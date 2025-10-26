Συναλλαγές: Ο Νοέμβριος φέρνει υποχρεωτικά POS – IRIS και πρόστιμα έως €20.000
Συναλλαγές: Ο Νοέμβριος φέρνει υποχρεωτικά POS – IRIS και πρόστιμα έως €20.000
Ερχονται αυστηροί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ, βαριά πρόστιμα για παραβάσεις και τριφασικό σχέδιο αναβάθμισης του συστήματος
Από την 1η Νοεμβρίου 2025, καμία επιχείρηση στην Ελλάδα δεν θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς POS ή IRIS. Το νέο πλαίσιο, που θεσπίζεται στο πλαίσιο του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, επιβάλλει σε όλους τους επαγγελματίες να δέχονται πληρωμές μέσω POS ή QR κωδικού, τον οποίο ο πελάτης θα σαρώνει μέσα από την εφαρμογή της τράπεζάς του.
Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, με μηδενική ή ελάχιστη προμήθεια, ενώ η ΑΑΔΕ θα ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το νέο καθεστώς.
Νέα όρια και προμήθειες στις συναλλαγές μέσω IRIS
- 500 €/ημέρα για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P)
- 500 €/ημέρα για πληρωμές από ιδιώτες σε επαγγελματίες (IRIS P2B)
- 1.000 €/ημέρα συνολικό όριο
newmoney.gr
