Η ExxonMobil απειλεί με αποχώρηση από την ΕΕ λόγω των «ασφυκτικών» ρυθμίσεων για τη βιωσιμότητα
Ο CEO της εταιρείας, Ντάρεν Γουντς, χαρακτήρισε την ΕΕ «υπερρυθμισμένη οικονομία που αποβιομηχανοποιείται» - Tο νέο πλαίσιο «πνίγει την οικονομική ανάπτυξη», υποστήριξε
Η ExxonMobil προειδοποίησε ότι ενδέχεται να σταματήσει τη δραστηριότητά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η ΕΕ δεν χαλαρώσει σημαντικά τη νέα νομοθεσία για τη βιωσιμότητα, η οποία προβλέπει πρόστιμα έως και 5% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών για εταιρείες που δεν συμμορφώνονται.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντάρεν Γουντς (κεντρ. φωτ.), δήλωσε στο Reuters, στο περιθώριο του συνεδρίου ADIPEC στο Άμπου Ντάμπι, ότι η νομοθεσία καθιστά «αδύνατη» τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ευρώπη, εάν παραμείνει ως έχει.
Η επίμαχη νομοθεσία, γνωστή ως Εταιρική Δέουσα Επιμέλεια όσον αφορά τη Βιωσιμότητα (CSDDD), απαιτεί από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ να εντοπίζουν και να διορθώνουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικά προβλήματα στις εφοδιαστικές τους αλυσίδες.
Στόχος είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια και να καταστούν οι εταιρείες υπόλογες απέναντι στα κράτη-μέλη και στα θύματα, ακόμη και όταν οι παραβιάσεις λαμβάνουν χώρα εκτός Ευρώπης.
Ο Γουντς χαρακτήρισε την ΕΕ «υπερρυθμισμένη οικονομία που αποβιομηχανοποιείται», υποστηρίζοντας ότι το νέο πλαίσιο «πνίγει την οικονομική ανάπτυξη» και θα οδηγήσει επιχειρήσεις να αποχωρήσουν από την Ευρώπη. Παράλληλα, σημείωσε πως, αν και οι Ευρωπαίοι νομοθέτες φαίνεται να ακούν τις ενστάσεις του κλάδου, δεν έχουν προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές, ενώ η γλώσσα του νόμου έχει γίνει πιο ασαφής, αυξάνοντας τον κίνδυνο νομικής έκθεσης για τις εταιρείες.
Η Ε.Ε. σχεδιάζει να εγκρίνει τις τελικές αλλαγές του νόμου μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Αντίθετες φωνές εκφράζουν και άλλοι μεγάλοι ενεργειακοί παραγωγοί, μεταξύ αυτών οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ, με τη Ντόχα να απειλεί ότι θα διακόψει την παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη, εάν δεν τροποποιηθεί το πλαίσιο. Το Κατάρ καλύπτει σήμερα 12%-14% των ευρωπαϊκών εισαγωγών LNG, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
US energy giant ExxonMobil will not be able to continue doing business in the European Union if the bloc does not significantly loosen a sustainability law that would penalize companies with fines of 5% of global revenue, Chief Executive Darren Woods said https://t.co/tknktKjfum— Reuters (@Reuters) November 3, 2025
