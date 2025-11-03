Η τραγωδία της Κρήτης και η παρωδία των ΕΛΤΑ, το Κύμα της Καρυστιανού, το Ζάππειο γίνεται Χιούστον, το τραπέζι νο 30 της Κίμπερλι και το ματς με τα αλλαντικά

Κλείσιμο

Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ανοχή στη… Λεβεντογέννα πάει σύννεφο από τους πολιτικούς μας, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την ανομία ή μάλλον τον νόμο των καλάσνικοφ, τις τοπικές μαφίες, τα ναρκωτικά και το λαθρεμπόριο. Όχι ότι είναι μόνο η Κρήτη, αλλά πώς να το κάνουμε, διαπρέπει το νησί. Ακόμα και ο λιμενάρχης Χανίων ήταν εκεί διορισμένος 27 χρόνια – έλεος, ούτε ο Φράνκο στην Ισπανία να ήταν! Ποιος δεν ξέρει ότι αν θέλει το κράτος μπορεί μέσα σε λίγους μήνες να αφοπλίσει μερικά χωριά της Κρήτης και να χώσει μέσα καμιά δεκαριά χρόνια τον κάθε φονιά από αυτούς που κυκλοφορούν ελεύθεροι και θα ξανακάνουν τα ίδια; Αν δείτε εσείς να γίνεται κάτι σοβαρό, να μου κρεμάσετε κουδούνια...Η παρωδία με τα ΕΛΤΑ-Το άλλο θέμα των ημερών, το οποίο θεωρώ ότι πρόκειται όχι για τραγωδία όπως οι κρητικές βεντέτες αλλά σίγουρα για κυβερνητική παρωδία, είναι αυτή με τα ΕΛΤΑ. Καταρχάς δυο λόγια για την ουσία της υπόθεσης. Τα κρατικά ταχυδρομεία παγκοσμίως έχουν σχεδόν καταρρεύσει εδώ και περίπου μια 15ετία, σταδιακά, αφού η γραπτή αλληλογραφία μας τελείωσε από τα κινητά, τα SMS και τα email, οι καταθέσεις και οι πληρωμές (εξοφλήσεις λογαριασμών κ.λπ.) γίνονται μέσω τραπεζών και φυσικά λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφορών, courier κ.λπ. Ο «όγκος» των ΕΛΤΑ πλέον δεν είναι καν ούτε 10% του συνολικού στην αγορά, λένε οι επαΐοντες. Άρα τι μένει; Ίσως μια εξυπηρέτηση στα απομακρυσμένα μέρη της χώρας, όπου η γιαγιά θέλει να πάρει τον λογαριασμό της ΔΕΗ και να πάει να τον πληρώσει… χειροκίνητα; Ούτε καν τη σύνταξη, γιατί αυτή πιστώνεται στον λογαριασμό της αυτομάτως, και άρα χρειάζεται μια τράπεζα να τη δει, αν δεν μπορεί από το κινητό της. Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένας ταχυδρόμος να πάει στην Άνω Μαγούλα, στο σπίτι της γιαγιάς, και ένα καφενείο, ένα μπακάλικο, ένα ψιλικατζίδικο ή ένα γραφείο στην Κοινότητα ή στον Δήμο να εκτελεί χρέη γραφείου ΕΛΤΑ. Αυτό το απλό πράγμα, το οποίο και θα συνεχίσει να γίνεται όσον αφορά τον ταχυδρόμο – γιατί αυτοί δεν καταργούνται, ούτε απολύονται – αλλά και η εύρεση, έναντι προμήθειας, μιας άλλης μικρής επιχείρησης να φιλοξενεί τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ, έγινε μείζον κυβερνητικό και πολιτικό θέμα, κυρίως από τους γαλάζιους βουλευτές της επαρχίας. Γιατί προφανώς κάποιοι εντός και εκτός Μαξίμου έχουν… το ασυνεννόητο; Γιατί… παίζουν φάπες τζάμπα και βερεσέ; Ή γιατί ο Μητσοτάκης πρέπει να το πάρει απόφαση ότι το πράγμα χρειάζεται μάζεμα ή και ανασχηματισμό σε κάποιες περιπτώσεις;Χατζηδάκης νευριασμένος…-Μιας και λέμε για τα απόνερα της υπόθεσης ΕΛΤΑ εντός του Μ.Μ, να σας ενημερώσω ότι ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης βγάζει καπνούς από τ’ αυτιά (αν και δεν είναι ο τύπος του…) γιατί θεωρεί ότι στην προκειμένη περίπτωση την πλήρωσε αυτός για τα ΕΛΤΑ, αφού μεταξύ άλλων χρεώθηκε και τον CEO της εταιρείας, Γρηγόρη Σκλήκα. Ο Σκλήκας τώρα, ο οποίος προφανώς και δεν πολυκατάλαβε ως τεχνοκράτης τις «ευαισθησίες» των γαλάζιων, απλώς έστειλε ένα μέιλ στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης και θεώρησε ότι είναι καλυμμένος με όσα ανακοίνωσε, κι έτσι μας προέκυψε η… όμορφη ατμόσφαιρα. Μου λένε λοιπόν ότι ο Χατζηδάκης θα πάει σήμερα στη σύσκεψη για τα ΕΛΤΑ στο Μ.Μ μετά την τριήμερη απουσία του Κ.Μ στο εξωτερικό, ζητώντας με έναν τρόπο από τον πρωθυπουργό να βάλει σε τάξη το πράγμα. Τα υπόλοιπα αύριο.Βουλευτές στα κάγκελα-Πάντως οι γαλάζιοι βουλευτές, πάνω στην απελπισία της συλλογής – διατήρησης ψήφων, το τι λένε στα τηλέφωνα επί τρεις μέρες δεν λέγεται, ενώ πολλοί διαφωνούν και με τη διορθωτική κίνηση των ΕΛΤΑ να κλείσουν άμεσα μόνο τα καταστήματα του Λεκανοπεδίου και των πρωτευουσών νομών. Γι’ αυτό περιμένουν… πώς και πώς τον Σκλήκα αύριο στη Βουλή, καθώς και αυτός θεώρησε ότι επειδή γράφτηκαν… δύο δημοσιεύματα, έμαθαν και στα χωριά τι επρόκειτο να γίνει.Το «κύμα» της Καρυστιανού-Όλο και πιο σαφές γίνεται σε όλους ότι η Μαρία Καρυστιανού κινείται στη λογική τού να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα, άσχετο από τα υπάρχοντα και χωρίς να ταυτίζεται με τον Τσίπρα, τον Σαμαρά ή κάποιον άλλον. Τώρα η ίδια για την ώρα επιχειρεί να μείνει διακριτικά έξω ή έστω… μέσα έξω από τη συζήτηση για την ηγεσία, αν και αυτό δεν είναι εύκολο. Μάλιστα χθες ο Νίκος Καραχάλιος (ένας είναι!) άρχισε να κάνει teasing με ένα logo και το όνομα «Κύμα», ενώ κυκλοφόρησε και ένα βίντεο προ ημερών όπου εμφανιζόταν ο Νίκος Νικολόπουλος (ΝικΝικ, φίλος Καραχάλιου) να μιλά για ένα «κύμα» που θα έρθει και θα βασίζεται σε αξίες κ.λπ. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει μια κανονική ζύμωση και μου λένε ότι έχουν γίνει και ανοίγματα, π.χ. σε πολύ γνωστή περσόνα της Αριστεράς που στήριζε και Τσίπρα και Κασσελάκη στο πρόσφατο παρελθόν. Η Καρυστιανού πάντως με βραδινή ανάρτηση άδειασε τον Καραχάλιο (εσείς γιατί λέτε;), ο οποίος χθες πέρασε όλη του τη μέρα κάνοντας retweet για τη «δυναμική» που δημιούργησε η ανάρτησή του. Ξαναλέω, θα περάσουμε ωραίο χειμώνα…Η Κίμπερλι και το τραπέζι number 30-Για την πρώτη εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών έχουν γραφτεί αρκετά, σας παραθέτω ποιοι έδωσαν το «παρών» από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο. Στο κεντρικό τραπέζι νούμερο 30 κάθισαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τη σύζυγό του Δάφνη, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο ομογενής επιχειρηματίας και συνιδρυτής της Vivid Seats, επικεφαλής της Skybox Capital, Eric Vassilatos με τη σύζυγό του Δήμητρα – με το αεροπλάνο του οποίου έφθασε στην Αθήνα η Πρέσβης – ο Πρόεδρος του Διεθνούς Propeller Club of the United States και Διευθύνων Σύμβουλος της Franman Κωστής Φραγκούλης, ο Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Aktor Αλέξανδρος Εξάρχου με τη σύζυγό του και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Credia Bank Ελένη Βρεττού, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της TEN Νίκος Τσάκος και η Σήλια Κριθαριώτη, καθώς και ο Βρετανοκύπριος επιχειρηματίας και επικεφαλής του Yiannis Group, Γιαννάκης (“John”) Christodoulou. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Γιάννης Σαρακάκης, ο στενός συνεργάτης της Γκίλφοϊλ Χρήστος Μαραφάτσος, ο υιός της Kimberly, Ronan Anthony Villency, ο πατέρας του και πρώην σύζυγος της Κίμπερλι, Eric Villency, ο Επιτετραμμένος της Πρεσβείας Josh Huck και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.Όταν το Ζάππειο γίνεται ενεργειακό Χιούστον