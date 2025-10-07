Υποψιάζεσαι ότι σου «κλέβουν» WiFi; Δες πώς θα το ανακαλύψεις

Μπορείτε να εντοπίσετε αν κάποιος χρησιμοποιεί το Wi-Fi σας ελέγχοντας τις ενδείξεις, τις συνδεδεμένες συσκευές ή μέσω ειδικών εφαρμογών και να προστατευτείτε αλλάζοντας κωδικούς, ενεργοποιώντας WPA3 και ενημερώνοντας το router