Στα κόκκινα η Wall Street - Αναζωπυρώθηκαν οι φόβοι των εμπορικών εντάσεων με την Κίνα

Οι επενδυτές αναζητούν στηρίγματα από τα εταιρικά αποτελέσματα, οπότε απογοητεύονται από τις αρνητικές εκπλήξεις - Σημαντικές ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο και κυρίως σε εταιρείες με εξάρτηση και ανοίγματα στην Κίνα