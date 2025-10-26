Συναλλαγές: Ο Νοέμβριος φέρνει υποχρεωτικά POS – IRIS και πρόστιμα έως €20.000
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναλλαγές: Ο Νοέμβριος φέρνει υποχρεωτικά POS – IRIS και πρόστιμα έως €20.000

Ερχονται αυστηροί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ, βαριά πρόστιμα για παραβάσεις και τριφασικό σχέδιο αναβάθμισης του συστήματος

Συναλλαγές: Ο Νοέμβριος φέρνει υποχρεωτικά POS – IRIS και πρόστιμα έως €20.000
1 ΣΧΟΛΙΟ
Από την 1η Νοεμβρίου 2025, καμία επιχείρηση στην Ελλάδα δεν θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς POS ή IRIS. Το νέο πλαίσιο, που θεσπίζεται στο πλαίσιο του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, επιβάλλει σε όλους τους επαγγελματίες να δέχονται πληρωμές μέσω POS ή QR κωδικού, τον οποίο ο πελάτης θα σαρώνει μέσα από την εφαρμογή της τράπεζάς του.

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, με μηδενική ή ελάχιστη προμήθεια, ενώ η ΑΑΔΕ θα ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το νέο καθεστώς.

Νέα όρια και προμήθειες στις συναλλαγές μέσω IRIS
- 500 €/ημέρα για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P)
- 500 €/ημέρα για πληρωμές από ιδιώτες σε επαγγελματίες (IRIS P2B)
- 1.000 €/ημέρα συνολικό όριο

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης