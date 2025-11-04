Ο σάκος του μποξ στα ΕΛΤΑ, οι κρυμμένοι υπουργοί και η αλήθεια, η ημέρα της κρίσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το big deal του ΟΤΕ, Παππάς, Οικονόμου, Μαρτίνος (ναυτιλιακά νέα)

Κλείσιμο

Καμιά 50αριά γαλάζιοι βουλευτές χθες, λοιπόν, σε μια τηλεδιάσκεψη στην οποία μετείχε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής — εγώ έβοσκα τα πρόβατα εδώ παραπέρα — και ένας δύσμοιρος CEO (ΕΛΤΑ) ονόματι Σκλήκας, έγινε ο σάκος του μποξ. Ό,τι απωθημένο είχαν οι βουλευτές επαρχίας εναντίον του Μ.Μ και της κυβέρνησης, το έβγαλαν πάνω σε ένα — κατά τη γνώμη μου — ψιλογελοίο θέμα. Λες και δεν ξέρουν ότι τα ΕΛΤΑ έχουν πεθάνει προ πολλού και απλώς αρκεί ένας προσεκτικός επικοινωνιακός χειρισμός. Ούτε οι ταχυδρόμοι θα λείψουν από τα χωριά ούτε οι γιαγιάδες δεν θα μπορούν να εξοφλήσουν το ρεύμα. Τα είπαμε αυτά και χθες, αλλά βλέπετε, έξι χρόνια διακυβέρνησης χωρίς υπουργείο είναι πολλά για έναν βουλευτή της πλειοψηφίας. Και μάλιστα όταν παίζει να μην ξαναβγεί κιόλας στην περιφέρειά του — πού να μαθαίνει τώρα άλλη τέχνη στα γεράματα από την… παπάτζα της πολιτικής! Λοιπόν, για να τελειώνουμε, τα ΕΛΤΑ έπρεπε να είχαν εκσυγχρονιστεί εδώ και δέκα χρόνια και όχι να τα πληρώνουμε χρυσά έως σήμερα. Βασικά, έπρεπε όταν υπήρχε ενδιαφέρον να τα είχε ξεφορτωθεί το Δημόσιο. Μέχρι ο Πέτσας φωνάζει σήμερα γιατί, λέει, θα κλείσει το ταχυδρομείο στον Διόνυσο!Και οι υπουργοί… μπουχοί!-Αλλά συγγνώμη κιόλας, το να εξαφανίζονται και οι υπουργοί και να μην αντέχουν μια κόντρα με την κοινωνία (την κακομαθημένη της πλευρά) ή με τους συναδέλφους τους βουλευτές δεν είναι και πολύ τιμητικό. Επιμύθιο: Η κυβέρνηση έξι χρόνια τώρα τα κατάφερε σε πολλά και πέτυχε αρκετές σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Όταν, όμως, έφτανε η ώρα της σύγκρουσης σε ένα θέμα, πάντα έκανε πίσω. Μόνο στα gay ζευγάρια δεν έκανε πίσω — και φυσικά την πλήρωσε πανάκριβα. Ε, λοιπόν, γράφτε το κάτω: αν δείτε εσείς να κλείνουν τα ΕΛΤΑ, κρεμάστε μου κουδούνια.Χατζηδάκης-Ο Χατζηδάκης χθες είχε μια συζήτηση, μου λένε, με τον Κ.Μ και παραπονέθηκε βαρέως ότι του φορτώνουν όλο έναν «μουτζούρη». Μα γι' αυτό πήγε εκεί — για να μην την πληρώνει ο πρωθυπουργός. Νομίζω ότι, γενικώς, το 2025 δεν είναι 2019 και το Μαξίμου είναι άλλο. Άρα, θέλει άλλο σχεδιασμό — αλλά αυτά είναι δικά τους προβλήματα.Ποια είναι η αλήθεια-Τώρα, για να καταλάβετε πόσο... μακριά είναι αυτό όλο που συμβαίνει από την αλήθεια, δείτε τι ισχύει σήμερα για τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ και θα συνεχίσει να ισχύει και τι σκοπεύουν να αλλάξουν. Μια απλή ανάγνωση του κειμένου αυτού αποδεικνύει ότι πρόκειται για μια κολοσσιαία επικοινωνιακή γκάφα ή ανικανότητα της διοίκησης των ΕΛΤΑ, που ποτέ δεν τα «φώναξε» αυτά, για να καταλάβουν όλοι ότι ούτε οι ταχυδρόμοι που εξυπηρετούν απολύονται, ούτε τα μαγαζιά κλείνουν και δεν αντικαθίστανται. Ποιες ακριβώς υπηρεσίες γίνονται τώρα στα καταστήματα και ποιες από τον φυσικό ταχυδρόμο στο σπίτι. Υπηρεσίες που εκτελούνται εντός καταστημάτων 1. Κατάθεση και παραλαβή ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων 2. Είσπραξη λογαριασμών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) και ταχυπληρωμές 3. Συναλλαγές Λογαριασμών Συντάξεων (αναλήψεις, καταθέσεις) 4. Έκδοση και εξαργύρωση ταχυδρομικών επιταγών 5. Τραπεζικές συναλλαγές και Western Union Το 1, 2, 3 πραγματοποιούνται από τον διανομέα στην πόρτα του πολίτη σήμερα. Το 4 είναι θέμα επέκτασης συστήματος και το 5 θα μπορεί να υλοποιηθεί μετά τις αλλαγές θεσμικού πλαισίου.Ορεινά χωριά και νησιά-Πώς διασφαλίζεται ότι οι πολίτες σε απομακρυσμένες περιοχές – ιδίως νησιά και ορεινές – δεν θα βρεθούν χωρίς φυσικό κατάστημα έως ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η νέα δομή • Ήδη το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αντικειμένων διανέμεται κατ' οίκον από τους ταχυδρόμους. • Καμία περιοχή χωρίς πρόσβαση – εξυπηρέτηση μέσω αγροτικών ταχυδρόμων, κατ' οίκον υπηρεσιών και συνεργαζόμενων πρακτορείων. • Διανομές με γνώση τοπικών κοινωνιών – συνέχεια εξυπηρέτησης χωρίς διακοπή. • Β΄ φάση σχεδίου – σταδιακή εφαρμογή με πλήρη ενημέρωση πολιτών για τις εναλλακτικές λύσεις. • Καμία διακοπή εξυπηρέτησης – συνέχεια μέσω ταχυδρόμων, πρακτορείων, σούπερ και κατ' οίκον υπηρεσιών.ΟΠΕΚΕΠΕ - Κομισιόν-Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ξέρετε grosso modo. Σήμερα θα υποβληθεί το ελληνικό σχέδιο στην Κομισιόν, που στην πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί σε συνεννόηση με τις Βρυξέλλες. Οι Κομισάριοι τώρα θα το μελετήσουν για λίγες μέρες και περισσότερα (θετικά μαντάτα) θα ακούσουμε την Πέμπτη, που έρχεται στα μέρη μας ο αρμόδιος Επίτροπος Κρίστοφ Χάνσεν.