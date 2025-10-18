Μια Mercedes επίδειξη δύναμης των Γερμανών απέναντι στους Κινέζους
Μια Mercedes επίδειξη δύναμης των Γερμανών απέναντι στους Κινέζους
Από την Art Deco στην τεχνητή νοημοσύνη και από το Χόλιγουντ των ’30’s στην αυτόνομη οδήγηση, το νέο πρωτότυπο της Mercedes είναι ένα επικό «future nostalgia» γλυπτό σε τέσσερις τροχούς
«Lord, why don’t you buy me a Mercedes-Benz» τραγουδούσε στις αρχές των 70’s η Τζάνις Τζόπλιν, εκφράζοντας την παγκόσμια λαχτάρα για την κοινωνική καταξίωση που παρείχε απλόχερα η ιδιοκτησία μίας Mercedes. Η γερμανική εταιρεία είχε κατορθώσει από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ύπαρξης του αυτοκινήτου να αποτελεί το σημείο αναφοράς για την πολυτέλεια και την τεχνολογία, να είναι το διαβατήριο για έναν κόσμο υψηλού γούστου και ασυγκράτητης τελειοθηρίας.
