Γιώργος Προκοπίου: Το γεγονός ότι οι Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν δισ. σε ασιατικά ναυπηγεία δεν τους καθιστά λιγότερο δυτικούς
Με μια καίρια παρέμβαση στο P-TEC, ο Έλληνας πλοιοκτήτης καλεί την Ουάσιγκτον να επενδύσει στην ελληνική τεχνογνωσία και στον παγκόσμιο στόλο αντί για χρονοβόρες βιομηχανικές αναβιώσεις
Η πρόταση του Γιώργου Προκοπίου στη συνάντηση Ελλήνων εφοπλιστών με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, και πρόεδρο του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας Νταγκ Μπέργκαμ, στο πλαίσιο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) δεν ήταν απλώς μια παρέμβαση υπέρ της συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ. Ήταν μια μεθοδική υπενθύμιση του πώς λειτουργεί η παγκόσμια ναυτιλιακή οικονομία και γιατί η ελληνική επιχειρηματική οπτική παραμένει παγκόσμιο σημείο αναφοράς.
Ο Έλληνας εφοπλιστής, με τη γνωστή του πρακτική προσέγγιση, πρότεινε να μη χαθεί χρόνος σε αμερικανικά σχέδια που θα χρειαστούν χρόνια για να αποδώσουν, όπως η εκ νέου δημιουργία ναυπηγικού «cluster» στις ΗΠΑ. Αντίθετα, κάλεσε τους Αμερικανούς να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα ελληνική ναυτιλιακή τεχνογνωσία και στόλο μέσα από «preemptive commercial arrangements», ένα σχήμα που συνδυάζει γεωπολιτική πίστη και οικονομική αποτελεσματικότητα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επισήμανσή του για τις παραγγελίες ναυπηγήσεων που γίνονται σε Κορέα, Ιαπωνία και κυρίως στην Κίνα. Σε μια εποχή όπου ο παγκόσμιος εμπορικός ανταγωνισμός σκληραίνει, ο Προκοπίου υπενθύμισε ότι «οι πλωτοί αγωγοί» —τα πλοία— δεν γνωρίζουν σύνορα παραγωγής, αρκεί να τηρούνται τα συμφέροντα της ελεύθερης αγοράς και των συμμάχων. Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν να επενδύουν δισεκατομμύρια σε ασιατικά ναυπηγεία δεν τους καθιστά λιγότερο δυτικούς ή λιγότερο φιλοαμερικανούς· απλώς αποδεικνύει ότι η ελληνική ναυτιλία λειτουργεί με βάση τη διεθνή λογική της αποδοτικότητας, όχι της γεωγραφίας.
Για τους οικονομικούς αναλυτές, η πρόταση Προκοπίου έχει και δεύτερη ανάγνωση: είναι ένα μήνυμα προς τις ΗΠΑ να δουν τη ναυτιλία όχι μόνο ως στρατηγική βιομηχανία αλλά και ως επένδυση που απαιτεί ταχύτητα, προσαρμοστικότητα και ελεύθερη πρόσβαση σε παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής. Σε μια εποχή που η βιομηχανική πολιτική επιστρέφει δυναμικά στη Δύση, ο Έλληνας εφοπλιστής υπενθυμίζει πως η πραγματική ισχύς προέρχεται από τη διασύνδεση — όχι από τον απομονωτισμό.
