Aνάλυση Αlpha Bank: Οι υπηρεσίες φρενάρουν τη μείωση του πληθωρισμού
Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διατηρείται στο 3% το 9μηνο, με ενδείξεις αποκλιμάκωσης τον Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω πτώσης στις τιμές ενέργειας, ωστόσο επιμένει ο πληθωρισμός υπηρεσιών
Κατά το πρώτο 9μηνο του έτους ο πληθωρισμός, με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 3% (Ευρωζώνη: 2,1%), παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2024, μολονότι η μέτρηση του πληθωρισμού του Σεπτεμβρίου (1,8%) αποτελεί μία ένδειξη αποκλιμάκωσης, όπως αναφέρεται στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων του Economic Research της Alpha Bank.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο δομικός πληθωρισμός που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων διαμορφώθηκε σε 3,9% στην Ελλάδα έναντι 2,4% στην Ευρωζώνη. Η σημαντική διαφορά των δύο ποσοστών αντανακλά, σε κάποιο βαθμό, το θετικό παραγωγικό κενό της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τις συνθήκες υπερβάλλουσας ζήτησης, έναντι του αρνητικού παραγωγικού κενού της ευρωπαϊκής οικονομίας, δηλαδή τις συνθήκες υπερβάλλουσας προσφοράς.
Στη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων καθοριστικής σημασίας είναι η επιμονή του πληθωρισμού των υπηρεσιών, με τη συνεισφορά του να αντιπροσωπεύει το 80% της ανόδου του ΕνΔΤΚ. Αντίθετα, οριακά αρνητική κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους ήταν η συνεισφορά της ενεργειακής συνιστώσας του πληθωρισμού, γεγονός που αποδίδεται, εν μέρει, στην υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από τον Απρίλιο, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, αλλά και στη διολίσθηση του δολαρίου έναντι του ευρώ (Γράφημα 2α).
Η ενεργειακή συνιστώσα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, καθώς είναι άμεσα συνυφασμένη με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Αναφορικά με τις εκτιμήσεις της αγοράς για την εξέλιξη των τιμών, οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία παραμένουν σχετικά σταθερές -όπως και οι προσδοκίες των καταναλωτών. Σε καθοδική τροχιά βρίσκονται οι προσδοκίες των λιανεμπόρων για την εξέλιξη των τιμών.
