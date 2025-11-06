Χρυσός κοντά στα $4.000: Η αγορά «διαβάζει» την πορεία επιτοκίων της Fed
Ο χρυσός έχει ενισχυθεί πάνω από 50% φέτος, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό τον Οκτώβριο
Ο χρυσός σταθεροποιήθηκε μετά τη μεγαλύτερη άνοδο περίπου μιας εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση τα στοιχεία για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα.
Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου κινήθηκε λίγο πάνω από τα 3.980 δολάρια η ουγκιά, έπειτα από άνοδο 1,2% την Τετάρτη. Τα στοιχεία της ADP έδειξαν αύξηση των μισθοδοτούμενων κατά 42.000 άτομα, μετά από δύο μήνες υποχώρησης. Αν και η μέτρια αυτή άνοδος μετριάζει τους φόβους για ταχύτερη επιδείνωση, παραμένει συμβατή με μια γενικότερη εξασθένιση της ζήτησης για εργασία.
Ο Στίβεν Μιράν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, χαρακτήρισε την αύξηση της απασχόλησης «ευχάριστη έκπληξη», επανέλαβε όμως ότι τα επιτόκια πρέπει να μειωθούν περαιτέρω. Ο Μιράν έχει επανειλημμένα ζητήσει πιο χαλαρή νομισματική πολιτική, διαφωνώντας στις τελευταίες συνεδριάσεις υπέρ μειώσεων μισής ποσοστιαίας μονάδας αντί για το τέταρτο της μονάδας που τελικά αποφασίστηκε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
