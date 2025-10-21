Πρωταθλήτρια στη μείωση χρέους η Ελλάδα φέτος – Πλεόνασμα 2,91 δισ. ευρώ το 2024
Το χρέος της Ελλάδας κατά το β' τρίμηνο του 2025 ήταν μειωμένο κατά 8,9% σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2024 και κατά 1,1% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2025
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2024 για τη χώρα μας έκλεισε με δημοσιονομικό πλεόνασμα 2,91 δισ. ευρώ ή στο 1,2% του ΑΕΠ και χρέος 364,9 δισ. ευρώ ή 154,2% του ΑΕΠ. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε πέρυσι σε 11,14 δισ. ευρώ ή στο 4,7% του ΑΕΠ.
Υπενθυμίζεται, ότι τα αρχικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Απρίλιο, είχαν δείξει το δημοσιονομικό πλεόνασμα στο 1,3% του ΑΕΠ και το χρέος στο 153,6%.
Αντίστοιχα, με βάση τα σημερινά στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, το χρέος της Ελλάδας κατά το β’ τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε σε 368,61 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 151,2% του ΑΕΠ. Το χρέος ήταν μειωμένο κατά 8,9% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2024 και κατά 1,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, την ίδια στιγμή, που 16 κράτη-μέλη είδαν το χρέος τους να αυξάνεται.
