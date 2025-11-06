Νομικοί συζητούν στη Λάρισα τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από το Σύνταγμα
Νομικοί συζητούν στη Λάρισα τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από το Σύνταγμα
Διημερίδα αύριο και μεθαύριο στην Λάρισα με τη συμμετοχή πλειάδας νομικών
«Πενήντα χρόνια εφαρμογής του άρθρου 24 του Συντάγματος και οι προκλήσεις στην πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη» είναι το θέμα της διημερίδας που διοργανώνει αύριο και μεθαύριο, 7 και 8 Νοεμβρίου 2025, στη δημοτική πινακοθήκη της Λάρισας, η Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος και η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας.
Στην ημερίδα ομιλητές θα είναι καθηγητές Πανεπιστημίων, δικαστές και δικηγόροι, ενώ κατά το κλείσιμο των εργασιών της ημερίδας την συζήτηση της στρογγυλής τράπεζας, θα συντονίζει η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και θα συμμετέχουν ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Σπύρος Βλαχόπουλος, η καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος ΕΕΔΙΠΟΧ Γεωργία Γιανακούρου, ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Κωνσταντίνος Μενουδάκος και ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος) και πρόεδρος της ΕΕΔΠ Χρήστος Ντουχάνης.
