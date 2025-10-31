Για εσένα που αναζητάς κάτι περισσότερο από κάθε αγορά

Κλείσιμο

Το φθινόπωρο δεν είναι απλά μια εποχή. Είναι αφορμή για ανανέωση. Οι μέρες μικραίνουν, ο καιρός δροσίζει και εσύ νιώθεις την ανάγκη να ανανεώσεις λίγο την καθημερινότητά σου. Όχι απαραίτητα με μεγάλες κινήσεις, αλλά με μικρές, ουσιαστικές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά.Μπορεί να είναι ένα καινούριο αντικείμενο για το σπίτι σου ή κάτι που σε εκφράζει ή ένα δώρο για εσένα και τους αγαπημένους σου.Και κάπου εκεί, αρχίζει η αναζήτηση… συγκρίνεις και επιλέγεις.Κάθε αγορά που κάνεις μπορεί να σου προσφέρει κάτι παραπάνω. Όχι μόνο το προϊόν που διάλεξες, αλλά και μια ανταμοιβή. Μιαγια την έξυπνη επιλογή σου. Γιατί όταν ψωνίζεις έξυπνα, βγαίνεις πάντα κερδισμένος.Αρκεί να έχεις στα χέρια σου την– τη νέα, ψηφιακή πιστωτική κάρτα που δημιούργησαν ηκαι το, ειδικά για τα Skroutz Plus μέλη που θέλουν πάντα κάτι παραπάνω.Έτσι, με κάθε σου συναλλαγή, κερδίζειςκαι όλα αυτά, χωρίς να αλλάξεις τίποτα από τις συνήθειές σου.• Η Skroutz Plus Mastercard είναι 100% ψηφιακή.• Την αποκτάς άμεσα, μέσα από το NBG Digital Banking ή την εφαρμογή της Skroutz• Τη χρησιμοποιείς παντού –σε online αγορές αλλά και σε φυσικά καταστήματα.Με κάθε αγορά στο Skroutz, κερδίζεις, και για όλες τις υπόλοιπες αγορές σου, 0,5% από όπου κι αν ψωνίζεις. Ταμπορείς να τα εξαργυρώσεις σε αγορές στο Skroutz.grΕπιπλέον, έχεις όλα τα προνόμια των πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας, όπως δόσεις, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση και πολλά ακόμη.Μικρές κινήσεις. Έξυπνες ανταμοιβές. Μεγαλύτερη αξία σε κάθε σου αγορά.