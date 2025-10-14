«Ο σοσιαλισμός τελειώνει όταν τελειώνουν τα λεφτά των άλλων» και άλλες επίκαιρες ατάκες της Μάργκαρετ Θάτσερ
«Ο σοσιαλισμός τελειώνει όταν τελειώνουν τα λεφτά των άλλων» και άλλες επίκαιρες ατάκες της Μάργκαρετ Θάτσερ
Μια υποκειμενική επιλογή από πληροφορίες και δηλώσεις της επιδραστικής Βρετανής πολιτικού με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της
Στην Ελλάδα, χάρη στην επιδραστικότητα της κρατικής τηλεόρασης της δεκαετίας του ’80, το όνομά της είναι ταυτισμένο με την άτεγκτη στάση της στην απεργία των ανθρακωρύχων στην οποία τελικά δεν λύγισε. Αλλωστε, κεντρικός σκοπός της πολιτικής της, ήταν και το να αποδυναμώσει τα συνδικάτα, διότι όπως πίστευε, κρατούσαν όμηρο την βρετανική οικονομία και παραγωγικότητα.
Για τους ανθρώπους που είδαν θετικά τη ζωή και το έργο της, η Μάργκαρετ Θάτσερ ήταν μια γυναίκα που γκρέμισε στερεότυπα αιώνων και έκανε ξανά τη Βρετανία μεγάλη στο διεθνές σκηνικό. Αλλά και πώς η ζωή της από το παντοπωλείο του πατέρα της στην μικρή πόλη του Γκράντχαμ, μέχρι να γίνει η εμβληματική ηγέτιδα της Δύσης, απέδειξε στην πράξη αυτό που η ίδια διαρκώς διατυμπάνιζε, ότι δηλαδή η καταγωγή σε μια ουσιαστικά ελεύθερη κοινωνία δεν καθορίζει απόλυτα την τύχη – αυτά που μετρούν περισσότερο είναι η αποφασιστικότητα, η ικανότητα, η προσαρμοστικότητα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Για τους ανθρώπους που είδαν θετικά τη ζωή και το έργο της, η Μάργκαρετ Θάτσερ ήταν μια γυναίκα που γκρέμισε στερεότυπα αιώνων και έκανε ξανά τη Βρετανία μεγάλη στο διεθνές σκηνικό. Αλλά και πώς η ζωή της από το παντοπωλείο του πατέρα της στην μικρή πόλη του Γκράντχαμ, μέχρι να γίνει η εμβληματική ηγέτιδα της Δύσης, απέδειξε στην πράξη αυτό που η ίδια διαρκώς διατυμπάνιζε, ότι δηλαδή η καταγωγή σε μια ουσιαστικά ελεύθερη κοινωνία δεν καθορίζει απόλυτα την τύχη – αυτά που μετρούν περισσότερο είναι η αποφασιστικότητα, η ικανότητα, η προσαρμοστικότητα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα