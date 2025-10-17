Aνάλυση Αlpha Bank: Οι υπηρεσίες φρενάρουν τη μείωση του πληθωρισμού

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διατηρείται στο 3% το 9μηνο, με ενδείξεις αποκλιμάκωσης τον Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω πτώσης στις τιμές ενέργειας, ωστόσο επιμένει ο πληθωρισμός υπηρεσιών