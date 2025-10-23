Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικές τοποθετήσεις στη «ζώνη» των 2.030 μονάδων
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικές τοποθετήσεις στη «ζώνη» των 2.030 μονάδων
Στάση για «ανάσες» μετά το τριήμερο ανοδικό σερί - Σε στενό εύρος διακύμανσης κινείται ο Γενικός Δείκτης - Τα βλέμματα στις οικονομικές επιδόσεις 9μήνου των εισηγμένων
Σε καθεστώς αντίρροπων δυνάμεων λαμβάνει χώρα η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο προέρχεται από τρεις διαδοχικές ανόδους. Σε επιλεκτικές κινήσεις γύρω από την περιοχή των 2.030-2.040 μονάδων αναλώνονται οι traders σε εγχώρια βάση, ενώ οι παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε Κίνα (δασμοί) και Ρωσία (κυρώσεις) επηρεάζουν την πορεία των διεθνών αγορών και δημιουργούν νέες ανησυχίες στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (23/10), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,12% και διαπραγματεύεται στις 2.031,47 μονάδες. Σε περίπου 7 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.031,28 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.038,04 μονάδες.
Από τρεις ημέρες συνολικής ανόδου +2,34% προέρχεται η Λεωφόρος Αθηνών, οι οποίες επανέφεραν τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.030 μονάδες. Με αυτό τον τρόπο μηδένισε τις απώλειες του Οκτωβρίου και έχει άλλες έξι συνεδριάσεις -μαζί με τη σημερινή- για να σημειώσει τον 12ο συνεχόμενο μήνα ανόδου. Το +38,4% αγγίζει η φετινή απόδοση του ΧΑ.
Τις επιδόσεις 9μήνου ανακοίνωσε η Σαράντης πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης. Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά -0,8% και διαμορφώθηκαν σε 448,5 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά +7,9% στα 68 εκατ. ευρώ. Ο πήχης αναφορικά με τη λειτουργική κερδοφορία έχει τεθεί στα 92 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2025.
Την επόμενη εβδομάδα η Eurobank και η Πειραιώς ανοίγουν τον «χορό» των αποτελεσμάτων για τις συστημικές τράπεζες, δημοσιεύοντας τα οικονομικά τους μεγέθη την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank στις 6 και 7 Νοεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (23/10), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,12% και διαπραγματεύεται στις 2.031,47 μονάδες. Σε περίπου 7 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.031,28 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.038,04 μονάδες.
Από τρεις ημέρες συνολικής ανόδου +2,34% προέρχεται η Λεωφόρος Αθηνών, οι οποίες επανέφεραν τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.030 μονάδες. Με αυτό τον τρόπο μηδένισε τις απώλειες του Οκτωβρίου και έχει άλλες έξι συνεδριάσεις -μαζί με τη σημερινή- για να σημειώσει τον 12ο συνεχόμενο μήνα ανόδου. Το +38,4% αγγίζει η φετινή απόδοση του ΧΑ.
Τις επιδόσεις 9μήνου ανακοίνωσε η Σαράντης πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης. Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά -0,8% και διαμορφώθηκαν σε 448,5 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά +7,9% στα 68 εκατ. ευρώ. Ο πήχης αναφορικά με τη λειτουργική κερδοφορία έχει τεθεί στα 92 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2025.
Την επόμενη εβδομάδα η Eurobank και η Πειραιώς ανοίγουν τον «χορό» των αποτελεσμάτων για τις συστημικές τράπεζες, δημοσιεύοντας τα οικονομικά τους μεγέθη την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank στις 6 και 7 Νοεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα