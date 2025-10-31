Ο Mr «Big Short» προειδοποιεί για το AI boom στη Wall Street

Ο άνθρωπος που έγινε διάσημος προβλέποντας την κατάρρευση της αμερικανικής αγοράς κατοικίας, ο Μάικλ Μπέρι, έστειλε ένα ακόμη ανησυχητικό μήνυμα στους επενδυτές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βλέπει υπερβολή στις αγορές.Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), ο επικεφαλής του Scion Asset Management έγραψε:«Μερικές φορές βλέπουμε φούσκες. Μερικές φορές υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Μερικές φορές, η μόνη κίνηση που κερδίζει είναι να μην παίξεις».Η προειδοποίησή του έρχεται τη στιγμή που πολλοί αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του ενθουσιασμού γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος έχει εκτοξεύσει τις μετοχές λίγων τεχνολογικών κολοσσών στα ύψη.Η Nvidia, για παράδειγμα, έγινε αυτήν την εβδομάδα η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως με χρηματιστηριακή αξία άνω των 5 τρισ. δολαρίων – ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα δέκατο του δείκτη S&P 500 και ξεπερνά το ΑΕΠ της Ινδίας, της Ιαπωνίας και της Γερμανίας.Αν και ο Μπέρι δεν διευκρίνισε ποια «φούσκα» είχε στο νου του, οι προηγούμενες κινήσεις του δείχνουν την ανησυχία του για τον υπερβολικό ενθουσιασμό στις αγορές. Το Scion Asset Management ρευστοποίησε σχεδόν ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό του στο πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ άνοιξε θέσεις short στην Nvidia και σε μετοχές που συνδέονται με την Κίνα, πριν από την επιδείνωση του εμπορικού πολέμου.Ο 54χρονος επενδυτής έγινε γνωστός παγκοσμίως όταν η ιστορία του έγινε ταινία, «The Big Short», καθώς ήταν από τους λίγους που στοιχημάτισαν σωστά στην κατάρρευση των στεγαστικών δανείων τη δεκαετία του 2000.