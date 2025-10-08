Το πιο λαμπερό δίδυμο της Νέας Υόρκης – Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης

Ο Halston και η Liza Minnelli ήταν αχώριστοι φίλοι στη ζωή και την τέχνη, κοινές ψυχές που χόρευαν, έλαμπαν και δημιουργούσαν μαζί την πιο εκθαμβωτική εποχή της μόδας και του lifestyle