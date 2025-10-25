Εντονη ανησυχία για τα καύσιμα – Τι έρχεται;

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις νέες αμερικανικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε δύο μεγάλους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους, γεγονός που οδήγησε μέσα σε λίγες ώρες σε έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές. Το αργό πετρέλαιο κατέγραψε άλμα 6% μέσα σε μία μόνο ημέρα, ανεβαίνοντας από τα 62 στα 66 δολάρια το βαρέλι, σε μια περίοδο που η αγορά προσπαθούσε να σταθεροποιηθεί μετά από εβδομάδες μικρών διακυμάνσεων.





