Οι τεχνολογικοί κολοσσοί ανεβάζουν ταχύτητα για την AI με επενδύσεις 78 δισ. δολαρίων
Οι Alphabet, Meta και Microsoft δαπάνησαν συνολικά 78 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες το τελευταίο τρίμηνο
Οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου επενδύουν μαζικά σε ένα μέλλον, όπου η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα στηρίζεται σε τεράστια συγκροτήματα data centers, γεμάτα από servers, που δουλεύουν ασταμάτητα. Όμως το κόστος αυτής της επενδυτικής φρενίτιδας αρχίζει πλέον να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό – και να δοκιμάζει τα νεύρα της Wall Street.
Οι Alphabet, Meta και Microsoft δαπάνησαν συνολικά 78 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες το τελευταίο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 89% σε σχέση με πέρυσι. Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων διοχετεύτηκε στην κατασκευή data centers και στην αγορά μονάδων γραφικών επεξεργασίας (GPU) και άλλου εξοπλισμού. Και οι τρεις εταιρείες αύξησαν τις προβλέψεις τους για μελλοντικές δαπάνες, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές.
Οι μετοχές των Meta και Microsoft υποχώρησαν στις μετασυνεδριακές συναλλαγές την Τετάρτη, μετά τις σχετικές ανακοινώσεις, ενώ η Meta προειδοποίησε ότι οι δαπάνες της το 2026 θα είναι «σημαντικά υψηλότερες» από του 2025. Αντίθετα, οι επενδυτές της Google υποδέχθηκαν θετικά τις αυξημένες επενδύσεις, οδηγώντας τη μετοχή της σε άνοδο άνω του 6%.
