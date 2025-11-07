Comcast: Στα σκαριά mega deal $2 δισ. στον χώρο των media με την εξαγορά της ITV

Η Comcast Corp., ιδιοκτήτρια της Sky, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά του media και entertainment τομέα της ITV Plc, σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανατρέψει πλήρως το τηλεοπτικό τοπίο του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με πληροφορίες.Η αμερικανική εταιρεία, με έδρα τη Φιλαδέλφεια, συζητά την αγορά του τμήματος που διαχειρίζεται τα ελεύθερα εμπορικά κανάλια της ITV στο Ηνωμένο Βασίλειο και την πλατφόρμα ITVX, με πιθανή αποτίμηση γύρω στα 2 δισ. δολάρια. Αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, η ITV θα διατηρήσει το στούντιο παραγωγής της, γνωστό για επιτυχίες όπως τα Britain’s Got Talent και Love Island.Τη συμφωνία συμβουλεύουν οι Morgan Stanley και η Robey Warshaw, που εξαγοράστηκε πρόσφατα από την Evercore Inc. — οι ίδιες τράπεζες που είχαν εμπλακεί και στην εξαγορά της Sky από την Comcast το 2018. Η μετοχή της ITV έχει υποχωρήσει 8% φέτος και περίπου 75% από το 2015, ενώ η Liberty Global πούλησε πρόσφατα το ήμισυ της συμμετοχής της, πλήττοντας περαιτέρω το κλίμα στην αγορά.