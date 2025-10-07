Πώς να ελέγξετε τι έχετε δηλώσει στο Κτηματολόγιο
Η πλατφόρμα του Ελληνικού Κτηματολογίου επιτρέπει σε πολίτες και επιχειρήσεις να ελέγχουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των ακινήτων τους και να υποβάλλουν αιτήσεις επιστροφών, διασφαλίζοντας την ορθή καταγραφή της περιουσίας
Το Κτηματολόγιο αποτελεί τον επίσημο μηχανισμό καταγραφής όλων των ακίνητων περιουσιών και των δικαιωμάτων που σχετίζονται με αυτές. Η σωστή ενημέρωση των στοιχείων είναι κρίσιμη, καθώς τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Για να δείτε τι έχετε δηλώσει, αρκεί να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr και να επιλέξετε την ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».
Η πρόσβαση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, ενώ μπορείτε να αναζητήσετε το ακίνητό σας είτε με στοιχεία ιδιοκτησίας είτε με ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ. Μέσω της πλατφόρμας προβάλλονται οι δηλώσεις που έχετε υποβάλει και τυχόν ενημερώσεις ή διορθώσεις που έχουν γίνει.
