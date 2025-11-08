Οι εμβληματικές τσάντες των τελευταίων 30 ετών
Οι εμβληματικές τσάντες των τελευταίων 30 ετών
Μια ωδή στις γυναικείες τσάντες που συνεχίζουν να συναρπάζουν γενιές συλλεκτών και λάτρεις της μόδας
Στον κόσμο της μόδας, λίγα αντικείμενα έχουν καταφέρει να γίνουν τόσο πολυπόθητα όσο οι τσάντες. Όχι μόνο για την αισθητική τους, αλλά και για την πολιτιστική τους σημασία και την αξία τους στη δευτερογενή αγορά. Η ιταλίδα δημοσιογράφος μόδας, Anna Dello Russo, είχε πει πως «Τα αξεσουάρ είναι οι βιταμίνες της μόδας. Οι τσάντες είναι το κυρίως πιάτο». Κι ακριβώς αυτό το κυρίως πιάτο εξετάζει το νέο βιβλίο της Assouline σε συνεργασία με την re-commerce πλατφόρμα Fashionphile, με τίτλο “The Book of Iconic Bags”.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
