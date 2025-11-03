Η τραγωδία της Κρήτης και η παρωδία των ΕΛΤΑ, το Κύμα της Καρυστιανού, το Ζάππειο γίνεται Χιούστον, το τραπέζι νο 30 της Κίμπερλι και το ματς με τα αλλαντικά
Χαίρετε, οι βαρβαρότητες που έγιναν στην Κρήτη προχθές νομίζω ότι συντάραξαν ολόκληρο το πανελλήνιο και μας θύμισαν την κακή πλευρά της Ελλάδας – που ασφαλώς και συνεχίζει να υπάρχει – καθώς βέβαια και τις διαχρονικές ευθύνες όλων ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων που εδώ και δεκαετίες ανέχονται την εξίσου σκοτεινή πλευρά της Κρήτης
Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ανοχή στη… Λεβεντογέννα πάει σύννεφο από τους πολιτικούς μας, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την ανομία ή μάλλον τον νόμο των καλάσνικοφ, τις τοπικές μαφίες, τα ναρκωτικά και το λαθρεμπόριο. Όχι ότι είναι μόνο η Κρήτη, αλλά πώς να το κάνουμε, διαπρέπει το νησί. Ακόμα και ο λιμενάρχης Χανίων ήταν εκεί διορισμένος 27 χρόνια – έλεος, ούτε ο Φράνκο στην Ισπανία να ήταν! Ποιος δεν ξέρει ότι αν θέλει το κράτος μπορεί μέσα σε λίγους μήνες να αφοπλίσει μερικά χωριά της Κρήτης και να χώσει μέσα καμιά δεκαριά χρόνια τον κάθε φονιά από αυτούς που κυκλοφορούν ελεύθεροι και θα ξανακάνουν τα ίδια; Αν δείτε εσείς να γίνεται κάτι σοβαρό, να μου κρεμάσετε κουδούνια...
Η παρωδία με τα ΕΛΤΑ
-Το άλλο θέμα των ημερών, το οποίο θεωρώ ότι πρόκειται όχι για τραγωδία όπως οι κρητικές βεντέτες αλλά σίγουρα για κυβερνητική παρωδία, είναι αυτή με τα ΕΛΤΑ. Καταρχάς δυο λόγια για την ουσία της υπόθεσης. Τα κρατικά ταχυδρομεία παγκοσμίως έχουν σχεδόν καταρρεύσει εδώ και περίπου μια 15ετία, σταδιακά, αφού η γραπτή αλληλογραφία μας τελείωσε από τα κινητά, τα SMS και τα email, οι καταθέσεις και οι πληρωμές (εξοφλήσεις λογαριασμών κ.λπ.) γίνονται μέσω τραπεζών και φυσικά λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφορών, courier κ.λπ. Ο «όγκος» των ΕΛΤΑ πλέον δεν είναι καν ούτε 10% του συνολικού στην αγορά, λένε οι επαΐοντες. Άρα τι μένει; Ίσως μια εξυπηρέτηση στα απομακρυσμένα μέρη της χώρας, όπου η γιαγιά θέλει να πάρει τον λογαριασμό της ΔΕΗ και να πάει να τον πληρώσει… χειροκίνητα; Ούτε καν τη σύνταξη, γιατί αυτή πιστώνεται στον λογαριασμό της αυτομάτως, και άρα χρειάζεται μια τράπεζα να τη δει, αν δεν μπορεί από το κινητό της. Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένας ταχυδρόμος να πάει στην Άνω Μαγούλα, στο σπίτι της γιαγιάς, και ένα καφενείο, ένα μπακάλικο, ένα ψιλικατζίδικο ή ένα γραφείο στην Κοινότητα ή στον Δήμο να εκτελεί χρέη γραφείου ΕΛΤΑ. Αυτό το απλό πράγμα, το οποίο και θα συνεχίσει να γίνεται όσον αφορά τον ταχυδρόμο – γιατί αυτοί δεν καταργούνται, ούτε απολύονται – αλλά και η εύρεση, έναντι προμήθειας, μιας άλλης μικρής επιχείρησης να φιλοξενεί τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ, έγινε μείζον κυβερνητικό και πολιτικό θέμα, κυρίως από τους γαλάζιους βουλευτές της επαρχίας. Γιατί προφανώς κάποιοι εντός και εκτός Μαξίμου έχουν… το ασυνεννόητο; Γιατί… παίζουν φάπες τζάμπα και βερεσέ; Ή γιατί ο Μητσοτάκης πρέπει να το πάρει απόφαση ότι το πράγμα χρειάζεται μάζεμα ή και ανασχηματισμό σε κάποιες περιπτώσεις;
Χατζηδάκης νευριασμένος…
-Μιας και λέμε για τα απόνερα της υπόθεσης ΕΛΤΑ εντός του Μ.Μ, να σας ενημερώσω ότι ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης βγάζει καπνούς από τ’ αυτιά (αν και δεν είναι ο τύπος του…) γιατί θεωρεί ότι στην προκειμένη περίπτωση την πλήρωσε αυτός για τα ΕΛΤΑ, αφού μεταξύ άλλων χρεώθηκε και τον CEO της εταιρείας, Γρηγόρη Σκλήκα. Ο Σκλήκας τώρα, ο οποίος προφανώς και δεν πολυκατάλαβε ως τεχνοκράτης τις «ευαισθησίες» των γαλάζιων, απλώς έστειλε ένα μέιλ στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης και θεώρησε ότι είναι καλυμμένος με όσα ανακοίνωσε, κι έτσι μας προέκυψε η… όμορφη ατμόσφαιρα. Μου λένε λοιπόν ότι ο Χατζηδάκης θα πάει σήμερα στη σύσκεψη για τα ΕΛΤΑ στο Μ.Μ μετά την τριήμερη απουσία του Κ.Μ στο εξωτερικό, ζητώντας με έναν τρόπο από τον πρωθυπουργό να βάλει σε τάξη το πράγμα. Τα υπόλοιπα αύριο.
Βουλευτές στα κάγκελα
-Πάντως οι γαλάζιοι βουλευτές, πάνω στην απελπισία της συλλογής – διατήρησης ψήφων, το τι λένε στα τηλέφωνα επί τρεις μέρες δεν λέγεται, ενώ πολλοί διαφωνούν και με τη διορθωτική κίνηση των ΕΛΤΑ να κλείσουν άμεσα μόνο τα καταστήματα του Λεκανοπεδίου και των πρωτευουσών νομών. Γι’ αυτό περιμένουν… πώς και πώς τον Σκλήκα αύριο στη Βουλή, καθώς και αυτός θεώρησε ότι επειδή γράφτηκαν… δύο δημοσιεύματα, έμαθαν και στα χωριά τι επρόκειτο να γίνει.
Το «κύμα» της Καρυστιανού
-Όλο και πιο σαφές γίνεται σε όλους ότι η Μαρία Καρυστιανού κινείται στη λογική τού να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα, άσχετο από τα υπάρχοντα και χωρίς να ταυτίζεται με τον Τσίπρα, τον Σαμαρά ή κάποιον άλλον. Τώρα η ίδια για την ώρα επιχειρεί να μείνει διακριτικά έξω ή έστω… μέσα έξω από τη συζήτηση για την ηγεσία, αν και αυτό δεν είναι εύκολο. Μάλιστα χθες ο Νίκος Καραχάλιος (ένας είναι!) άρχισε να κάνει teasing με ένα logo και το όνομα «Κύμα», ενώ κυκλοφόρησε και ένα βίντεο προ ημερών όπου εμφανιζόταν ο Νίκος Νικολόπουλος (ΝικΝικ, φίλος Καραχάλιου) να μιλά για ένα «κύμα» που θα έρθει και θα βασίζεται σε αξίες κ.λπ. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει μια κανονική ζύμωση και μου λένε ότι έχουν γίνει και ανοίγματα, π.χ. σε πολύ γνωστή περσόνα της Αριστεράς που στήριζε και Τσίπρα και Κασσελάκη στο πρόσφατο παρελθόν. Η Καρυστιανού πάντως με βραδινή ανάρτηση άδειασε τον Καραχάλιο (εσείς γιατί λέτε;), ο οποίος χθες πέρασε όλη του τη μέρα κάνοντας retweet για τη «δυναμική» που δημιούργησε η ανάρτησή του. Ξαναλέω, θα περάσουμε ωραίο χειμώνα…
Η Κίμπερλι και το τραπέζι number 30
-Για την πρώτη εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών έχουν γραφτεί αρκετά, σας παραθέτω ποιοι έδωσαν το «παρών» από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο. Στο κεντρικό τραπέζι νούμερο 30 κάθισαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τη σύζυγό του Δάφνη, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο ομογενής επιχειρηματίας και συνιδρυτής της Vivid Seats, επικεφαλής της Skybox Capital, Eric Vassilatos με τη σύζυγό του Δήμητρα – με το αεροπλάνο του οποίου έφθασε στην Αθήνα η Πρέσβης – ο Πρόεδρος του Διεθνούς Propeller Club of the United States και Διευθύνων Σύμβουλος της Franman Κωστής Φραγκούλης, ο Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Aktor Αλέξανδρος Εξάρχου με τη σύζυγό του και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Credia Bank Ελένη Βρεττού, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της TEN Νίκος Τσάκος και η Σήλια Κριθαριώτη, καθώς και ο Βρετανοκύπριος επιχειρηματίας και επικεφαλής του Yiannis Group, Γιαννάκης (“John”) Christodoulou. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Γιάννης Σαρακάκης, ο στενός συνεργάτης της Γκίλφοϊλ Χρήστος Μαραφάτσος, ο υιός της Kimberly, Ronan Anthony Villency, ο πατέρας του και πρώην σύζυγος της Κίμπερλι, Eric Villency, ο Επιτετραμμένος της Πρεσβείας Josh Huck και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.
Όταν το Ζάππειο γίνεται ενεργειακό Χιούστον
Το «κύμα» της Καρυστιανού
-Όλο και πιο σαφές γίνεται σε όλους ότι η Μαρία Καρυστιανού κινείται στη λογική τού να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα, άσχετο από τα υπάρχοντα και χωρίς να ταυτίζεται με τον Τσίπρα, τον Σαμαρά ή κάποιον άλλον. Τώρα η ίδια για την ώρα επιχειρεί να μείνει διακριτικά έξω ή έστω… μέσα έξω από τη συζήτηση για την ηγεσία, αν και αυτό δεν είναι εύκολο. Μάλιστα χθες ο Νίκος Καραχάλιος (ένας είναι!) άρχισε να κάνει teasing με ένα logo και το όνομα «Κύμα», ενώ κυκλοφόρησε και ένα βίντεο προ ημερών όπου εμφανιζόταν ο Νίκος Νικολόπουλος (ΝικΝικ, φίλος Καραχάλιου) να μιλά για ένα «κύμα» που θα έρθει και θα βασίζεται σε αξίες κ.λπ. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει μια κανονική ζύμωση και μου λένε ότι έχουν γίνει και ανοίγματα, π.χ. σε πολύ γνωστή περσόνα της Αριστεράς που στήριζε και Τσίπρα και Κασσελάκη στο πρόσφατο παρελθόν. Η Καρυστιανού πάντως με βραδινή ανάρτηση άδειασε τον Καραχάλιο (εσείς γιατί λέτε;), ο οποίος χθες πέρασε όλη του τη μέρα κάνοντας retweet για τη «δυναμική» που δημιούργησε η ανάρτησή του. Ξαναλέω, θα περάσουμε ωραίο χειμώνα…
Η Κίμπερλι και το τραπέζι number 30
-Για την πρώτη εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών έχουν γραφτεί αρκετά, σας παραθέτω ποιοι έδωσαν το «παρών» από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο. Στο κεντρικό τραπέζι νούμερο 30 κάθισαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τη σύζυγό του Δάφνη, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο ομογενής επιχειρηματίας και συνιδρυτής της Vivid Seats, επικεφαλής της Skybox Capital, Eric Vassilatos με τη σύζυγό του Δήμητρα – με το αεροπλάνο του οποίου έφθασε στην Αθήνα η Πρέσβης – ο Πρόεδρος του Διεθνούς Propeller Club of the United States και Διευθύνων Σύμβουλος της Franman Κωστής Φραγκούλης, ο Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Aktor Αλέξανδρος Εξάρχου με τη σύζυγό του και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Credia Bank Ελένη Βρεττού, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της TEN Νίκος Τσάκος και η Σήλια Κριθαριώτη, καθώς και ο Βρετανοκύπριος επιχειρηματίας και επικεφαλής του Yiannis Group, Γιαννάκης (“John”) Christodoulou. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Γιάννης Σαρακάκης, ο στενός συνεργάτης της Γκίλφοϊλ Χρήστος Μαραφάτσος, ο υιός της Kimberly, Ronan Anthony Villency, ο πατέρας του και πρώην σύζυγος της Κίμπερλι, Eric Villency, ο Επιτετραμμένος της Πρεσβείας Josh Huck και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.
Όταν το Ζάππειο γίνεται ενεργειακό Χιούστον
-Η πρωτεύουσα αυτή την εβδομάδα θυμίζει περισσότερο Χιούστον παρά Μεσόγειο. Από την Πέμπτη, η Αθήνα θα φιλοξενεί τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC), με ένα πάνθεον αμερικανικών κολοσσών να παρελαύνουν στο Ζάππειο, δίπλα στους Έλληνες της ενεργειακής αφρόκρεμας. Από κοντά ExxonMobil, Chevron, Google, Amazon, Venture Global αλλά και Cheniere και ConocoPhillips, δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς LNG παγκοσμίως. Στο ίδιο τραπέζι θα βρεθούν η DTEK, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία φυσικού αερίου της Ουκρανίας, και η INFRA, ένας από τους πιο ισχυρούς ομίλους εταιρειών της Ρουμανίας. Ε, κάπως έτσι δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός «παγκόσμιο επίκεντρο ενέργειας» που συνοδεύει την Αθήνα αυτές τις μέρες. Η κυβέρνηση βλέπει στη σύνοδο αυτή μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δείξει πως η Ελλάδα δεν είναι πια απλώς «ενεργειακό πέρασμα», αλλά σοβαρός και αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος. Οι πρώτες συζητήσεις για συμφωνίες LNG με αμερικανικές εταιρείες είναι προ των πυλών και κάπου εκεί, στο παρασκήνιο, ήδη “μαγειρεύονται” ντιλ που θα μάθουμε τις επόμενες μέρες. Στα ελληνικά τραπέζια, η αφρόκρεμα της αγοράς: Γιώργος Στάσσης (ΔΕΗ), Κωνσταντίνος Ξιφαράς (ΔΕΠΑ Εμπορίας), Ανδρέας Σιάμισιης (Helleniq Energy), Μαθιός Ρήγας (Energean), Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ) και Μαρία Ρίτα Γκάλι (ΔΕΣΦΑ). Νωρίτερα, αύριο Τρίτη, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Κομοτηνή για τα εγκαίνια του σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ που θα αναβαθμίσει την εξαγωγική δύναμη της Ρεβυθούσας από τα 6 στα 8 δισ. κυβικά μέτρα, εξαγωγική δυνατότητα όχι άσχημη για μια χώρα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έτρεχε να γεμίσει τις δεξαμενές της. Η Αθήνα λοιπόν τις επόμενες μέρες θα είναι το επίκεντρο της ενεργειακής σκακιέρας. Μόνο που –όπως πάντα– το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι δεν θα παιχτεί στα πάνελ, αλλά στα διαλείμματα, στα πηγαδάκια και στα δείπνα πίσω από κλειστές πόρτες. Εκεί όπου γράφονται, συνήθως, τα καλά ντιλ. Μη φανταστείτε πάντως ότι με τη διατλαντική διάσκεψη τελειώνουν οι ειδήσεις! Τη μεθεπόμενη εβδομάδα η Helleniq Energy ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα ταυτότητα της Elpedison, βάζοντας τα θεμέλια της «νέας εποχής» για την εταιρεία προμήθειας που γίνεται ο στρατηγικός ενεργειακός πυλώνας του ομίλου.
Απόβαση ΜETLEN στη Δουνκέρκη
-Περνάμε τώρα στα νέα από την αγορά που παρουσιάζει αυξημένη κινητικότητα. Καταρχάς, μεθαύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έχουμε το εξαμηνιαίο rebalancing των δεικτών MSCI. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν το βράδυ της Τετάρτης και οι όποιες αλλαγές θα ισχύσουν τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου. Το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στη μετοχή της ΜΕΤLEN σε σχέση με τις short θέσεις. Η ΜΕΤLEN την επομένη 6 Νοεμβρίου ανακοινώνει αποτελέσματα, αλλά τα σημαντικά νέα για τη ΜΕΤLEN μας έρχονται από το Λονδίνο και σύμφωνα με αυτά, στις 17 Νοεμβρίου καταθέτει με σύμβουλο την Bank of America οικονομική προσφορά για γαλλικό εργοστάσιο αλουμινίου στη Δουνκέρκη. Πρόκειται για μονάδα σε στρατηγική θέση καθώς η Δουνκέρκη είναι σημαντικό λιμάνι στη Μάγχη, είναι κοντά στα βελγικά σύνορα και επιπλέον η συγκεκριμένη μονάδα τροφοδοτείται με πυρηνική ενέργεια. Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου ανακοινώνει αποτελέσματα η Εθνική, ενώ το Ζάππειο γίνεται Χιούστον που λέγαμε και παραπάνω, ενώ την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου ανακοινώνει αποτελέσματα 9μήνου η Alpha Bank και ακολουθεί η SCOPE που ανακοινώνει την αξιολόγησή της για την ελληνική οικονομία.
Παράταση για ACS
-Με αφορμή τη μη άσκηση στις 31/10/25 της πρώτης option που είχε η GLS για να αγοράσει το 80% της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS, αναρωτιόταν η στήλη τις προάλλες αν εξαντλήθηκε η τύχη του Θ. Φέσσα να κάνει χρυσοφόρα deals. Η απάντηση λοιπόν είναι όχι, δεν εξαντλήθηκε η τύχη του ιδιοκτήτη της Quest, καθώς η GLS τελικά δεν άσκησε την πρώτη option για τεχνικής φύσης λόγους που δεν ακυρώνουν τις επιχειρηματικές προθέσεις και διαθέσεις. Συνεπώς, παραμένει στο τραπέζι η ισχυρή πιθανότητα η GLS να προχωρήσει στην εξαγορά ασκώντας τη δεύτερη οption στις 31/10/2026.
To ματς των αλλαντικών: Αλέξης Υφαντής vs Δημήτρης Βιντζηλαίος
-Η μάχη στην εγχώρια αγορά αλλαντικών, των περίπου 450-500 εκατ. ευρώ ετησίως, φαίνεται ότι πλέον γέρνει ξεκάθαρα υπέρ του Αλέξη Υφαντή. Ο επικεφαλής της ιστορικής αλλαντοβιομηχανίας ΥΦΑΝΤΗΣ, με πωλήσεις 215,4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 10,2 εκατ. ευρώ το 2024 δείχνει να πατά γερά στην κορυφή. Και με το deal για την εξαγορά της Νίκας, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος της χρονιάς, ανεβάζοντας τον ενοποιημένο τζίρο του νέου σχήματος κοντά στα 290 εκατ. ευρώ, ο ίδιος φαίνεται ότι θα μπει στο 2026 με σαφές προβάδισμα, σε μια αγορά που συγκεντρώνεται ραγδαία. Στην αντίπερα όχθη, ο Δημήτρης Βιντζηλαίος, τέσσερα χρόνια από τότε που πήρε στα χέρια του την Creta Farms μετά τον «εμφύλιο» των αδελφών Δομαζάκη που λίγο έλειψε να τη διαλύσει, εξακολουθεί να πασχίζει να την επαναφέρει σε κερδοφόρα τροχιά. Πριν από λίγες ημέρες η εταιρεία δημοσιοποίησε τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2024. Σύμφωνα με αυτές οι πωλήσεις υποχώρησαν οριακά στα 145,9 εκατ. ευρώ και οι καθαρές ζημιές αυξήθηκαν στο 1 εκατ. ευρώ περίπου, από 105 χιλ. ευρώ το 2023.
LAMDA: Προχωρούν και οι διαμορφώσεις του παραλιακού μετώπου
-Σε πολλαπλά «μέτωπα» τρέχουν στη LAMDA Development, η οποία όπως ανακοίνωσε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας ότι προχωρά κι επισήμως με τις διαδικασίες για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, έως 500 εκατ., με ελάχιστο ποσό τα 400 εκατ. ευρώ και διάρκεια 7 χρόνια. Στις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το μεγάλο project του Ελληνικού έχει ενδιαφέρον ότι προχωρούν τώρα και οι διαμορφώσεις του παραλιακού μετώπου, πέραν φυσικά της κατασκευής των εμπορικών χώρων στο Riviera Galleria, του Πύργου Κατοικιών με τα 173 σπίτια και των επιμέρους, χαμηλών συγκροτημάτων κατοικιών -115 στον αριθμό- γνωστές και ως ‘’CoveResidences’’ (σ.σ. στο παραλιακό μέτωπο είναι φυσικά και τα 27 οικόπεδα πάνω στη θάλασσα όπου θα κατασκευαστούν οι βίλες που έχουν ήδη πουληθεί). Τώρα, έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού η έγκριση του φακέλου που αφορά την οριστική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου των κοινόχρηστων χώρων, τμήματος του ανοιχτού χώρου και του κεντρικού πεζοδρόμου, της παραλίας και του αιγιαλού στο παραλιακό μέτωπο, εντός της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου. Επισημαίνεται εδώ ότι το παραλιακό μέτωπο θα είναι και το πρώτο που θα κατοικηθεί στη νέα πόλη του Ελληνικού και ο στόχος που έχει τεθεί ειδικά για τα σπίτια των ‘’CoveReisdences’’ είναι οι πρώτοι ένοικοι να μπουν προς τα τέλη του 2026 - αρχές 2026.
Στα 70 εκατ. ευρώ οι νέες προβλέψεις της τράπεζας Πειραιώς το Γ’ τρίμηνο
-Κατά πληροφορίες, από τις νέες προβλέψεις των 70 εκατ. ευρώ περίπου οι μισές αφορούν τα δάνεια step up, δηλαδή πρόνοια για όσους πελάτες της δεν θελήσουν να αλλάξουν τις δόσεις τους από κλιμακούμενες σε τοκοχρεωλυτικές και οι άλλες μισές αφορούν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο που και εδώ τα περισσότερα έχουν ρυθμιστεί ως step up. Παλιές ρυθμίσεις των τραπεζών κατά την κρίση όπου τα εισοδήματα των πελατών τους μειώθηκαν δραματικά, προωθούσαν πολύ χαμηλές δόσεις στην αρχή του δανείου και αρκετά μεγαλύτερες προς το τέλος (step up δάνεια). Ο SSM ζήτησε επιτακτικά να αλλάξουν αυτές οι ρυθμίσεις μέσα στο 2026 επειδή οι πελάτες πλήρωναν μόνον τόκους κατά τα πρώτα χρόνια του δανείου, διαφορετικά οι τράπεζες θα πρέπει να πάρουν πρόσθετες προβλέψεις. Οι τράπεζες ξεκίνησαν τις επαφές με τους πελάτες τους προσφέροντας ως δέλεαρ ελκυστικά επιτόκια, για να δεχθούν να μεταβάλουν τα δάνειά τους σε τοκοχρεωλυτικά. Οι υπογεγραμμένες δανειακές συμβάσεις με την πελατεία δεν μπορούν να αλλάξουν μονομερώς και προφανώς κάποιοι δανειολήπτες δεν θα δεχθούν τη μεταβολή. Για αυτούς λαμβάνονται σταδιακά προβλέψεις. Σε ό,τι αφορά τα δάνεια σε ελβετικό, αναμένεται η ρύθμιση της κυβέρνησης. Δεδομένου ότι το 2026 είναι προεκλογική χρονιά, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η αναμενόμενη ρύθμιση να οδηγεί σε ένα γενναίο haircut για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων, οπότε οι προβλέψεις των τραπεζών θα χρειαστεί να αυξηθούν. Εννοείται πως τα παραπάνω αφορούν τα δανειακά χαρτοφυλάκια όλων των τραπεζών με ρυθμίσεις step up και δάνεια σε ελβετικό.
Ο Διαμαντής Διαμαντίδης, τα δύο δεξαμενόπλοια και οι Χούθι
-Ο Έλληνας εφοπλιστής Διαμαντής Διαμαντίδης βάζει ξανά μπρος τον στόλο του. H Delta Tankers συμφώνησε στην απόκτηση δύο από τα πιο σύγχρονα suezmax που κυκλοφορούν, των 156.800 dwt Crude Levante και Crude Zephyrus (κατασκευής 2021), τα οποία όμως ακόμα δεν έχουν παραδοθεί επίσημα. Τα πλοία αγοράστηκαν από την ελληνικών συμφερόντων Metrostаr Management, έναντι περίπου στα 77,5 εκατ. δολάρια το καθένα. Η κίνηση έχει νόημα και για τη Metrostаr, η οποία είχε παραγγείλει τα πλοία εξοπλισμένα με scrubber πριν από έξι χρόνια έναντι 56,5 εκατ. δολαρίων το καθένα – δηλαδή, περίπου 72 εκατ. δολάρια σήμερα. Για την Delta, η απόκτηση αυτή είναι στρατηγική. Η τιμή κινείται στα επίπεδα της αγοράς και τα πλοία αντιπροσωπεύουν την πιο σύγχρονη διαθέσιμη χωρητικότητα στη δευτερογενή αγορά, ένα σαφές μήνυμα ότι ο Διαμαντίδης είναι έτοιμος να ανανεώσει τον στόλο του. Οι φήμες στην αγορά ήθελαν τον Έλληνα εφοπλιστή να αναζητά κατάλληλα πλοία εδώ και καιρό. Η τωρινή κίνηση, όμως, δεν είναι απλή αντικατάσταση του 163.800 dwt Sounion (2006), που είχε πουληθεί για σκραπ μετά από επίθεση Χούθι πέρυσι. Για πολλούς στην αγορά, αποτελεί σήμα εμπιστοσύνης στην καλή πορεία της αγοράς crude carriers. Η Delta Tankers, ειδικός στα crude carriers πλοία, με 22 suezmax, πέντε VLCC και ένα aframax, δεν είχε αγοράσει κανένα πλοίο στη δευτερογενή αγορά για πάνω από τρία χρόνια.
Πώς ο Peter Λιβανός προετοιμάζει την GasLog για την επόμενη μέρα
-Η πώληση της Methane Jane Elizabeth στα $25 εκατ., από την εισηγμένη στην αμερικανική κεφαλαιαγορά GasLog Partners του Peter Λιβανού, λίγο πάνω από scrap value, (αξία παλιοσίδερων) δεν είναι απλώς μια τυπική εκκαθάριση παλαιού τονάζ LNG carrier. Είναι ξεκάθαρο σήμα ότι η εταιρεία επιταχύνει τη στρατηγική της απομάκρυνση aging vessels, μείωση idle days (οι μέρες που ένα πλοίο δεν είναι ναυλωμένο) και προετοιμασία για μια αγορά LNG που παραμένει αδύναμη αλλά με προοπτικές ανάκαμψης. Η τριμηνιαία ζημία και οι απομειώσεις $22,3 εκατ. δείχνουν τον “πόνο” στον ισολογισμό, αλλά είναι κινήσεις στρατηγικά υπολογισμένες για να καθαριστεί το χαρτοφυλάκιο. Οι μειώσεις διαθέσιμων ημερών (available days) λόγω redelivery και sale-and-leaseback συμφωνιών αναδεικνύουν τις πραγματικές προκλήσεις στην αγορά, ενώ τα χαμηλότερα fixtures του 2025 υπογραμμίζουν την πίεση στα ναύλα. Όμως, η GasLog δείχνει έτοιμη να εκμεταλλευτεί την επόμενη φάση της αγοράς LNG, με πιθανές συνεργασίες, αναδιατάξεις στόλου και fleet upgrades το 2026. Σε insiders της Wall Street, η κίνηση αυτή θεωρείται σαφές σημάδι. Η εταιρεία καθαρίζει παλιά assets για να ποντάρει στην επόμενη ευκαιρία, αφήνοντας πίσω παλιά LNG carriers και ενισχύοντας τη θέση της σε ένα περιβάλλον όπου οι διαθέσιμες μεταφορικές δυνατότητες και η ευελιξία στο spot market θα καθορίσουν κερδοφορία.
Παραγγέλνουν νεότευκτα και αγοράζουν μεταχειρισμένα οι Έλληνες
-Τα ελληνικά συμφέροντα παρέμειναν έντονα παρόντα τόσο στην αγορά νεότευκτων πλοίων όσο και στη δευτερογενή αγορά αυτή την εβδομάδα. Η EastMed του Θανάση Μαρτίνου συνέχισε την πορεία επέκτασής της, παραγγέλνοντας δύο δεξαμενόπλοια τύπου MR2 στο ναυπηγείο Hyundai Mipo Dockyard, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή εμπιστοσύνη των Ελλήνων πλοιοκτητών στον τομέα των καθαρών προϊόντων. Στην αγορά ξηρού φορτίου, τη μεγαλύτερη παραγγελία τοποθέτησε η Efnav Company των αδελφών Ευσταθίου και αφορά τη ναυπήγηση έξι Kamsarmax bulk carriers, χωρητικότητας 82.000 dwt. Τα συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν στην Κίνα από τη Hengli Shipbuilding, έναντι $35 εκατ. ανά πλοίο. Επίσης η Seanergy Maritime του Σταμάτη Τσαντάνη και η Capital Ship Management προχώρησαν σε νέες παραγγελίες Capesize φορτηγών σε κινεζικά ναυπηγεία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους σε σύγχρονο στόλο, ενώ η παραγγελία για δύο VLCC από την Alimia Group σε κινεζικό ναυπηγείο ενίσχυσε περαιτέρω την ελληνική παρουσία στον τομέα των δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου. Στη δευτερογενή αγορά, η Minoa Marine πούλησε το Anthos (82.000 dwt, 2017) για περίπου 33 εκατ. δολάρια, ενώ η Meadway Shipping του Γιώργου Δελαπόρτα διέθεσε το Dionisis (82.000 dwt, 2015) έναντι 30,5 εκατ. δολαρίων, και στις δύο περιπτώσεις σε αγοραστές που δεν αποκαλύφθηκαν. Την ίδια στιγμή, το Seacon Manila (33.000 dwt, 2016) αποτιμήθηκε στα 17,1 εκατ. δολάρια για παράδοση σε ελληνικά συμφέροντα το 2025.
Έπιασε τα 3 δισ. ευρώ η Cenergy
-Ελλείψει άλλων σημαντικών γεωπολιτικών ειδήσεων και εταιρικών ανακοινώσεων, με το Χρηματιστήριο της Αθήνας να βρίσκεται +35,78% υψηλότερα από την αρχή του χρόνου, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών, την περασμένη πτωτική εβδομάδα, έφτασε στα 254,5 εκατ. ευρώ - αυξημένη κατά +13,1% σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Στα 214,2 εκατ. ευρώ ήταν η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, δηλαδή +54,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024. Σε νέες κορυφές «σκαρφάλωσαν» οι μετοχές του ομίλου Viohalco, έχοντας διαφοροποιηθεί από το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στο ελληνικό χρηματιστήριο τις τελευταίες ημέρες. Η Cenergy Holdings σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ, φτάνοντας στα 14,4 ευρώ και μετρά ένα θετικό 6x7 που την έχει ενισχύσει συνολικά κατά σχεδόν 10%. Η κεφαλαιοποίησή της υπερβαίνει πλέον τα 3 δισ. ευρώ, είναι στη 13η θέση βάσει των κεφαλαιοποιήσεων του ΧΑ, έχει προσπεράσει σε αξία την Titan και τη Motor Oil, ενώ πλησιάζει τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ιστορικό υψηλό και για τη Viohalco, η οποία έχει κάνει ένα τετραήμερο ράλι με συνολικά κέρδη άνω του 4%. Βρίσκεται μία ανάσα από τα 8,5 ευρώ και η χρηματιστηριακή της αξία αγγίζει τα 2,2 δισ. ευρώ. Η άλλη μετοχή του ομίλου, η ElvalHalcor, έσβησε τις απώλειες που είχε καταγράψει στη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης και ισοφάρισε το φετινό ρεκόρ των 3,2 ευρώ, ενώ έπιασε τα 3,245 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Πρόκειται για επίπεδα που έχει να δει εδώ και 18 χρόνια και συγκεκριμένα από το τέλος Δεκεμβρίου 2007 με αρχές Ιανουαρίου 2008. Πρόσφατα μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, με την αποτίμησή της να ανέρχεται πλέον στο 1,2 δισ. ευρώ.
Στην ΑΕΔΑΚ της Tρ. Πειραιώς το 3,34% της ΕΧΑΕ
-Ακούγεται στην αγορά ότι οι μέτοχοι την ΕΧΑΕ παίρνουν θέσεις μάχης, με κάποιους να οχυρώνονται για να μην περάσει η πρόταση του Euronext (ευελπιστώντας να οδηγήσουν τον πεισματάρη Στεφάν Μπουζνά σε βελτιωμένη προσφορά) και κάποιους άλλους να την υποστηρίζουν. Τι από αυτά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ποιος θα επικρατήσει, το μέλλον θα δείξει. Κοντός ψαλμός αλληλούια, άλλωστε. Πάντως, την Παρασκευή, η Πειραιώς ΑΕΔΑΚ ανακοίνωσε στο ΧΑ ότι το τελευταίο δίμηνο έχει προχωρήσει σε αγορά 355.000 μετοχών της ΕΧΑΕ, αντί 2,33 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας από 2,75% σε 3,34% το ποσοστό της και αντίστοιχα τα δικαιώματα ψήφου. Αν αναρωτιέστε τώρα τι θέση θα πάρει η στήλη, χωρίς να έχει πληροφόρηση, θα στοιχημάτιζε ότι ως ένας από τους μεγαλύτερους εγχώριους θεσμικούς επενδυτές, θα στηρίξει το deal.
Νέα επενδυτική στρατηγική με τις μετοχές ΕΧΑΕ
-Με την ευκαιρία να πούμε πως στα χρηματιστηριακά γραφεία της Αθήνας, μια νέα «επενδυτική φιλοσοφία» κερδίζει έδαφος. Η δημόσια πρόταση της Euronext, που ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου και λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025, προσφέρει ανταλλαγή 0,050 μετοχών Euronext για κάθε μία μετοχή ΕΧΑΕ. Ωστόσο, η πρόσφατη πτώση της μετοχής της Euronext στα 124 ευρώ διαμορφώνει την πρόταση στα 6,21 ευρώ, χαμηλότερα από την αρχική βελτιωμένη προσφορά των 7,14 ευρώ του Ιουλίου. Αυτή η διολίσθηση της τιμής δημιούργησε μια νέα δημοφιλή επενδυτική στρατηγική: χρηματιστές συμβουλεύουν τους πελάτες τους (όχι μόνον τους μικρούς πελάτες), να ρευστοποιήσουν άμεσα τις μετοχές ΕΧΑΕ στις τρέχουσες τιμές της αγοράς, αποφεύγοντας τον κίνδυνο περαιτέρω πτώσης της Euronext μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αν η Euronext συνεχίσει την πτωτική της πορεία από τα υψηλά των 153,50 ευρώ των τελευταίων 52 εβδομάδων, για τον μικροεπενδυτή, η βεβαιότητα των σημερινών 6,24€/μτχ υπερτερεί της αβεβαιότητας της ανταλλαγής. Από την άλλη πλευρά, τα funds που συνεργάζονται με τη Euronext αγοράζουν προσεκτικά, αθόρυβα και συστηματικά τις μετοχές που ρευστοποιούν οι βιαστικοί. Κάθε μετοχή που πωλείται στην αγορά είναι μία λιγότερη που θα πρέπει να ανταλλάξει αργότερα. Μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, αυτό το παιχνίδι του φόβου και της ευκαιρίας θα συνεχιστεί στους ηλεκτρονικούς πίνακες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι μικροί παίζουν για ασφάλεια. Η Euronext παίζει για τον έλεγχο.
Η τεχνητή νοημοσύνη «χτυπά» και τους τραπεζίτες της Wall Street
-To CNBC αποκάλυψε ότι η JP Morgan Chase, η μεγαλύτερη τράπεζα του κόσμου σε κεφαλαιοποίηση, σχεδιάζει μια δραματική αναδιάρθρωση του προσωπικού της, με στόχο να μειώσει την αναλογία junior bankers προς senior bankers από 6 προς 1 σήμερα, σε 4 προς 1. Η πραγματική ανατροπή κρύβεται σε μια λεπτομέρεια. Οι μισοί από τους junior bankers θα εργάζονται «εξ αποστάσεως», αφού θα ζουν σε πόλεις με πολύ χαμηλότερο κόστος ζωής όπως π.χ. το Μπουένος Άιρες, αντί να στριμώχνονται στα πανάκριβα διαμερίσματα της αφιλόξενης Νέας Υόρκης. Δημιουργείται έτσι μια νέα πραγματικότητα. Οι καλοντυμένοι νέοι τραπεζίτες με τα ακριβά γούστα που έχουν μετακομίσει στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, για μια καλύτερη ζωή όπως τη δείχνει ο κινηματογράφος, αντιμετωπίζουν τώρα μια πιθανή μείωση κατά 2/3 των θέσεων εργασίας τους. Ο Derek Waldron, Chief Analytics Officer της JP Morgan, απέδειξε πώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της τράπεζας δημιουργούν μια πεντασέλιδη επενδυτική παρουσίαση για τη Nvidia, σε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Είναι μια εργασία που παλιά χρειαζόταν μια ολόκληρη ομάδα junior bankers και πολλές ώρες δουλειάς. Εφόσον υλοποιηθεί το σχέδιο της JP Morgan, οι νεαροί επενδυτικοί τραπεζίτες θα εργάζονται σε βάρδιες, σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, περνώντας τη σκυτάλη από τη μία τοποθεσία στην άλλη, παρέχοντας υποστήριξη 24ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα στους ανώτερους τραπεζίτες. Χαμηλότερα κόστη, υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Από την άλλη πλευρά, αν οι νεαροί επενδυτικοί τραπεζίτες δεν δουλεύουν ώρες ολόκληρες για την έρευνα, τις μελέτες και τα μοντέλα, πώς θα εξελιχθούν για να γίνουν κάποτε οι σοφοί τραπεζίτες του αύριο; Ο Waldron απαντά ότι οι εργαζόμενοι θα μετατραπούν από «makers» σε «checkers, διαχειριστές συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης".
