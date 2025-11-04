Ο σάκος του μποξ στα ΕΛΤΑ, οι κρυμμένοι υπουργοί και η αλήθεια, η ημέρα της κρίσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το big deal του ΟΤΕ, Παππάς, Οικονόμου, Μαρτίνος (ναυτιλιακά νέα)
Χαίρετε, το σίριαλ με τα ΕΛΤΑ συνεχίστηκε και χθες πρωί-απόγευμα εντός των κυβερνητικών τειχών, σήμερα θα μεταφερθεί στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί σε αρμόδια επιτροπή, παρουσία βουλευτών όλων των κομμάτων
Καμιά 50αριά γαλάζιοι βουλευτές χθες, λοιπόν, σε μια τηλεδιάσκεψη στην οποία μετείχε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής — εγώ έβοσκα τα πρόβατα εδώ παραπέρα — και ένας δύσμοιρος CEO (ΕΛΤΑ) ονόματι Σκλήκας, έγινε ο σάκος του μποξ. Ό,τι απωθημένο είχαν οι βουλευτές επαρχίας εναντίον του Μ.Μ και της κυβέρνησης, το έβγαλαν πάνω σε ένα — κατά τη γνώμη μου — ψιλογελοίο θέμα. Λες και δεν ξέρουν ότι τα ΕΛΤΑ έχουν πεθάνει προ πολλού και απλώς αρκεί ένας προσεκτικός επικοινωνιακός χειρισμός. Ούτε οι ταχυδρόμοι θα λείψουν από τα χωριά ούτε οι γιαγιάδες δεν θα μπορούν να εξοφλήσουν το ρεύμα. Τα είπαμε αυτά και χθες, αλλά βλέπετε, έξι χρόνια διακυβέρνησης χωρίς υπουργείο είναι πολλά για έναν βουλευτή της πλειοψηφίας. Και μάλιστα όταν παίζει να μην ξαναβγεί κιόλας στην περιφέρειά του — πού να μαθαίνει τώρα άλλη τέχνη στα γεράματα από την… παπάτζα της πολιτικής! Λοιπόν, για να τελειώνουμε, τα ΕΛΤΑ έπρεπε να είχαν εκσυγχρονιστεί εδώ και δέκα χρόνια και όχι να τα πληρώνουμε χρυσά έως σήμερα. Βασικά, έπρεπε όταν υπήρχε ενδιαφέρον να τα είχε ξεφορτωθεί το Δημόσιο. Μέχρι ο Πέτσας φωνάζει σήμερα γιατί, λέει, θα κλείσει το ταχυδρομείο στον Διόνυσο!
Και οι υπουργοί… μπουχοί!
-Αλλά συγγνώμη κιόλας, το να εξαφανίζονται και οι υπουργοί και να μην αντέχουν μια κόντρα με την κοινωνία (την κακομαθημένη της πλευρά) ή με τους συναδέλφους τους βουλευτές δεν είναι και πολύ τιμητικό. Επιμύθιο: Η κυβέρνηση έξι χρόνια τώρα τα κατάφερε σε πολλά και πέτυχε αρκετές σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Όταν, όμως, έφτανε η ώρα της σύγκρουσης σε ένα θέμα, πάντα έκανε πίσω. Μόνο στα gay ζευγάρια δεν έκανε πίσω — και φυσικά την πλήρωσε πανάκριβα. Ε, λοιπόν, γράφτε το κάτω: αν δείτε εσείς να κλείνουν τα ΕΛΤΑ, κρεμάστε μου κουδούνια.
Χατζηδάκης
-Ο Χατζηδάκης χθες είχε μια συζήτηση, μου λένε, με τον Κ.Μ και παραπονέθηκε βαρέως ότι του φορτώνουν όλο έναν «μουτζούρη». Μα γι’ αυτό πήγε εκεί — για να μην την πληρώνει ο πρωθυπουργός. Νομίζω ότι, γενικώς, το 2025 δεν είναι 2019 και το Μαξίμου είναι άλλο. Άρα, θέλει άλλο σχεδιασμό — αλλά αυτά είναι δικά τους προβλήματα.
Ποια είναι η αλήθεια
-Τώρα, για να καταλάβετε πόσο... μακριά είναι αυτό όλο που συμβαίνει από την αλήθεια, δείτε τι ισχύει σήμερα για τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ και θα συνεχίσει να ισχύει και τι σκοπεύουν να αλλάξουν. Μια απλή ανάγνωση του κειμένου αυτού αποδεικνύει ότι πρόκειται για μια κολοσσιαία επικοινωνιακή γκάφα ή ανικανότητα της διοίκησης των ΕΛΤΑ, που ποτέ δεν τα «φώναξε» αυτά, για να καταλάβουν όλοι ότι ούτε οι ταχυδρόμοι που εξυπηρετούν απολύονται, ούτε τα μαγαζιά κλείνουν και δεν αντικαθίστανται. Ποιες ακριβώς υπηρεσίες γίνονται τώρα στα καταστήματα και ποιες από τον φυσικό ταχυδρόμο στο σπίτι. Υπηρεσίες που εκτελούνται εντός καταστημάτων 1. Κατάθεση και παραλαβή ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων 2. Είσπραξη λογαριασμών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) και ταχυπληρωμές 3. Συναλλαγές Λογαριασμών Συντάξεων (αναλήψεις, καταθέσεις) 4. Έκδοση και εξαργύρωση ταχυδρομικών επιταγών 5. Τραπεζικές συναλλαγές και Western Union Το 1, 2, 3 πραγματοποιούνται από τον διανομέα στην πόρτα του πολίτη σήμερα. Το 4 είναι θέμα επέκτασης συστήματος και το 5 θα μπορεί να υλοποιηθεί μετά τις αλλαγές θεσμικού πλαισίου.
Ορεινά χωριά και νησιά
-Πώς διασφαλίζεται ότι οι πολίτες σε απομακρυσμένες περιοχές – ιδίως νησιά και ορεινές – δεν θα βρεθούν χωρίς φυσικό κατάστημα έως ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η νέα δομή • Ήδη το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αντικειμένων διανέμεται κατ’ οίκον από τους ταχυδρόμους. • Καμία περιοχή χωρίς πρόσβαση – εξυπηρέτηση μέσω αγροτικών ταχυδρόμων, κατ’ οίκον υπηρεσιών και συνεργαζόμενων πρακτορείων. • Διανομές με γνώση τοπικών κοινωνιών – συνέχεια εξυπηρέτησης χωρίς διακοπή. • Β΄ φάση σχεδίου – σταδιακή εφαρμογή με πλήρη ενημέρωση πολιτών για τις εναλλακτικές λύσεις. • Καμία διακοπή εξυπηρέτησης – συνέχεια μέσω ταχυδρόμων, πρακτορείων, σούπερ και κατ’ οίκον υπηρεσιών.
ΟΠΕΚΕΠΕ - Κομισιόν
-Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ξέρετε grosso modo. Σήμερα θα υποβληθεί το ελληνικό σχέδιο στην Κομισιόν, που στην πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί σε συνεννόηση με τις Βρυξέλλες. Οι Κομισάριοι τώρα θα το μελετήσουν για λίγες μέρες και περισσότερα (θετικά μαντάτα) θα ακούσουμε την Πέμπτη, που έρχεται στα μέρη μας ο αρμόδιος Επίτροπος Κρίστοφ Χάνσεν.
Το εικοσάλεπτο της Κίμπερλι με τον Τασούλα
-Σήμερα το μεσημέρι, η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα επιδώσει και επισήμως τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο Τασούλα. Μαζί της ορκίζονται άλλοι δύο πρέσβεις — η Νορβηγίδα και η Καναδέζα. Η Κίμπερλι θα είναι η τρίτη που θα μπει στο Προεδρικό, λογικά μετά τις 12:30. Θα επιδώσει στον Τασούλα τον φάκελο με τα επίσημα έντυπα και, κατά τα ειωθότα, θα καθίσουν για 15-20 λεπτά στην αίθουσα τελετών της Προεδρίας για να πουν πέντε πρώτες κουβέντες γνωριμίας. Τώρα, αν ο Τασούλας θα της μιλήσει για τα βουνά της Ηπείρου και θα την καλέσει στα μέρη του, δεν ξέρω — αλλά ρισκάρω την εκτίμηση.
"Η Ελλάδα θα απορροφήσει το 75% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης"
-Εχουμε ακόμη χρόνο μπροστά μας οπότε οι εκτιμήσεις είναι επίφοβες, αλλά όχι και τόσο χρόνο για να είναι αδύνατες. Ο λόγος για τις εκτιμήσεις απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η στήλη στέκεται στη συγκεκριμένη εκτίμηση γιατί προέρχεται μέσα από τον μηχανισμό απορρόφησης των πόρων και από άνθρωπο ιδιαίτερα έμπειρο στον συγκεκριμένο τομέα. Δυστυχώς όμως επειδή αυτοί οι άνθρωποι συνήθως συνεργάζονται για τις δουλειές τους με τους εκάστοτε κυβερνώντες μιλούν πάντα ανωνύμως. Αφού εξήγησα λοιπόν γιατί η στήλη δίνει βάρος στη συγκεκριμένη πηγή, να συνεχίσω λέγοντας πως υποστήριξε ότι το 75% των πόρων του RRF αναμένεται εν τέλει να απορροφηθούν από τη χώρα μας. Προσέθεσε πως δεν είναι μόνον η χώρα μας που θα παρουσιάσει "έλλειμμα" σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου γιατί λόγω της περίπλοκης γραφειοκρατικής διαδικασίας, της προετοιμασίας που θέλουν τα έργα από την πλευρά των επιχειρήσεων για την υποβολή φακέλλων, εν τέλει σχεδόν όλες -αν όχι όλες- οι χώρες της Ευρώπης δεν θα καταφέρουν να απορροφήσουν τους πόρους μέχρι το 2026. Κατά την ίδια εκτίμηση, οι πόροι που δεν θα απορροφηθούν δεν θα πάνε χαμένοι γιατί εκτιμάται ότι θα διοχετευτούν προς τον κλάδο της άμυνας. Αν η εκτίμηση επαληθευτεί, η αντιπολίτευση είναι βέβαιο πως θα θρηνεί και θα οδύρεται για την αποτυχία της κυβέρνησης, το επιτελικό κράτος, κ.λπ.
Η Millenium Capital μείωσε θέσεις short στη ΜΕΤLEN
-Ανοδο στα 44,42 ευρώ σημείωσε χθες η μετοχή της ΜΕΤLEN. Στο μεταξύ καταγράφηκε μείωση θέσεων short στη μετοχή τoυ ομίλου, καθώς η Millenium Capital Management ανακοίνωσε πως στις 30/10/2025 είχε short θέση 0,883% έναντι 0,92%.
Ο ΟΤΕ πάει για big deal με την COSMOTE TOWERS (έρχεται super μέρισμα;)
-Εδώ και καιρό στον ΟΤΕ είχαν ξεκινήσει τις προετοιμασίες για να αξιοποιήσουν τον λεγόμενο «παθητικό εξοπλισμό» του δικτύου κεραιών κινητής τηλεφωνίας που διαθέτει ο Όμιλος, κάτι που έχουν κάνει πλείστες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες εξασφαλίζοντας σημαντικά κεφάλαια όπως η Vodafone Group με τη Vantage Towers, η United Group που έκλεισε deal με τους Άραβες της Saudi Telekom, αλλά και η μητρική Deutsche Telekom που πούλησε το 51% της GD Towers στις DigitalBridge και Brookfield. Σημειώστε ότι από αυτό το deal η DT έβαλε σχεδόν 18 δισ. ευρώ στο ταμείο της… Προ καιρού, λοιπόν, ο ΟΤΕ ανέθεσε σε μια από τις Big4 εταιρείες την εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του εξοπλισμού των πύργων κινητής τηλεφωνίας καθώς αποφάσισε να προχωρήσει σε spin off της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Η απόσχιση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον παθητικό εξοπλισμό των κεραιών κινητής τηλεφωνίας υλοποιήθηκε και ήδη ολοκληρώθηκε η συνεισφορά τους στη νεοσύστατη, 100% θυγατρική εταιρεία, COSMOTE TELEKOM TOWERS (CCT). Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στα 633 εκατ. ευρώ ενώ ως «προίκα» ανέβαλε τη διαχείριση 3.833 παθητικών σταθμών κινητής τηλεφωνίας και συνολικά περίπου 3.600 θέσεις με εγκατεστημένο παθητικό εξοπλισμό. Στο πρώτο ΔΣ της CCT τη θέση του προέδρου έλαβε ο Γιώργος Τσώνης (Chief Technology Officer Ομίλου ΟΤΕ) και του αντιπροέδρου ο Χαράλαμπος Μαζαράκης (Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ).
ΔΑΑ: Αποχωρεί ο Γ. Παράσχης - Τον διαδέχεται ο Γ. Καλλιμασιάς
-Tέλος εποχής στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας όπου η λήξη της σύμβασης ενός από τους μακροβιότερους -γενικότερα- CEO του κλάδου των αερομεταφορών φέρνει και αλλαγές στο τιμόνι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Μετά λοιπόν από μια διαδρομή 19 ετών στο «τιμόνι» του ΔΑΑ ο Γιάννης Παράσχης έλαβε την απόφαση να αποχωρήσει στις 31 Ιανουαρίου 2026 και στη θέση του από αρχές Φεβρουαρίου αναλαμβάνει ο Γιώργος Καλλιμασιάς, διευθυντικό στέλεχος του ΔΑΑ από το 1999. Ο Γ. Παράσχης, έχει ως γνωστόν από το 2023 και τη θέση του προέδρου στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) όπου η τριετής θητεία του ολοκληρώνεται τυπικά -με βάση τα τωρινά δεδομένα- την άνοιξη του 2026. O κ. Καλλιμασιάς, κατέχοντας από το 2019 τη θέση του γενικού διευθυντή Στρατηγικής (Chief Strategy Officer), «έτρεξε» σημαντικές κινήσεις, όπως η 20ετής επέκταση της περιόδου παραχώρησης της Εταιρείας Αεροδρομίου, η εισαγωγή του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο, η προώθηση επενδυτικών σχεδίων για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου κ.ά.
Νέα προσπάθεια αξιοποίησης (με κοινωνικό πρόσημο λόγω... λαϊκών αγωνιστών)
-Θυμάστε την προ ετών ιστορία με ένα κτίριο του ΕΟΜΜΕΧ στον Ταύρο που το ΤΑΙΠΕΔ προσπαθούσε να αξιοποιήσει; Είχε μάλιστα βρεθεί και ο πλειοδότης στον διαγωνισμό, η MRP TAVROS AE, θυγατρική του ολλανδικού ομίλου MRP που ελέγχεται από την οικογένεια Meijer, μια από τις πλουσιότερες της χώρας. Ο όμιλος λοιπόν που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες real estate στην Ολλανδία κυριολεκτικά τα βρόντηξαν και έφυγαν, καθώς ο δήμος Ταύρου Μοσχάτου -στα όρια του οποίου βρίσκεται το κτίριο- είχε ταχθεί κατά της επένδυσης. Τώρα μαθαίνω πως για το ακίνητο των 3,3 στρεμμάτων που βρίσκεται κοντά στη Λ. Πειραιώς δρομολογείται νέος διαγωνισμός αξιοποίησης. Αλλά για να μην υπάρξουν ξανά θέματα με λαϊκούς αγωνιστές που μπλόκαραν το αρχικό σχέδιο, εξετάζεται στη νέα προσπάθεια αξιοποίησης να υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. Με δεδομένο το τεράστιο πρόβλημα στέγασης, αυτή τη φορά η προσπάθεια ίσως να μη σκοντάψει σε αντιρρήσεις.
Το Ινστιτούτο «Bruno Leoni» βραβεύει τον Γ. Στουρνάρα
-Σε ρεπορτάζ της ιταλικής Ilfoglio για την αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στην Alpha Bank, αναφέρεται πως φέτος απονέμεται το ετήσιο Βραβείο του Ινστιτούτου «Bruno Leoni» στην Ελλάδα για τα αποτελεσματικό έργο που πέτυχε η χώρα μας ως προς τη δημοσιονομική της προσαρμογή και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Το βραβείο δίνεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, την Παρασκευή 7/11 σε επίσημο δείπνο που διοργανώνει το "Istituto Bruno Leoni" στο Μιλάνο. Στη διάρκεια του ετήσιου γκαλά δείπνου συμμετέχουν περίπου 500 προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό, βιομηχανικό και χρηματοοικονομικό κόσμο, στους οποίους ο νικητής του βραβείου απευθύνει την ομιλία του. Ο Γ. Στουρνάρας τιμάται για τα επιτεύγματα της Ελλάδας στην αντιμετώπιση και υπέρβαση μιας οικονομικής κρίσης εξαιρετικών διαστάσεων και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρόσκληση επελέγη για το βραβείο "σκεπτόμενοι ένα δημόσιο πρόσωπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενσαρκώνει τα πολλά σημαντικά βήματα προόδου που έκανε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια". Μεταξύ των προηγούμενων νικητών, είναι ο νομπελίστας Vernon Smith (2008) και ο Mario Vargas Llosa (2014), μεταρρυθμιστές όπως ο Lord Lawson (2013) και ο Leszek Balcerowicz (2019), ο ιστορικός Richard Pipes (2015), η οικονομολόγος Deirdre McCloskey (2016), η αντιφρονούσα πολιτικός Isabel Diaz Ayuso (2021), οι πολιτικοί διαφωνούντες Jimmy Lai (2022) και Maria Corina Machado (2024).
Tο πράσινο στοίχημα του Πέτρου Παππά στη ναυτιλία
-Η Star Bulk Carriers, συμφερόντων του Πέτρου Παππά, προχωρά στην «πράσινη» μετάβαση της ναυτιλίας, εφαρμόζοντας ένα πολυετές πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό και την απανθρακοποίηση του στόλου της. Με συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα 50 εκατ. δολάρια την τελευταία τριετία, η εταιρεία στοχεύει στη μείωση των εκπομπών και την πλήρη ενεργειακή συμμόρφωση έως το 2050, σύμφωνα με το πρόσφατο ESG Report. Η εταιρεία έχει δρομολογήσει ένα εκτεταμένο ναυπηγικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει πέντε νέα Kamsarmax, όλα εξοπλισμένα με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας και δυνατότητες προσαρμογής σε εναλλακτικά καύσιμα. Παράλληλα, αξιολογείται η εγκατάσταση shaft generators στα νέα πλοία, καθώς και η χρήση ηλιακής και αιολικής ενέργειας για υφιστάμενες μονάδες. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο της εταιρείας για ανανέωση και απανθρακοποίηση του στόλου, που αριθμεί 142 πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, χωρητικότητας άνω των 14,2 εκατ. dwt. Έως το τέλος του 2024, ο στόλος θα φτάσει τα 164 πλοία, καλύπτοντας όλο το φάσμα μεγεθών - από Supramax και Panamax έως Capesize και Newcastlemax. Ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου, 11,9 έτη, είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον παγκόσμιο μέσο όρο, επιτρέποντας τη γρήγορη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ενεργειακών προτύπων.
Επανεμφάνιση του Γιώργου Οικονόμου σε ναυπηγήσεις VLCC tankers
-Ο Γιώργος Οικονόμου, μέσω της εταιρείας του TMS Group, ξαναμπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι των ναυπηγήσεων υπερδεξαμενόπλοιων τύπου VLCC (Very Large Crude Carriers) στην Κίνα. Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, η TMS βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με τα ναυπηγεία Hengli Shipbuilding, προκειμένου να ναυπηγήσει έως και τέσσερα νέα πλοία χωρητικότητας περίπου 306.000 dwt το καθένα. Οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2027 και να ολοκληρωθούν το 2028. Η τελευταία του προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα ήταν το 2017, όταν είχε συμφωνήσει με το ναυπηγείο Hanjin Heavy Industries στις Φιλιππίνες, όμως η συμφωνία δεν υλοποιήθηκε λόγω οικονομικών προβλημάτων του ναυπηγείου.
Ο Νικόλας Μαρτίνος και το “sweet spot” της αγοράς
-Μετά από μια σειρά επιτυχημένων πωλήσεων, η Thenamaris του Νικόλα Μαρτίνου συνεχίζει να “διαβάζει” άψογα την αγορά. Από το 2022, η εταιρεία έχει ρευστοποιήσει περίπου 1 δισ. δολάρια από την πώληση περισσότερων από 30 πλοίων, με εννέα συναλλαγές μόνο φέτος. Τελευταίο παράδειγμα, το Seavoyager, που άλλαξε όνομα σε Cosmo Sail και σημαία σε Μπαρμπάντος, περνώντας σε κινεζικά χέρια έναντι τιμήματος πολύ πάνω από τις τρέχουσες αποτιμήσεις. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική ανανέωσης του στόλου, όπου η Thenamaris πουλάει στην κορυφή του κύκλου και τοποθετείται επιλεκτικά σε νεότερα tonnage. Πλέον, διατηρεί στόλο 51 δεξαμενόπλοιων, ελέγχοντας 7 suezmax, 24 aframax/LR2, 13 MR και 7 VLCC. Στους ναυτιλιακούς κύκλους λένε πως ο Νικόλας Μαρτίνος έχει βρει το “sweet spot” της αγοράς και ρευστοποιεί τη σωστή στιγμή, με τον σωστό τρόπο.
Τα “made in Greece” αμαξώματα
-Μια ενδιαφέρουσα επιστολή-έκκληση έλαβαν χθες, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας. Αποστολέας, ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πλαισίων και Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων και θέμα η συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας πλαισίων και αμαξωμάτων στο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο εν λόγω Σύνδεσμος έχει διαδρομή μισού αιώνα (έχει συσταθεί το 1976), και μέλη του είναι κατασκευαστές αμαξωμάτων και κάθε είδους υπερκατασκευών επί όλων των ειδών και κατηγοριών πλαισίων αυτοκινήτων καθώς και κατασκευαστές ρυμουλκούμενων οχημάτων, κάποιοι δε με ιστορία ακόμα και 90 ετών προσφοράς στην εθνική οικονομία. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι Πρόεδρος του Συνδέσμου είναι ο Πέτρος Ταγκαλάκης, επικεφαλής της ΤΕΜΑΞ, ιστορικής βιομηχανίας κατασκευής αμαξωμάτων και όλων σχεδόν των πυροσβεστικών οχημάτων στη χώρα μας, ενώ Αντιπρόεδρος ο πρόσφατα εκλεγείς πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου Γιάννης Σαρακάκης, που δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «ανακοινώσατε προ μηνών τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας, ο οποίος πληροφορηθήκαμε ότι περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και στρατιωτικά οχήματα διαφόρων τύπων. Παράλληλα ανακοινώσατε την απόφασή σας για τη συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας σε αυτό τον σχεδιασμό, την οποία και επικροτούμε θερμά. Τα μέλη του Συνδέσμου μας ήδη διαθέτουν τη θεμιτή και προαπαιτούμενη πολυετή τεχνογνωσία, τις παραγωγικές δυνατότητες, το προσωπικό αλλά και την εμπειρία να συμβάλλουν στη συμπαραγωγή του τροχαίου υλικού που προορίζεται για τις Ένοπλες Δυνάμεις». Περαιτέρω τονίζεται ότι «είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας να ολοκληρωθεί η διαδικασία για το «Εθνικό Όχημα», η οποία παρά την περάτωση της αξιολόγησης, εξακολουθεί να εκκρεμεί από το 2023». Τέλος, διατυπώνεται η εκτίμηση ότι «στο πλαίσιο αυτό η συμβολή της υφιστάμενης εγχώριας βιομηχανίας μόνο θετικά αποτελέσματα θα μπορούσε να έχει στην υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων», ενώ προτείνεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των στελεχών από πλευράς Μαξίμου και ΥΠΕΘΑ που χειρίζονται το θέμα και εκπροσώπων του Συνδέσμου. Αν και δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, μου φαίνεται λογικό μέσα σε αυτή τη συντελούμενη, αναγκαία και πολυδάπανη αναγέννηση των Ενόπλων Δυνάμεων, η υφιστάμενη εγχώρια βιομηχανία να διεκδικήσει ένα εύλογο κομμάτι, το οποίο, σίγουρα, θα έχει υψηλή εθνική προστιθέμενη αξία.
Μπαίνουν ξένα επενδυτικά κεφάλαια στη Motor Oil
-Εως τα 26,62 ευρώ έφθασαν οι εντολές αγοράς στη μετοχή της Motor Oil χθες, για να κλείσει τελικά στα 26,60 (+2,23%) και την κεφαλαιοποίηση μια ανάσα από τα 3 δισ. €. Με εβδομαδιαία άνοδο της τάξης του +6%, γίνεται φανερή η κίνηση ξένων διαχειριστών που επιλέγουν σταθερά τη μετοχή χωρίς βιασύνη. Οι πρώτες τοποθετήσεις ξεκίνησαν λίγο μετά τη συμμετοχή του ομίλου στο Kepler Autumn Conference 2025, στις 9-11/9 στο Παρίσι. Εκεί ο Πέτρος Τζαννετάκης αναφέρθηκε στην επανεκκίνηση του (δεύτερου) διυλιστηρίου, στην ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους. Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος εστίασε και στην κοινοπραξία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -για τη μονάδα της Κομοτηνής (CCGT) που θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι τέλους του 2025- ενώ εκτίμησε ότι τα μεγέθη δευτέρου 6μήνου θα είναι θετικά, ενισχυμένα από αυξημένες πωλήσεις και ισχυρό περιθώριο διύλισης (refining margin). Από τότε, δηλαδή από το Παρίσι και μετά, εκδηλώθηκαν οι πρώτες εισροές στη μετοχή της Motor Oil, από ξένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, για να φτάσει η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου στα 2,946 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από χρηματιστηριακά γραφεία, η διοίκηση θα ανακοινώσει μεγέθη τρίτου 3μηνου/9μήνου, μετά τις 17 Νοεμβρίου.
Το ρεκόρ και ο μποναμάς
-Στην κορυφή του χρηματιστηριακού ταμπλό βρέθηκε η ΔΕΗ στην πρώτη συνεδρίαση του Νοεμβρίου, καθώς ο τρέχων μήνας προμηνύει εξελίξεις για τον όμιλο. Στις 18 Νοεμβρίου θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου και μία μέρα μετά θα παρουσιάσει το ανανεωμένο business plan για την περίοδο 2026-2028 στην investor day που θα λάβει χώρα στο Λονδίνο. Η μετοχή κατέγραψε άνοδο 4%. Πρόκειται για την καλύτερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων 7 μηνών. Έκλεισε σε νέο υψηλό 16ετίας, στα 15,7 ευρώ και έπιασε τα 15,8 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Επόμενος στόχος τα 16 ευρώ, τα οποία έχει να δει από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2009. Παράλληλα, βρίσκεται πολύ κοντά στο να γίνει η 9η εισηγμένη με κεφαλαιοποίηση άνω των 6 δισ. ευρώ. Τη φετινή κορυφή των 27 ευρώ προσεγγίζει εκ νέου η Motor Oil με «όχημα» το προσωρινό μέρισμα που θα διανείμει για τη χρήση του 2025 λίγες ημέρες μετά την Πρωτοχρονιά. Η διοίκηση αποφάσισε την καταβολή μερίσματος 0,35 ευρώ ανά μετοχή. Η αποκοπή του έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και η πληρωμή του για τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου. Η είδηση έφερε τους αγοραστές στο προσκήνιο και η μετοχή της Motor Oil κατέγραψε μία από τις ισχυρότερες ανόδους στην υψηλή κεφαλαιοποίηση. Σταμάτησε στα 26,6 ευρώ και βάζει πλώρη για τα ρεκόρ που είχε σημειώσει στα μέσα του περασμένου Αυγούστου.
Τα φτερά της Aegean
-Τις τελευταίες μέρες η μετοχή της Aegean έχει ανέβει σε κεφαλαιοποίηση πάνω από το 1,2 δισ. ευρώ. Μία πιθανή αιτία της μετοχικής κινητικότητας ίσως είναι ότι σε 40 μέρες από σήμερα, η Aegean Airlines θα είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία χώρας-μέλους της ΕΕ που αρχίζει απευθείας πτήσεις με το Ιράκ. Μαζί με τη γραμμή προς Ερμπίλ – την πρωτεύουσα της κουρδικής περιφέρειας που λειτουργεί ήδη από τις 23 Φεβρουαρίου με 2 δρομολόγια εβδομαδιαίως – τα αεροπλάνα Aegean θα πετούν σε μια περιοχή όπου μέχρι σήμερα κυριαρχούν η Turkish Airlines και η Pegasus. Οι πρωτοβουλίες της AEGEAN έχουν και μια γεωστρατηγική διάσταση. Μέσα στους επόμενους πέντε μήνες, η Aegean εγκαινιάζει απευθείας πτήσεις και με την Ινδία προσπαθώντας να μπει σφήνα στη συνεργασία των ινδικών αεροπορικών εταιρειών με τουρκικούς αερομεταφορείς. Η Aegean έχει εξασφαλίσει δύο Airbus A321neo XLR (Extra Long Range) με αυτονομία έως 10,5 ώρες, που θα παραληφθούν Δεκέμβριο 2025 και Ιανουάριο 2026. Επί της ουσίας, η AEGEAN μπαίνει στο "άρμα" του India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) – του διαδρόμου που καλείται να ανταγωνιστεί το κινεζικό Belt and Road Initiative.
Η μικρή και μεσαία κεφαλαιοποίηση στο προσκήνιο
-Το Χρηματιστήριο διοργανώνει αύριο την πρώτη από τις δύο ημερίδες για εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται στον FTSE25, με σκοπό να προβάλει τις εισηγμένες που δεν είναι στην πρώτη γραμμή επιλογής των διαχειριστών ξένων funds. Είναι μια προφανής προσπάθεια ανάδειξης των πρωταγωνιστών της "επόμενης ημέρας". Η δεύτερη ημερίδα της ΕΧΑΕ, για τις μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, ενώ η αυριανή εκδήλωση θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 19 εταιρειών από διάφορους κλάδους και τομείς δραστηριότητας, με σημαντικό το γεγονός πως καλύπτεται και γεωγραφικά η εκπροσώπηση των εισηγμένων. AlphaTrust Ανδρομέα, AsCo, Elton Group, European Innovation Solutions, Interlife, Kiriakoulis Group, Loulis Food Ingredients, Mediterra, Varveris-Moda Bagno, ONYX, Orilina Properties, Papoutsanis, Performance Technologies, Petros Petropoulos, Quality & Reliability, Real Consulting, Revoil, SoftWeb και Unibios, αναλυτικά οι 19 συμμετοχές (μέχρι χθες το μεσημέρι). Η χρηματιστηριακή αξία και των 19 εταιρειών μετά βίας υπερβαίνει το όριο του 1 δισ. (σ.σ. στα 1,026 δισ. με χθεσινές τιμές 3/11). Μόλις 5 από αυτές τις εισηγμένες αποτιμώνται πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ (ΟΝΥΧ, Orilina, Real Cons., Interlife και Performance). Στον αντίποδα, οι SoftWeb, Mediterra, Kiriakoulis, E.IN.S, AlphaTrust, Revoil, Q&R, AsCo είναι στην κατηγορία 10 έως 50 εκατ. ευρώ. Με μία πρώτη (πρόχειρη, και βάσει των μεγεθών 6μήνου) "τιμολόγηση" των συγκεκριμένων εταιρειών οι κύριοι δείκτες (p/e, p/bv) διαμορφώνονται σε επίπεδα χαμηλότερα του μέσου όρου της αγοράς, αφού στη χρηματιστηριακή μας αγορά προτιμώνται και ενισχύονται επενδυτικά οι πιο «βαριές» μετοχές.
To ερώτημα των 148 τρισεκατομμυρίων δολαρίων
-Ο Οκτώβριος του 2025 έγραψε -χρηματιστηριακή- ιστορία. Η παγκόσμια κεφαλαιοποίηση των κεφαλαιαγορών έφτασε τα 148 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό συνιστά αύξηση +19,3% σε ετήσια βάση, φυσικά, πολύ πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο. Από τα χαμηλά επίπεδα του 2020, οι αγορές έχουν προσθέσει ούτε λίγο ούτε πολύ 75 τρισ. δολάρια, καταγράφοντας άνοδο +97%. Παρατηρώντας τις αγορές την τελευταία 20ετία, σ’ ένα γράφημα του Bloomberg αποκαλύπτεται ότι τα χρηματιστήρια έχουν τετραπλασιάσει την αξία τους από τα περίπου 35 τρισ. $ το 2005 στα 148 τρισ. φέτος τον Οκτώβριο. Ο τεχνολογικός κλάδος τα τελευταία δύο χρόνια μόνο έχει προσθέσει $40 τρισ. – περισσότερο από το μισό της συνολικής αύξησης των τελευταίων 5 ετών. Την ίδια χρονική περίοδο η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς 3% έως 3,5% ετησίως. Οι χρηματιστηριακές αποτιμήσεις τρέχουν με διπλάσια ταχύτητα. Η αποσύνδεση της πραγματικής με τη χρηματιστηριακή οικονομία δεν είναι πρωτόγνωρη – το 2000 και το 2008 μας το θύμισαν επώδυνα. Το ερώτημα σήμερα δεν είναι «αν» αλλά «πότε» και «πόσο βαθιά» θα είναι η αναπόφευκτη διόρθωση. Το ρεκόρ των 148 τρισεκατομμυρίων είναι μια καλή ευκαιρία για επαναξιολόγηση των επενδυτικών μας χαρτοφυλακίων.
