χαμηλών τιμών του πετρελαίου, αν και οι προοπτικές για το 2026 παραμένουν αβέβαιες.
Ο δείκτης MSCI Europe Energy Index κατέγραψε αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 2,7% για το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για μείωση κατά 6,8%, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg Intelligence. Οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου κατέγραψαν επίσης το υψηλότερο ποσοστό υπερκάλυψης των κερδών κατά την περίοδο αυτή.
Ενώ οι εταιρείες ενέργειας δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες για τα έσοδα λόγω των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου, τα βελτιωμένα περιθώρια διύλισης ενίσχυσαν τα τελικά αποτελέσματα, ανέφερε σε email η στρατηγικός αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Κάιντι Μενγκ. Οι εισηγμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγάλες εταιρείες πετρελαίου Shell και BP, καθώς και η ιταλική Eni, ήταν οι κύριοι μοχλοί της αύξησης των κερδών ανά μετοχή, πρόσθεσε.
