Φρένο στα «Airbnb» της Ν.Ευρώπης φέρνει το πιο σφιχτό ρυθμιστικό πλαίσιο – Επιμήκυνση της σεζόν τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα
Πώς Αθήνα και Ρόδος επιτυγχάνουν έστω και σταδιακή επιμήκυνση με βάση τα στοιχεία της AirDNA
Φρένο στην ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων φέρνουν οι νέοι ρυθμιστική κανονισμοί, με τον αντίκτυπο ήδη να αποτυπώνεται στις κορυφαίες αγορές της νότιας Ευρώπης, σε Ισπανία και Ιταλία όπου καταγράφηκε για πρώτη φορά πτώση της προσφοράς, την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα καταγράφεται έστω και αργή, αλλά σταδιακή επιμήκυνση της σεζόν μέσα στο Σεπτέμβριο.
Τα στοιχεία επικαλείται η γνωστή εταιρεία αναλύσεων δεδομένων για τις μισθώσεις τύπου «Airbnb» η ΑirDNA, η οποία στην ευρωπαϊκή ανάλυση της αγοράς για το μήνα Σεπτέμβριο περιλαμβάνει ειδική ενότητα για την αγορά στην Ελλάδα ειδικά την περίοδο εκτός αιχμής, εστιάζοντας σε Αθήνα και Ρόδο, δύο προορισμούς που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται σταδιακά η επιμήκυνση εκτός της υψηλής εποχικότητας του Αυγούστου.
Η εταιρεία παρατηρεί τη «μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής αγοράς από την περίοδο υψηλής εποχικότητας του καλοκαιριού επισημαίνοντας παραλληλα ότι για το μήνα Σεπτέμβριο (πιθανότατα ως απόρροια της αυξημένης προσφοράς) καταγράφεται πτώση 4% σε ετήσια βάση στη μέση ημερήσια τιμή (ADR), στα 169 ευρώ, και μείωση 2% στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR), στα 100 ευρώ.
