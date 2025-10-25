Εντονη ανησυχία για τα καύσιμα – Τι έρχεται;
Έντονη ανησυχία επικρατεί στην αγορά καυσίμων, καθώς οι τιμές δείχνουν ξανά τάση ανόδου, δημιουργώντας προβληματισμό σε οδηγούς και επαγγελματίες.
Από το 1,73 ευρώ το λίτρο που βρισκόταν μέχρι την Πέμπτη, η μέση τιμή της βενζίνης ανέβηκε στα 1,74 ευρώ, ενώ η Ομοσπονδία Πρατηριούχων προειδοποιεί τα μέλη της για νέα αύξηση στη διυλιστηριακή τιμή από το Σάββατο.
Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις νέες αμερικανικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε δύο μεγάλους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους, γεγονός που οδήγησε μέσα σε λίγες ώρες σε έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές. Το αργό πετρέλαιο κατέγραψε άλμα 6% μέσα σε μία μόνο ημέρα, ανεβαίνοντας από τα 62 στα 66 δολάρια το βαρέλι, σε μια περίοδο που η αγορά προσπαθούσε να σταθεροποιηθεί μετά από εβδομάδες μικρών διακυμάνσεων.
