Στα κόκκινα η Wall Street - Αναζωπυρώθηκαν οι φόβοι των εμπορικών εντάσεων με την Κίνα
Οι επενδυτές αναζητούν στηρίγματα από τα εταιρικά αποτελέσματα, οπότε απογοητεύονται από τις αρνητικές εκπλήξεις - Σημαντικές ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο και κυρίως σε εταιρείες με εξάρτηση και ανοίγματα στην Κίνα
Η μεταβλητότητα επέστρεψε στη Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τις περισσότερες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης να κινούνται πτωτικά και τον τεχνολογικό κλάδο να δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις. Η διάθεση για ρίσκο επηρεάστηκε αρνητικά από πληροφορίες ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει περιορισμούς στις εξαγωγές λογισμικού προς την Κίνα, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέο γύρο εμπορικής έντασης.
Έτσι μετά από ένα παρατεταμένο ράλι που οδήγησε χθες τον Dow Jones σε νέα υψηλά, η αγορά φαίνεται να παίρνει «ανάσα», με τους επενδυτές να δείχνουν ευάλωτοι σε κάθε αρνητική είδηση. Στο ταμπλό, ο Dow υποχώρησε τελικά κατά 0,71% στις 46.590 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,53% στις 6.699 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,93% πέφτοντας στις 22.740 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση των 10ετών τίτλων υποχώρησε οριακά στο 3,95% και του 2ετούς έπεσε στο 3,44%.
Το κλίμα στην αγορά ήταν εξαρχής υποτονικό, καθώς οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από το νέο γύρο εταιρικών αποτελεσμάτων από σημαντικές εταιρείες όπως η Netflix και η Texas Instruments, που άσκησαν από την έναρξη της συνεδρίασης πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο και δη, τις εταιρείες ημιαγωγών. Όμως, οι τριγμοί διευρύνθηκαν και εντάθηκαν μετά από τις αποκλειστικές πληροφορίες που δημοσίευσε το Reuters υποστηρίζοντας ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει νέους περιορισμούς στις εξαγωγές προς την Κίνα, αυτή τη φορά σε προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί με αμερικανικό λογισμικό, ήτοι από laptop μέχρι μηχανές αεροσκαφών.
Βέβαια το Reuters επεσήμανε ότι το σχέδιο δεν είναι η μοναδική επιλογή που βρίσκεται υπό εξέταση από τον Λευκό Οίκο και ενδέχεται τελικά να μην υλοποιηθεί. Όμως, το γεγονός ότι νέοι περιορισμοί βρίσκονται στο τραπέζι δείχνουν ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για πιθανή δραματική κλιμάκωση στις σχέσεις με την Κίνα, αντί της… εκεχειρίας στην οποία ήλπιζαν οι αγορές.
Εξάλλου, οι εξελίξεις αυτές έρχονται περίπου δύο εβδομάδες μετά τη δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προαναγγείλει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν έως την 1η Νοεμβρίου περιορισμούς στις εξαγωγές για «κάθε είδους κρίσιμο λογισμικό».
Οι τεχνολογικές μετοχές κυρίως εταιρειών με διασύνδεση και εξάρτηση από την κινεζική αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, όπως και οι μετοχές που είχαν οδηγήσει το πρόσφατο ράλι, από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έως τα πολύτιμα μέταλλα και τα crypto.
«Με τις αποτιμήσεις να είναι ήδη υψηλές, οι επενδυτές αναζητούν εξαιρετικά θεμελιώδη μεγέθη για να δικαιολογήσουν αυτές τις τιμές», σημείωσε η Φιόνα Σινκότα της City Index.
Πάντως, ο Τόμας Λι της Fundstrat Global Advisors εμφανίστηκε καθησυχαστικός υπογραμμίζοντας ότι η διόρθωση σε μετοχές όπως η Netflix και η Texas Instruments είναι «μη καθοριστική για το γενικό αφήγημα», επιμένοντας ότι η αγορά παραμένει δομικά ισχυρή.
Αντιστοίχως για την JPMorgan Chase, η ανάπτυξη κερδών των αμερικανικών εταιρειών αναμένεται να παραμείνει ισχυρή χάρη στον κύκλο επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τη δημοσιονομική στήριξη και την ανθεκτικότητα των καταναλωτών επηρεάζοντας θετικά τις μετοχές.
Πραγματικά, αν και η ορμή του χρηματιστηρίου επιβραδύνεται, ένα θετικό στοιχείο είναι ότι το ποσοστό των εταιρειών που ξεπερνούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021, παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις για τα επόμενα τρίμηνα είναι πιο συντηρητικές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet, πάνω από τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα κατάφεραν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες των αναλυτών. Όμως, οι δυσάρεστες εκπλήξεις μπορούν εύκολα να χαλάσουν το καλό κλίμα, όπως έγινε με την Netflix.
Αναλόγως οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην Tesla, που θα ανακοινώσει αποτελέσματα απόψε, μετά το πέρας της συνεδρίασης. Η εταιρεία αναμένεται να εμφανίσει πτώση 25% στα καθαρά κέρδη του γ’ τριμήνου σε σχέση με πέρυσι, όμως η αγορά εξακολουθεί να δείχνει αρκετή εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της αυτοκινητοβιομηχανίας του Έλον Μασκ. Είναι χαρακτηριστικό πως η μετοχή αποτιμάται 195 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη 12 μηνών, μακράν υψηλότερα από τους υπόλοιπους κολοσσούς τεχνολογίας όπως Apple, Meta, Amazon και Microsoft, που διαπραγματεύονται περίπου στις 33 φορές.
Πάντως, στη σημερινή συνεδρίαση η Tesla ήταν από τις μεγάλες χαμένες, καθώς τα στοιχεία της δεν αναμένεται να είναι καλά, όπως και η Texas Instruments που προειδοποίησε για αδύναμη ζήτηση στους ημιαγωγούς και χαμηλότερη ορατότητα στο τέταρτο τρίμηνο.
Aν και η βουτιά άνω του 10% της Netflix ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της ημέρας.
Υπό πίεση βρέθηκε επίσης η Nvidia μετά τις πληροφορίες για τους νέους περιορισμούς στις εξαγωγές προς την Κίνα, μαζί με τις περισσότερες εταιρείες ημιαγωγών όπως η On Semiconductor, η Advanced Micro Devices και η Micron Technology.
Στο επίκεντρο των κερδισμένων βρέθηκε η Intuitive Surgical μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, όπως και η Boston Scientific.
Ψήφο εμπιστοσύνης για τον τραπεζικό κλάδο αποτέλεσαν επίσης οι καλές επιδόσεις των Capital One Financial και Western Alliance Bancorp δείχνοντας ότι οι περιφερειακές τράπεζες ανακτούν έδαφος και αφήνουν πίσω τους την πρόσφατη αβεβαιότητα για την πορεία τους.
