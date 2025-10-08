Το πιο λαμπερό δίδυμο της Νέας Υόρκης – Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης
Το πιο λαμπερό δίδυμο της Νέας Υόρκης – Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης
Ο Halston και η Liza Minnelli ήταν αχώριστοι φίλοι στη ζωή και την τέχνη, κοινές ψυχές που χόρευαν, έλαμπαν και δημιουργούσαν μαζί την πιο εκθαμβωτική εποχή της μόδας και του lifestyle
Ο Halston και η Liza Minnelli ήταν αχώριστοι. Εκείνος με το μινιμαλιστικό στυλ και τα γυαλιά ηλίου, εκείνη μέσα στις λαμπερές δημιουργίες του. Εμφανίζονταν παντού μαζί: να χαμογελούν και να χορεύουν στο Studio 54, να ποζάρουν στα γκαλά και στις πρεμιέρες, ακόμη και να κρατιούνται από το χέρι στην επιμνημόσυνη τελετή για τον Andy Warhol. Δύο εκθαμβωτικά ταλέντα, απόλυτα κυρίαρχα στα δικά τους δημιουργικά πεδία, συνδέθηκαν σχεδόν ακαριαία.
O Halston, ο σχεδιαστής μόδας που άλλαξε τον ρου της ιστορίας για το πώς ο κόσμος αντιλαμβάνεται τους αμερικανούς σχεδιαστές, εμφάνισε ένα πανέξυπνο, για εκείνη την εποχή, επιχειρηματικό πλάνο: Είχε ένα μεγάλο και παγκοσμίως γνωστό πελατολόγιο. «Άν μια γυναίκα φοράει τα ρούχα μου και φωτογραφίζεται με αυτά, αυτό τραβάει την προσοχή και ίσως και άλλοι άνθρωποι να θέλουν να μοιάζουν έτσι», είπε σε μία τηλεοπτική συνέντευξη. Ο δημιουργός του casual chic συνάντησε, στα μέσα της δεκαετίας του 1960, την τότε 19χρονη Liza Minnelli, σε μια εποχή που και οι δύο προσπαθούσαν να ξεχωρίσουν ο καθένας στον τομέα του. «Όταν γνώρισα τον Halston, τον θυμάμαι να μιλά κι εγώ να ακούω… κι έπειτα να λέει “εντάξει, το βρήκα”», διηγήθηκε η Minnelli στο ντοκιμαντέρ Halston του 2019. «Από τότε ήμασταν αχώριστοι».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
O Halston, ο σχεδιαστής μόδας που άλλαξε τον ρου της ιστορίας για το πώς ο κόσμος αντιλαμβάνεται τους αμερικανούς σχεδιαστές, εμφάνισε ένα πανέξυπνο, για εκείνη την εποχή, επιχειρηματικό πλάνο: Είχε ένα μεγάλο και παγκοσμίως γνωστό πελατολόγιο. «Άν μια γυναίκα φοράει τα ρούχα μου και φωτογραφίζεται με αυτά, αυτό τραβάει την προσοχή και ίσως και άλλοι άνθρωποι να θέλουν να μοιάζουν έτσι», είπε σε μία τηλεοπτική συνέντευξη. Ο δημιουργός του casual chic συνάντησε, στα μέσα της δεκαετίας του 1960, την τότε 19χρονη Liza Minnelli, σε μια εποχή που και οι δύο προσπαθούσαν να ξεχωρίσουν ο καθένας στον τομέα του. «Όταν γνώρισα τον Halston, τον θυμάμαι να μιλά κι εγώ να ακούω… κι έπειτα να λέει “εντάξει, το βρήκα”», διηγήθηκε η Minnelli στο ντοκιμαντέρ Halston του 2019. «Από τότε ήμασταν αχώριστοι».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα