Δίνουν δάνεια οι τράπεζες;

Πέρα από την παραδοσιακή στεγαστική πίστη, η καταναλωτική πίστη – και ειδικά τα δάνεια αυτοκινήτου – γνωρίζει εντυπωσιακή άνοδο τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα πάνω από το μισό (άνω του 50%) του συνόλου των καταναλωτικών δανείων αφορά τη χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτων. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του συγκεκριμένου κλάδου, τόσο για την επιβίωση και ανάπτυξη των τραπεζών, όσο και για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας μέσω της αγοράς αυτοκινήτου.

Οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν καταγράψει σημαντική άνοδο στις νέες χορηγήσεις δανείων τα τελευταία έτη, ιδιαίτερα στην καταναλωτική πίστη που περιλαμβάνει και τα δάνεια αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), το 2024 οι νέες εκταμιεύσεις στην καταναλωτική πίστη αυξήθηκαν κατά 18,9% σε σύγκριση με το 2023. Η αυξητική αυτή τάση συνεχίστηκε και το 2025. Είναι ενδεικτικό ότι τον Ιούνιο του 2025 εκταμιεύθηκαν 173 εκατ. ευρώ νέα καταναλωτικά δάνεια – το υψηλότερο μηνιαίο ποσό από τον Δεκέμβριο του 2013.

Σε επίπεδο εξαμήνου, το πρώτο εξάμηνο του 2025 τα νέα καταναλωτικά δάνεια έφτασαν συνολικά τα 908 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κιόλας το ποσό που δόθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Πρόκειται για επίπεδα-ρεκόρ της τελευταίας δωδεκαετίας, καθώς η τελευταία φορά που σημειώθηκε μεγαλύτερη ζήτηση ήταν το β’ εξάμηνο του 2013 (1,05 δισ. ευρώ εκταμιεύσεις).